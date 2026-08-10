Alejandra Jaramillo ¿se da por vencida con los hispanos? Ahora quiere probar suerte en Hollywood y el mercado americano (VIDEO)

Alejandra Jaramillo comparte su intensa preparación en inglés.

Redes interpretan su decisión como un giro anglo.

Críticas señalan supuestos vetos en Univisión y Telemundo.

Alejandra Jaramillo aprende inglés. La reconocida presentadora Alejandra Jaramillo ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo tras publicar un revelador mensaje en sus redes sociales, donde documenta su inmersión total en el idioma inglés.

A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram este sábado 8 de agosto de 2026, la figura ecuatoriana detalló su rutina diaria enfocada en dominar un segundo idioma:

«Sábado 8 de agosto del 2026. Leyendo en inglés, escuchando canciones en inglés, escuchando podcasts en inglés, viendo películas en inglés, lanzándome atrevidamente a hablarle en inglés a cualquiera que se me cruce. Tengo un sueño y lo puse en manos de Dios. Escrito está», compartió.

Alejandra Jaramillo aprende inglés ¿Se resigna a que no podrá trabajar jamás en Univisión o Telemundo?

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Este anuncio surge en un momento sumamente delicado de su trayectoria, tras su salida de Univisión y los polémicos episodios donde diversos sectores del público hispano la criticaron severamente por comentarios desafortunados hacia los mexicanos.

Para muchos analistas y usuarios en plataformas digitales, estas acciones habrían provocado que la querida conductora se boicoteara su propia carrera, cerrándose de forma drástica las puertas en las principales cadenas hispanas como Univisión y Telemundo.

Ante este panorama complejo, las especulaciones no se han hecho esperar, apuntando a que su repentino y firme enfoque en el idioma inglés responde a una estrategia inminente para buscar nuevas oportunidades profesionales en el mercado anglosajón, la televisión estadounidense o la competitiva industria de Hollywood.