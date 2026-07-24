Alejandra Jaramillo renace tras su despido; estrena nuevo ‘trabajo’ ¿competencia de Siéntese Quién Pueda?
Publicado el24/07/2026 a las 09:43
- Alejandra Jaramillo estrena un austero proyecto independiente.
- Entrevista exclusiva al bloguero Perez Hilton.
- Fuerte división entre fanáticos y detractores.
Alejandra Jaramillo nuevo trabajo. Apenas han transcurrido tres días desde que se confirmó la salida de Alejandra Jaramillo del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision, una noticia que consternó a sus fieles seguidores.
Sin embargo, la carismática conductora ecuatoriana ha demostrado que no hay tiempo para el lamento cuando la pasión por la comunicación es más fuerte.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, «La Caramelo» ha recurrido a sus plataformas digitales para presentar su nuevo «trabajo» y su nuevo camino profesional de forma independiente, dejando claro que su carrera apenas comienza a expandirse.
Alejandra Jaramillo nuevo trabajo: ¿competencia de Siéntese Quién Pueda?
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El debut de esta nueva etapa no pudo ser más mediático. Desde la comodidad de su propia sala en Miami, Florida, Jaramillo sorprendió al público al conseguir una codiciada primicia: una entrevista exclusiva con el polémico y reconocido experto en farándula internacional, Perez Hilton.
“Qué honor recibirte en casa, el único e inigualable Perez Hilton está de regreso en Miami y tiene mucho por decir”, escribió la presentadora en sus redes sociales para acompañar el fragmento de la conversación, la cual se llevó a cabo en inglés y capturó rápidamente la atención de miles de usuarios.
Una charla sin filtros y una incómoda pregunta sobre el pasado
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Durante la entrevista, Alejandra Jaramillo no dudó en abordar temas espinosos y cuestionó directamente a Perez Hilton sobre si sus ácidas opiniones sobre las celebridades le habían acarreado problemas legales serios a lo largo de su trayectoria.
Asimismo, la ecuatoriana aprovechó el contexto para preguntarle si en algún momento se había visto en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a las estrellas afectadas por sus comentarios, una situación con la que la propia Jaramillo se ha visto identificada recientemente debido a las dinámicas de la televisión y las redes.
Ante el cuestionamiento, Perez Hilton admitió abiertamente que sí ha tenido que afrontar las consecuencias de sus palabras.
Los internautas no tardaron en reaccionar a esta interacción en la sección de comentarios, donde algunos fanáticos recordaron cómo el bloguero incluso logró salir avante de situaciones legales complejas en el pasado, como las disputas de imagen que involucraron a otras figuras del entretenimiento anglosajón, manteniéndose fiel a su particular estilo periodístico.
Tensión en redes: Apoyo total de Ecuador frente a la hostilidad de detractores
Alejandra Jaramillo nuevo trabajo. . La publicación de este megaproyecto no tardó en convertirse en el escenario de un intenso debate cultural y mediático. Por un lado, una inmensa comunidad de seguidores ecuatorianos y diversas figuras del espectáculo —incluyendo a su pareja, el creador de contenido Beta Mejía— se volcaron en elogios y aplaudieron la resiliencia de la conductora.
Mensajes como «el cielo es el límite», «resurgiendo como el ave fénix» y «eso somos los ecuatorianos, nos levantamos sin dar explicaciones» inundaron el perfil de la comunicadora, celebrando su audacia para abrirse paso en el mercado angloparlante.
Por otro lado, la sombra de su reciente despido de Univision detonó comentarios hostiles por parte de usuarios mexicanos, quienes calificaron esta producción independiente como «patadas de ahogado».
Detractores de la presentadora aseguraron que sin el respaldo del público mexicano su carrera no prosperará, lanzando frases como «de esta ya no sales» o «desempleada». A pesar de la polarización, los fieles defensores de Jaramillo señalaron que el constante monitoreo de sus críticos solo demuestra el impacto y la relevancia que la ecuatoriana mantiene en la industria del entretenimiento.