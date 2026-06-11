¿Se equivocó? Alejandro Fernández canta el himno nacional de México en inauguración del Mundial 2026

Interpretación impecable del Potrillo.

Estadio Azteca vibró por completo.

Salma Hayek dio la bienvenida.

Alejandro Fernández himno Mundial. La espera terminó y el Estadio Ciudad de México se convirtió en el epicentro del planeta fútbol. Previo al silbatazo inicial del esperado encuentro entre la Selección Nacional de México y Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula albergó una de las atmósferas más memorables de las que se tenga registro.

Ante más de 80 mil aficionados que abarrotaron el recinto, el cantante Alejandro «El Potrillo» Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, un instante de profunda solemnidad que erizó la piel de los asistentes y provocó lágrimas de emoción entre los fanáticos que presenciaron el evento histórico.

La majestuosa apertura no solo contó con la potencia vocal de la música regional mexicana, sino también con el orgullo del cine internacional.

La célebre actriz veracruzana Salma Hayek fue la encargada de presentar formalmente al mundo el Mundial 2026 desde México, engalanando la cancha al dar la bienvenida oficial a las 48 banderas de las selecciones de fútbol que participarán en el torneo de la FIFA, emitiendo un emotivo discurso de unidad global. Posteriormente, el tenor Andrea Bocelli y la intérprete surcoreana Ejae unieron sus voces para entonar el himno oficial de la federación.