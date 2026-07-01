Actriz mexicana de luto: revela que su familia está entre las víctimas del sismo en Venezuela

La actriz mexicana confirmó entre lágrimas que el primo de su esposo falleció junto a toda su familia a causa del terremoto en Venezuela.

Exigió dejar de politizar la situación y pidió el apoyo urgente de la comunidad internacional

Comparó la magnitud de la devastación con el derrumbe de Tlatelolco en México

Eréndira Ibarra terremoto Venezuela. El dolor tocó de cerca a Eréndira Ibarra. En una emotiva entrevista concedida al programa De Primera Mano de Imagen TV, la reconocida actriz mexicana, recordada por su participación en producciones internacionales como Matrix Resurrections, abrió su corazón y confirmó que su entorno más cercano se encuentra entre las víctimas de los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026. Conmovida hasta las lágrimas, la también activista compartió el dolor que atraviesa su hogar ante este desastre natural.

La actriz dejó en claro que la preocupante situación que se vive en el país sudamericano la afecta de manera directamente personal. «Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela».

«Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá», expresó durante la transmisión del canal de televisión mexicano, visibilizando la angustia de miles de familias que tienen a sus seres queridos en las zonas de desastre.

Una dolorosa pérdida familiar: Eréndira Ibarra terremoto Venezuela

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El momento más desgarrador de la entrevista ocurrió cuando Eréndira Ibarra confirmó el fallecimiento de un familiar muy cercano a su entorno. Con la voz quebrada, reveló que la tragedia cobró la vida de un primo hermano de su pareja sentimental.

«Falleció el primo de mi esposo con toda su familia, entonces, en mi casa hay mucho dolor», confesó la intérprete, reflejando el luto que hoy embarga a su círculo más íntimo y que ha desatado una ola de solidaridad y apoyo en las redes sociales.

La pérdida de sus familiares ocurre en un contexto crítico para la nación venezolana, donde los equipos de emergencia y rescate, apoyados por brigadas internacionales y el Ejército mexicano, continúan removiendo escombros en busca de supervivientes.

Según los últimos reportes oficiales presentados en la nota, la cifra de víctimas mortales ya se acerca a los 2,000 fallecidos, consolidándose como una de las peores catástrofes en la historia reciente de la región.