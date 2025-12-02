Administración de Trump despide a ocho jueces de inmigración en Nueva York en plena ofensiva federal

Trump despide a ocho jueces

Tribunales migratorios bajo presión

Nueva York enfrenta recortes

La administración del presidente Donald Trump ejecutó una nueva reestructuración en el sistema de inmigración al despedir a ocho jueces en la ciudad de Nueva York.

Los relevos ocurrieron en el edificio 26 Federal Plaza, donde operan los tribunales de inmigración y oficinas de ICE, una sede clave para miles de casos pendientes.

La medida forma parte de una estrategia nacional para acelerar procesos de deportación en medio de un incremento de operativos y cambios regulatorios.

Registros sindicales señalan que el ajuste no es aislado y se suma a una tendencia de despidos que ha dejado a decenas de jueces fuera de sus cargos.

Un recorte que altera el funcionamiento judicial

Entre los destituidos se encuentra Amiena A. Khan, quien ejercía como supervisora adjunta de la corte y era considerada una figura central en la organización interna del tribunal.

El juzgado afectado contaba con 34 jueces en funciones, lo que convierte la salida de ocho de ellos en un golpe considerable para la estructura operativa.

Representantes sindicales afirman que cerca de 90 jueces de inmigración han sido apartados de sus puestos este año, una cifra inédita en el país.

Al menos 36 de esos cargos ya fueron reemplazados, incluidos dos en Nueva York, lo que ha generado una significativa reducción de personal en uno de los distritos con mayor carga de trabajo migratorio.