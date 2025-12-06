Adamari López sorprende al revelar que conserva fotos de sus exparejas

Adamari López revela que tiene fotos de exparejas

Reflexiona sobre madurez emocional

Recuerdos guardados con cariño

Adamari López abrió una vez más una ventana íntima de su vida sentimental al compartir una curiosidad que llamó la atención del público y de su comadre Chiquibaby durante una reciente conversación.

La presentadora puertorriqueña confesó que guarda fotografías de todas sus exparejas, incluso las que datan de momentos significativos como su matrimonio con Luis Fonsi.

Sin rodeos, explicó que no ha sentido la necesidad de deshacerse de esos recuerdos, pues para ella representan etapas importantes que marcaron su historia personal.

“Yo tengo fotos de todos los ex, de cuando me casé, del papá de la niña… yo tengo fotos de todo”, afirmó en el programa “Ada y Chiqui De Show”.

Una postura que reta las normas tradicionales del desamor

Durante la charla, Adamari dejó claro que nunca ha creído en la idea de borrar postales de relaciones pasadas como acto simbólico para cerrar ciclos.

La presentadora señaló que, a su juicio, eliminar fotografías no ayuda a olvidar ni a superar una ruptura, sino que puede reflejar emociones no resueltas.

“Hay gente que sí suele deshacerse, como si borrando las fotos se olvidara todo lo que se vivió dentro de la pareja”, comentó con firmeza.

Añadió que esa práctica le parece “un poco inmadura”, pues implica negar experiencias que formaron parte de su crecimiento personal y emocional.