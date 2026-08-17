Alejandra Jaramillo calienta las redes al aparecer en traje de baño y presumir cuerpazo (FOTOS)

Alejandra Jaramillo impacta en redes sociales.

Presumió cuerpazo en un sexy bikini.

Disfrutó de un día en Miami

Alejandra Jaramillo en bikini. La reconocida presentadora Alejandra Jaramillo volvió a acaparar todas las miradas tras compartir una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

En las fotografías, la ecuatoriana aparece luciendo un atrevido traje de baño en tono color piel mientras se subía a un tobogán en la ciudad de Miami, dejando al descubierto su tonificada figura.

La publicación desató una ola de reacciones donde sus seguidores le dedicaron halagos como: “¡Qué cuerpazo tiene ella! Es bellísima” y “El cuerpazo de la vida, espectacular”.

Alejandra Jaramillo en bikini: Presume figura tras su salida de Univision

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A pesar de las críticas que surgen de algunos internautas en redes sociales, quienes cuestionan su pasado profesional y su salida de Univision, Jaramillo mantiene una actitud inquebrantable.

Mientras algunos usuarios intentan provocarla con comentarios sobre polémicas pasadas, la mayoría de su audiencia celebra su vitalidad y su capacidad para disfrutar de momentos sencillos.

«Los años pasan pero la actitud de niña con ganas de comerse el mundo sigue intacta. Estás bellísima Ale», escribió uno de sus admiradores en su perfil oficial.