¿Se equivocó? Alejandro Fernández canta el himno nacional de México en inauguración del Mundial 2026
Publicado el11/06/2026 a las 10:22
- Interpretación impecable del Potrillo.
- Estadio Azteca vibró por completo.
- Salma Hayek dio la bienvenida.
Alejandro Fernández himno Mundial. La espera terminó y el Estadio Ciudad de México se convirtió en el epicentro del planeta fútbol. Previo al silbatazo inicial del esperado encuentro entre la Selección Nacional de México y Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula albergó una de las atmósferas más memorables de las que se tenga registro.
Ante más de 80 mil aficionados que abarrotaron el recinto, el cantante Alejandro «El Potrillo» Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, un instante de profunda solemnidad que erizó la piel de los asistentes y provocó lágrimas de emoción entre los fanáticos que presenciaron el evento histórico.
La majestuosa apertura no solo contó con la potencia vocal de la música regional mexicana, sino también con el orgullo del cine internacional.
La célebre actriz veracruzana Salma Hayek fue la encargada de presentar formalmente al mundo el Mundial 2026 desde México, engalanando la cancha al dar la bienvenida oficial a las 48 banderas de las selecciones de fútbol que participarán en el torneo de la FIFA, emitiendo un emotivo discurso de unidad global. Posteriormente, el tenor Andrea Bocelli y la intérprete surcoreana Ejae unieron sus voces para entonar el himno oficial de la federación.
«Estoy muy nervioso»: La fuerte confesión de Alejandro Fernández
🇲🇽Así el himno nacional mexicano interpretado por la gran ✨Alejandro Fernández! 🏟️ pic.twitter.com/ER1Jnfc1YL
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 11, 2026
A pesar de contar con una trayectoria artística impecable, «El Potrillo» había reconocido abiertamente ante los medios de comunicación la inmensa presión y el peso que cargaba sobre los hombros los días previos al show de inauguración.
«Estoy muy feliz, encantado por esta oportunidad… No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas. Estoy muy nervioso, pero preparado para todo», confesó el intérprete en declaraciones previas, enfatizando la gran responsabilidad de representar la identidad de todo un país en la justa más importante del deporte global.
El nerviosismo del artista estaba plenamente justificado. La interpretación del Himno Nacional en México está estrictamente regulada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) bajo la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Cualquier alteración de la letra o la música oficial conlleva severas consecuencias legales que incluyen amonestaciones directas, arrestos administrativos de hasta 36 horas y multas económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) que pueden superar los dos millones de pesos. Además, el fantasma de los tropezones familiares acechaba las expectativas, recordando que sus hijos Alex Jr. y Camila Fernández habían estado bajo el ojo del huracán en años recientes por ligeras modificaciones en eventos deportivos de gran relevancia.
Cero errores y un rugido monumental en el Estadio Azteca: Alejandro Fernández himno Mundial
Así cantaron el Himno Nacional Mexicano en la Copa del Mundo pic.twitter.com/xBrCzJ5Pyk
— Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026
Para fortuna y orgullo de toda la nación, Alejandro Fernández no se equivocó en el Mundial cantando el himno nacional, superando con absoluta entereza el ambiente imponente del coloso capitalino. El cantante tapatío ejecutó cada estrofa con perfecta precisión y un profundo respeto que retumbó en cada rincón del inmueble.
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El momento cumbre se vivió cuando las miles de voces de la afición mexicana se unieron de fondo al unísono de «El Potrillo», creando un eco ensordecedor que se replicó con igual fervor en los eventos alternos como el FIFA Fan Festival de Guadalajara.
Con una afinación impecable y dejando atrás las especulaciones sobre supuestas molestias en la garganta, Alejandro Fernández consolidó una de las ejecuciones patrias más conmovedoras de la historia de los mundiales, entregando el escenario limpio y el orgullo intacto para el arranque de la Selección Mexicana.
Alejandro Fernández nos enchino lá Piel con el
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