Alejandra Jaramillo renace tras su despido; estrena nuevo ‘trabajo’ ¿competencia de Siéntese Quién Pueda?

Alejandra Jaramillo nuevo trabajo tras despido de Univisión y muchos dicen que es golpe a Siéntese Quién Pueda

Alejandra Jaramillo estrena un austero proyecto independiente.

Entrevista exclusiva al bloguero Perez Hilton.

Fuerte división entre fanáticos y detractores. Alejandra Jaramillo nuevo trabajo. Apenas han transcurrido tres días desde que se confirmó la salida de Alejandra Jaramillo del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision, una noticia que consternó a sus fieles seguidores. Sin embargo, la carismática conductora ecuatoriana ha demostrado que no hay tiempo para el lamento cuando la pasión por la comunicación es más fuerte. Lejos de quedarse de brazos cruzados, «La Caramelo» ha recurrido a sus plataformas digitales para presentar su nuevo «trabajo» y su nuevo camino profesional de forma independiente, dejando claro que su carrera apenas comienza a expandirse. Alejandra Jaramillo nuevo trabajo: ¿competencia de Siéntese Quién Pueda? View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) El debut de esta nueva etapa no pudo ser más mediático. Desde la comodidad de su propia sala en Miami, Florida, Jaramillo sorprendió al público al conseguir una codiciada primicia: una entrevista exclusiva con el polémico y reconocido experto en farándula internacional, Perez Hilton. “Qué honor recibirte en casa, el único e inigualable Perez Hilton está de regreso en Miami y tiene mucho por decir”, escribió la presentadora en sus redes sociales para acompañar el fragmento de la conversación, la cual se llevó a cabo en inglés y capturó rápidamente la atención de miles de usuarios.

Una charla sin filtros y una incómoda pregunta sobre el pasado View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) Durante la entrevista, Alejandra Jaramillo no dudó en abordar temas espinosos y cuestionó directamente a Perez Hilton sobre si sus ácidas opiniones sobre las celebridades le habían acarreado problemas legales serios a lo largo de su trayectoria. Asimismo, la ecuatoriana aprovechó el contexto para preguntarle si en algún momento se había visto en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a las estrellas afectadas por sus comentarios, una situación con la que la propia Jaramillo se ha visto identificada recientemente debido a las dinámicas de la televisión y las redes. Ante el cuestionamiento, Perez Hilton admitió abiertamente que sí ha tenido que afrontar las consecuencias de sus palabras. Los internautas no tardaron en reaccionar a esta interacción en la sección de comentarios, donde algunos fanáticos recordaron cómo el bloguero incluso logró salir avante de situaciones legales complejas en el pasado, como las disputas de imagen que involucraron a otras figuras del entretenimiento anglosajón, manteniéndose fiel a su particular estilo periodístico.