¿Fue obligada o sincera? Descubren ‘error’ de Alejandra Jaramillo en sus disculpas a mexicanos

Supuestas disculpas forzadas por sanción.

Aseguran que estuvo varios días fuera del show

Error lingüístico delata supuesta falsedad

Alejandra Jaramillo pide disculpas. La polémica que envuelve a la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha dado un giro definitivo.

Luego de que la conductora publicara un video ofreciendo sus supuestas disculpas por las despectivas burlas ante la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la periodista de espectáculos Chamonic ha salido a destapar la realidad detrás de este movimiento.

Lejos de tratarse de un acto de genuina honestidad, la experta en farándula asegura que el mensaje fue una medida desesperada impuesta por sus jefes, afirmando que Jaramillo actualmente se encuentra bajo una sanción laboral.

A través de sus plataformas digitales, Chamonic reveló de forma contundente que la conductora supuestamente lleva tres días suspendida y con la orden estricta de no presentarse a las grabaciones del programa de televisión estadounidense ¡Siéntese quien pueda!, producido por Univision.

¿Fue por presión de la empresa?: Alejandra Jaramillo pide disculpas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chamonic | Jacqueline Martinez | Chismes y Farándula (@chamonic3)

Esta drástica consecuencia profesional habría sido motivada por la enorme presión social del público mexicano, que inundó las redes de las televisoras exigiendo el despido de la ecuatoriana tras usar frases como «Chao, bye, sayonara» para festejar el fracaso deportivo de México.

Los errores del lenguaje y el análisis corporal que delatarían la falsedad. En su análisis, Chamonic fue implacable al desmenuzar las palabras de Alejandra Jaramillo, evidenciando que desde la construcción de su discurso se nota la supuesta falta de sinceridad.

La periodista de espectáculos detalló un error lingüístico recurrente que cometió la conductora y que, según su perspectiva, delata que sus intenciones no provienen del corazón, sino de la obligación corporativa de salvar su empleo y mantener su estatus en el extranjero.

«Alejandra Jaramillo se disculpa, pero para comenzar no se dice ‘pido una disculpa’, se dice ‘quiero dar una disculpa’. Un pequeño detalle que hace la diferencia al momento de expresarse correctamente. ‘Pedir una disculpa’ significa solicitar el perdón de la otra persona, mientras que ‘dar una disculpa’ significa ofrecer tu arrepentimiento. Además, se nota a kilómetros que la empresa le dijo que debía disculparse; vean cómo se le mueve la garganta al pasar saliva, no necesitas saber lenguaje corporal para ver que está dando sus más hipócritas disculpas al estilo Pedro Sola», aseguró tajantemente la comunicadora.