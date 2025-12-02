Administración de Trump despide a ocho jueces de inmigración en Nueva York en plena ofensiva federal
Publicado el02/12/2025 a las 11:49
- Trump despide a ocho jueces
- Tribunales migratorios bajo presión
- Nueva York enfrenta recortes
La administración del presidente Donald Trump ejecutó una nueva reestructuración en el sistema de inmigración al despedir a ocho jueces en la ciudad de Nueva York.
Los relevos ocurrieron en el edificio 26 Federal Plaza, donde operan los tribunales de inmigración y oficinas de ICE, una sede clave para miles de casos pendientes.
La medida forma parte de una estrategia nacional para acelerar procesos de deportación en medio de un incremento de operativos y cambios regulatorios.
Registros sindicales señalan que el ajuste no es aislado y se suma a una tendencia de despidos que ha dejado a decenas de jueces fuera de sus cargos.
Un recorte que altera el funcionamiento judicialEntre los destituidos se encuentra Amiena A. Khan, quien ejercía como supervisora adjunta de la corte y era considerada una figura central en la organización interna del tribunal.
El juzgado afectado contaba con 34 jueces en funciones, lo que convierte la salida de ocho de ellos en un golpe considerable para la estructura operativa.
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Representantes sindicales afirman que cerca de 90 jueces de inmigración han sido apartados de sus puestos este año, una cifra inédita en el país.
Al menos 36 de esos cargos ya fueron reemplazados, incluidos dos en Nueva York, lo que ha generado una significativa reducción de personal en uno de los distritos con mayor carga de trabajo migratorio.
Temor y presión en los tribunales de inmigración
Exjueces y organizaciones sindicales advirtieron que las destituciones parecen dirigidas a funcionarios percibidos como demasiado flexibles en sus fallos o criterios.
Esa percepción ha generado inquietud entre el resto del personal judicial, que teme que decisiones consideradas moderadas puedan resultar en represalias.
La exjueza Carmen María Rey Caldas, despedida en agosto, aseguró que el ambiente laboral cambió drásticamente ante la incertidumbre de quién podría ser el siguiente.
Según ella, las remociones también afectan la capacidad de los jueces para mantener la imparcialidad necesaria en cada caso, un principio esencial para la justicia migratoria.
Contexto de protestas y endurecimiento migratorio
Las destituciones se anunciaron poco después de que cerca de 200 manifestantes se concentraran en el Bajo Manhattan para oponerse a una posible redada de ICE.
El reciente incremento de operativos federales ha generado tensiones en Nueva York, especialmente en comunidades migrantes y en organizaciones defensoras de derechos humanos.
Trump ha criticado reiteradamente las políticas santuario aplicadas en la ciudad, las cuales limitan la colaboración con el Gobierno federal en asuntos migratorios.
El presidente sostiene que estas medidas obstaculizan los esfuerzos para mantener el orden y reforzar la seguridad, mientras opositores consideran que los despidos buscan intimidar al personal judicial.
Un sistema bajo presión creciente
La reducción de jueces podría agravar el retraso acumulado en los tribunales, donde miles de casos esperan resolución desde hace años.
Expertos advierten que reemplazar a jueces experimentados por personal nuevo podría ralentizar aún más los procesos, incluso si la intención oficial es acelerarlos.
El impacto de esta ola de despidos se sentirá especialmente en Nueva York, una de las ciudades con mayor volumen de litigios migratorios del país.
La reestructuración evidencia la apuesta del Gobierno por transformar de manera profunda el sistema migratorio, aun a costa de tensiones institucionales y crecientes cuestionamientos públicos, según ‘Telemundo‘.