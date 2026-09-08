Alejandro Tommasi dice que sus “preferencias han cambiado” tras acercarse al cristianismo

Alejandro Tommasi dice que sus preferencias cambiaron

El actor practica actualmente el cristianismo

Asegura que hoy no tiene relaciones.

Alejandro Tommasi sorprendió al hablar públicamente sobre cómo vive actualmente su sexualidad y sus relaciones sentimentales. El actor, quien anteriormente se había definido como pansexual y mantuvo relaciones con hombres, aseguró que sus “preferencias han cambiado” desde que profundizó en la fe cristiana.

“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”, declaró el intérprete de 69 años durante una entrevista con TVNotas, retomada este 8 de septiembre por El Heraldo de México, Infobae y otros medios.

Alejandro Tommasi explica qué significa ese cambio

😲 ¡Cristo lo transformó! El reconocido actor Alejandro Tommasi abrió su corazón para TVNotas y reveló que sus preferencias han cambiado. Después de haber mantenido una relación de 14 años y haberse casado con un hombre en el pasado, el primer actor señaló que todo cambió y que… pic.twitter.com/V2WPA2Km4M — @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 8, 2026

El propio Tommasi hizo una precisión importante sobre sus palabras. El actor no aseguró que haya dejado de sentir atracción por los hombres, sino que vinculó la manera en que conduce actualmente su vida afectiva con las reglas de la religión que practica.

“No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten. Entonces, claro que han cambiado”, explicó. También señaló que actualmente su corazón no está puesto en ninguna persona y que “no hay relaciones”.

De acuerdo con Infobae, Tommasi practica esta fe desde hace aproximadamente dos años. El actor señaló que siempre se consideró religioso y espiritual, aunque anteriormente había transitado por el catolicismo y la meditación.