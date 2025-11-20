La administración de Trump avanza en el desmantelamiento del Departamento de Educación

Trump reduce funciones federales

Educación pasa a otros departamentos

Demócratas critican fuerte decisión

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una serie de medidas para desmantelar el Departamento de Educación, en línea con su objetivo de reducir el papel del gobierno federal en la educación y trasladar el control a los estados.

La Casa Blanca informó que el departamento establecerá nuevas asociaciones con cuatro agencias federales: Trabajo, Estado, Interior y Salud y Servicios Humanos, con el fin de compartir o transferir funciones que hoy están bajo su jurisdicción.

En un comunicado difundido el martes, el gobierno explicó que el nuevo enfoque busca racionalizar las actividades educativas federales en programas requeridos por ley, reducir la carga administrativa y reenfocar los recursos para servir mejor a estudiantes y beneficiarios.

Administración de Trump prepara el desmantelamiento del Departamento de Educación

📰 La administración del presidente Donald Trump se dispone a anunciar la reubicación de múltiples divisiones del Departamento de Educación hacia otras agencias federales, en un movimiento inédito para desmantelar la agencia creada en 1979. 🏛️ Aunque Trump firmó una orden… pic.twitter.com/KFM9IEXN6K — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) November 18, 2025

Las medidas, anticipadas desde hace meses, generaron reacciones inmediatas, desde la indignación demócrata hasta el respaldo de legisladores republicanos que ven este cambio como un paso para limitar la intervención federal.

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En marzo, Trump reiteró su intención de cumplir la promesa hecha a los conservadores y solicitó el cierre del departamento, firmando una orden ejecutiva para avanzar en esa dirección en la máxima medida que permita la ley.

“Vamos a devolver la educación, muy sencillamente, a los estados, que es donde pertenece”, afirmó entonces el presidente.