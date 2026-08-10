Alejandra Jaramillo ¿se da por vencida con los hispanos? Ahora quiere probar suerte en Hollywood y el mercado americano (VIDEO)
Publicado el10/08/2026 a las 09:42
- Alejandra Jaramillo comparte su intensa preparación en inglés.
- Redes interpretan su decisión como un giro anglo.
- Críticas señalan supuestos vetos en Univisión y Telemundo.
Alejandra Jaramillo aprende inglés. La reconocida presentadora Alejandra Jaramillo ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo tras publicar un revelador mensaje en sus redes sociales, donde documenta su inmersión total en el idioma inglés.
A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram este sábado 8 de agosto de 2026, la figura ecuatoriana detalló su rutina diaria enfocada en dominar un segundo idioma:
«Sábado 8 de agosto del 2026. Leyendo en inglés, escuchando canciones en inglés, escuchando podcasts en inglés, viendo películas en inglés, lanzándome atrevidamente a hablarle en inglés a cualquiera que se me cruce. Tengo un sueño y lo puse en manos de Dios. Escrito está», compartió.
Alejandra Jaramillo aprende inglés ¿Se resigna a que no podrá trabajar jamás en Univisión o Telemundo?
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Este anuncio surge en un momento sumamente delicado de su trayectoria, tras su salida de Univisión y los polémicos episodios donde diversos sectores del público hispano la criticaron severamente por comentarios desafortunados hacia los mexicanos.
Para muchos analistas y usuarios en plataformas digitales, estas acciones habrían provocado que la querida conductora se boicoteara su propia carrera, cerrándose de forma drástica las puertas en las principales cadenas hispanas como Univisión y Telemundo.
Ante este panorama complejo, las especulaciones no se han hecho esperar, apuntando a que su repentino y firme enfoque en el idioma inglés responde a una estrategia inminente para buscar nuevas oportunidades profesionales en el mercado anglosajón, la televisión estadounidense o la competitiva industria de Hollywood.
Alejandra Jaramillo aprende inglés Reacciones divididas y el fuerte debate de sus seguidores en redes
La publicación de la llamada «Caramelo» generó una ola inmediata de reacciones y comentarios entre sus fieles seguidores, dividiendo drásticamente las opiniones en internet sobre su futuro en la pantalla chica.
Mientras una parte de la audiencia aplaudió de pie su disciplina, su constante superación personal y la alentó a conquistar nuevos horizontes, los comentarios más críticos reflejaron el descontento acumulado por parte de sectores que ya no la respaldan dentro de la comunidad hispana.
Entre las muestras de apoyo más destacadas por parte de sus admiradores, se pueden leer mensajes de aliento y motivación pura:
«Te veo trabajando en Hollywood y no soy vidente, tu disciplina y dedicación son de admirar, qué bárbara», escribió un seguidor entusiasmado.
Otro usuario comentó con profunda admiración: «De verdad quisiera hablar inglés, qué lindo y humilde lo que estás haciendo, estás construyendo tu propia torre paso a paso y tienes la generosidad de compartirlo».
Asimismo, no faltaron quienes le auguraron éxito fuera de los medios latinos tradicionales con frases como: «Sigue mi Ale, sigue viviendo tus sueños y disfruta cada etapa» y «En el mercado anglo te va a ir súper bien, ya verás».
«Entonces el plan de Dios era que te portaras tan ignorante y hacer que te corrieran», le dijeron
Sin embargo, el contrapeso no tardó en manifestarse en la misma sección de comentarios, donde los internautas más severos cuestionaron su repentino cambio de estrategia y recordaron sus recientes tropiezos mediáticos.
Comentarios punzantes y críticas directas inundaron la publicación:
«Y dale con Dios, si ese es el plan de Dios ya supieras inglés… entonces el plan de Dios era que te portaras tan ignorante y hacer que te corrieran», soltó un usuario molesto.
Otros fueron más allá al cuestionar la autenticidad de su proceso con frases como: «Imagínate si todos los que leemos en inglés lo ponemos en las redes» o «Esta anda de inventada con el inglés», reflejando el duro desgaste de imagen que enfrenta con una parte del público que antes la aplaudía incondicionalmente en la televisión hispana de Estados Unidos.