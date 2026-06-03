Aeropuerto de Miami rompe récord y genera $212 mil millones

Impacto económico récord en Florida

Crecen pasajeros y carga

Genera casi 946 mil empleos

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró en 2025 un impacto económico récord de 212.000 millones de dólares en ingresos empresariales en Florida, lo que representa un incremento del 17 % respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento tanto del tráfico de pasajeros como de carga.

MIA continúa consolidándose como una de las principales puertas de entrada y salida de personas y mercancías en Estados Unidos, fortaleciendo su papel como motor económico para Florida y generando cientos de miles de empleos en todo el estado.

Crecen los ingresos y el empleo vinculados al aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Miami alcanza en 2025 un impacto económico récord de 212.000 millones de dólares en ingresos empresariales en Florida, un aumento del 17 % respecto al año anterior, informa el Gobierno de Miami-Dade.https://t.co/UAjOTvBN4J — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 2, 2026



Segun EFE, de acuerdo con un estudio elaborado por la firma Martin Associates y divulgado por el condado Miami-Dade, el empleo relacionado de forma directa e indirecta con las actividades del aeropuerto aumentó un 12 %.

La cifra total alcanzó los 945.682 puestos de trabajo en Florida durante 2025.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó que el aeropuerto incrementó los ingresos empresariales en 31.000 millones de dólares en comparación con el año anterior.

Además, señaló que las operaciones vinculadas a MIA permitieron la creación de más de 100.000 empleos adicionales en todo el estado.

Los resultados reflejan la importancia de la infraestructura aeroportuaria para la economía regional y su capacidad para impulsar el crecimiento de distintos sectores asociados al transporte, el comercio y los servicios.