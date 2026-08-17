Alejandra Jaramillo calienta las redes al aparecer en traje de baño y presumir cuerpazo (FOTOS)
Publicado el17/08/2026 a las 15:49
- Alejandra Jaramillo impacta en redes sociales.
- Presumió cuerpazo en un sexy bikini.
- Disfrutó de un día en Miami
Alejandra Jaramillo en bikini. La reconocida presentadora Alejandra Jaramillo volvió a acaparar todas las miradas tras compartir una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram.
En las fotografías, la ecuatoriana aparece luciendo un atrevido traje de baño en tono color piel mientras se subía a un tobogán en la ciudad de Miami, dejando al descubierto su tonificada figura.
La publicación desató una ola de reacciones donde sus seguidores le dedicaron halagos como: “¡Qué cuerpazo tiene ella! Es bellísima” y “El cuerpazo de la vida, espectacular”.
Alejandra Jaramillo en bikini: Presume figura tras su salida de Univision
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A pesar de las críticas que surgen de algunos internautas en redes sociales, quienes cuestionan su pasado profesional y su salida de Univision, Jaramillo mantiene una actitud inquebrantable.
Mientras algunos usuarios intentan provocarla con comentarios sobre polémicas pasadas, la mayoría de su audiencia celebra su vitalidad y su capacidad para disfrutar de momentos sencillos.
«Los años pasan pero la actitud de niña con ganas de comerse el mundo sigue intacta. Estás bellísima Ale», escribió uno de sus admiradores en su perfil oficial.
Alejandra Jaramillo en bikini: El secreto detrás de su abdomen marcado
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Alejandra ha revelado en múltiples ocasiones que su envidiable figura no es fruto de realizar cientos de ejercicios abdominales diarios.
Según la presentadora de Siéntese Quien Pueda, el secreto reside en una nutrición estricta y disciplinada.
«Los abdominales no salen por hacer abdominales, yo casi no hago. Salen por lo que comes. ¡Eliminen azúcar, harinas y refinados! En mi caso mi combustible son las grasas y la proteína animal», confesó a través de sus historias de Instagram.
Su postura ante el CrossFit
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La también actriz es una fiel amante del ejercicio intenso, especialmente del CrossFit, disciplina que le ha valido señalamientos sobre su apariencia física.
Ante las críticas que recibió por parte de personas que aseguran que «se va a poner como hombre», Jaramillo respondió con contundencia sobre su proceso personal.
«Yo fui mamá hace 15 años. El abdomen se distiende, los músculos se abren y se vuelven a cerrar completamente cuando eres mamá. Todo influye; tipos de entrenamientos, tipo de cuerpo y al final todas somos hermanas», explicó.
La reacción de sus fans ante su físico
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La comunidad digital ha reaccionado con total admiración ante la disciplina que muestra la ecuatoriana en su día a día. Muchos fans destacan que su mayor atractivo es la combinación de su físico trabajado con su actitud positiva y radiante.
«Lo bonito de ti, lógico tu cuerpo pero la sonrisa que siempre tienes, transmite buena energía», comentaron en la publicación. La presentadora, lejos de ignorar el cariño, suele interactuar activamente con quienes elogian su constancia y su capacidad para transmitir felicidad.
Otros momentos luciendo su figura
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Esta no es la primera vez que la esmeraldeña impacta con sus elecciones de moda en sus viajes internacionales. Hace poco, durante su estancia en Barcelona, también presumió cuerpazo al lucir un bikini de diseño original que generó curiosidad entre sus miles de seguidores.
En aquel entonces, Jaramillo tuvo que aclarar entre risas: «Jaja antes que empiecen… ¡el traje de baño es así!». Así, la conductora demuestra que sabe cómo mantenerse en tendencia y disfrutar del sol con plena seguridad y estilo.
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