Alejandro Tommasi dice que sus “preferencias han cambiado” tras acercarse al cristianismo
Publicado el08/09/2026 a las 13:21
- Alejandro Tommasi dice que sus preferencias cambiaron
- El actor practica actualmente el cristianismo
- Asegura que hoy no tiene relaciones.
Alejandro Tommasi sorprendió al hablar públicamente sobre cómo vive actualmente su sexualidad y sus relaciones sentimentales. El actor, quien anteriormente se había definido como pansexual y mantuvo relaciones con hombres, aseguró que sus “preferencias han cambiado” desde que profundizó en la fe cristiana.
“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”, declaró el intérprete de 69 años durante una entrevista con TVNotas, retomada este 8 de septiembre por El Heraldo de México, Infobae y otros medios.
Alejandro Tommasi explica qué significa ese cambio
😲 ¡Cristo lo transformó! El reconocido actor Alejandro Tommasi abrió su corazón para TVNotas y reveló que sus preferencias han cambiado.
Después de haber mantenido una relación de 14 años y haberse casado con un hombre en el pasado, el primer actor señaló que todo cambió y que… pic.twitter.com/V2WPA2Km4M
— @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 8, 2026
El propio Tommasi hizo una precisión importante sobre sus palabras. El actor no aseguró que haya dejado de sentir atracción por los hombres, sino que vinculó la manera en que conduce actualmente su vida afectiva con las reglas de la religión que practica.
“No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten. Entonces, claro que han cambiado”, explicó. También señaló que actualmente su corazón no está puesto en ninguna persona y que “no hay relaciones”.
De acuerdo con Infobae, Tommasi practica esta fe desde hace aproximadamente dos años. El actor señaló que siempre se consideró religioso y espiritual, aunque anteriormente había transitado por el catolicismo y la meditación.
“Cristo me estaba buscando”
Tommasi relató que su acercamiento a Jesucristo marcó un punto importante en su vida. “Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino”, declaró el actor, quien comenzó a asistir a la Iglesia Presbiteriana San Pablo y completó un curso de doctrina.
El intérprete aseguró que este proceso también ha tenido efectos positivos en su bienestar personal. Al explicar qué ha encontrado en su práctica religiosa, lo resumió con tres palabras: “Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad”.
Además, contó que miembros de su comunidad religiosa lo apoyaron durante una etapa complicada económicamente, proporcionándole alimentos y despensa cuando atravesaba dificultades.
De su pasado como pansexual a su presente
Las declaraciones contrastan con etapas anteriores de su vida que el propio Tommasi hizo públicas. Infobae recuerda que el actor habló durante años sobre su pansexualidad y que en julio de 2025 confirmó que comenzaba una nueva relación, aunque entonces prefirió mantener en privado la identidad de esa persona.
Una de sus relaciones más conocidas fue con el actor Óscar Ruiz. Ambos mantuvieron un vínculo durante 14 años y contrajeron matrimonio en 2011, aunque posteriormente se divorciaron tras una separación marcada por acusaciones y conflictos públicos.
Hoy Tommasi describe una realidad diferente. No ha anunciado una nueva pareja y asegura que las decisiones sobre su vida afectiva están determinadas por sus convicciones religiosas.
El actor continúa siendo una figura reconocida de la televisión mexicana, con participaciones en producciones como Carrusel, María la del barrio, Carita de ángel, Destilando amor y Doménica Montero. A sus 69 años, sus declaraciones abren ahora una nueva conversación sobre la etapa personal y espiritual que asegura estar viviendo.