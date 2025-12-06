Adamari López sorprende al revelar que conserva fotos de sus exparejas
Publicado el06/12/2025 a las 15:15
- Adamari López revela que tiene fotos de exparejas
- Reflexiona sobre madurez emocional
- Recuerdos guardados con cariño
Adamari López abrió una vez más una ventana íntima de su vida sentimental al compartir una curiosidad que llamó la atención del público y de su comadre Chiquibaby durante una reciente conversación.
La presentadora puertorriqueña confesó que guarda fotografías de todas sus exparejas, incluso las que datan de momentos significativos como su matrimonio con Luis Fonsi.
Sin rodeos, explicó que no ha sentido la necesidad de deshacerse de esos recuerdos, pues para ella representan etapas importantes que marcaron su historia personal.
“Yo tengo fotos de todos los ex, de cuando me casé, del papá de la niña… yo tengo fotos de todo”, afirmó en el programa “Ada y Chiqui De Show”.
Una postura que reta las normas tradicionales del desamor
Durante la charla, Adamari dejó claro que nunca ha creído en la idea de borrar postales de relaciones pasadas como acto simbólico para cerrar ciclos.
La presentadora señaló que, a su juicio, eliminar fotografías no ayuda a olvidar ni a superar una ruptura, sino que puede reflejar emociones no resueltas.
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“Hay gente que sí suele deshacerse, como si borrando las fotos se olvidara todo lo que se vivió dentro de la pareja”, comentó con firmeza.
Añadió que esa práctica le parece “un poco inmadura”, pues implica negar experiencias que formaron parte de su crecimiento personal y emocional.
Recuerdos que permanecen sin resentimientos
La actriz sostuvo que mantener estas imágenes no significa que viva anclada al pasado, sino que reconoce su valor como parte de su trayectoria.
También aclaró que no revisa estos álbumes de manera habitual, pero que cuando llega a hacerlo, experimenta sentimientos positivos.
“No es que todo el tiempo me siente a ver fotos de exnovios que he tenido”, expresó, subrayando que estos recuerdos no interfieren con su presente.
Sin embargo, admitió que cuando se encuentra con estas postales, revive emociones asociadas a momentos felices y a relaciones que aportaron algo valioso a su vida.
Las fotos como tesoros emocionales
Para Adamari, las imágenes son una especie de archivo del corazón, testigos silenciosos de etapas que, aunque concluidas, dejaron enseñanzas y memorias afectivas.
“Las fotos son para mí uno de los tesoros más grandes”, aseguró, destacando el valor sentimental que encuentra en esos fragmentos visuales de su historia.
Recordó que cada imagen representa oportunidades vividas, aprendizajes compartidos y capítulos que la hicieron evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional.
“Si en algún momento me toca volver sobre esos álbumes, me da muchísima nostalgia y sentimientos bonitos”, expresó con una mezcla de sinceridad y madurez.
Una reflexión sobre el amor, el tiempo y la evolución personal
De acuerdo con ‘El Diario NY‘, la presentadora invitó de manera indirecta a pensar en la manera en que se manejan los recuerdos sentimentales en la era digital, donde borrar suele parecer más fácil que guardar.
Con su testimonio, dejó ver que para ella conservar fotografías no es un signo de apego, sino de equilibrio emocional y respeto por su propio pasado.
“Entonces, ¿por qué no recordarlas con cariño?”, concluyó, dejando abierta una conversación sobre cómo las experiencias amorosas pueden celebrarse sin dolor ni arrepentimiento.