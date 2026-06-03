Aeropuerto de Miami rompe récord y genera $212 mil millones
Publicado el02/06/2026 a las 15:20
- Impacto económico récord en Florida
- Crecen pasajeros y carga
- Genera casi 946 mil empleos
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró en 2025 un impacto económico récord de 212.000 millones de dólares en ingresos empresariales en Florida, lo que representa un incremento del 17 % respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento tanto del tráfico de pasajeros como de carga.
MIA continúa consolidándose como una de las principales puertas de entrada y salida de personas y mercancías en Estados Unidos, fortaleciendo su papel como motor económico para Florida y generando cientos de miles de empleos en todo el estado.
Crecen los ingresos y el empleo vinculados al aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Miami alcanza en 2025 un impacto económico récord de 212.000 millones de dólares en ingresos empresariales en Florida, un aumento del 17 % respecto al año anterior, informa el Gobierno de Miami-Dade.https://t.co/UAjOTvBN4J
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 2, 2026
Segun EFE, de acuerdo con un estudio elaborado por la firma Martin Associates y divulgado por el condado Miami-Dade, el empleo relacionado de forma directa e indirecta con las actividades del aeropuerto aumentó un 12 %.
La cifra total alcanzó los 945.682 puestos de trabajo en Florida durante 2025.
La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó que el aeropuerto incrementó los ingresos empresariales en 31.000 millones de dólares en comparación con el año anterior.
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Además, señaló que las operaciones vinculadas a MIA permitieron la creación de más de 100.000 empleos adicionales en todo el estado.
Los resultados reflejan la importancia de la infraestructura aeroportuaria para la economía regional y su capacidad para impulsar el crecimiento de distintos sectores asociados al transporte, el comercio y los servicios.
El transporte de carga fortalece el liderazgo internacional de MIA
Uno de los principales factores detrás del crecimiento económico fue el aumento de la actividad de carga.
Los envíos de mercancías a través de MIA crecieron un 13,6 % durante 2025.
El volumen total movilizado se acercó a los 3,5 millones de toneladas.
Con estos resultados, el aeropuerto se consolidó como el más activo de Estados Unidos en transporte internacional de carga.
A nivel global, MIA se ubicó como el tercer aeropuerto con mayor movimiento internacional de mercancías.
Únicamente Hong Kong y Shanghái registraron cifras superiores.
Este desempeño fortalece la posición estratégica del aeropuerto como centro logístico clave para el comercio internacional y las cadenas de suministro que conectan a Florida con mercados de todo el mundo.
El tráfico de pasajeros también alcanza cifras históricas
El crecimiento no se limitó a la carga.
El tráfico de pasajeros llegó a un récord de 55,3 millones de viajeros durante 2025.
Gracias a este resultado, MIA ascendió dos posiciones y se convirtió en el octavo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos.
El aeropuerto también mantuvo su posición como el segundo más importante del país para viajeros internacionales.
Asimismo, superó la marca de 55 millones de pasajeros por segundo año consecutivo.
Actualmente, la terminal desarrolla una inversión de 14.000 millones de dólares destinada a proyectos de ampliación, mantenimiento y modernización.
Estas obras buscan responder al crecimiento sostenido de las operaciones y fortalecer la capacidad del aeropuerto para atender la demanda futura.
Además de liderar el transporte internacional de carga en Estados Unidos y ocupar el segundo lugar en pasajeros internacionales, MIA canaliza aproximadamente el 60 % de todos los visitantes internacionales que llegan cada año a Florida.