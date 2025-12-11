Conductor pierde control y arrolla a varios peatones en California

Nueve heridos en Anaheim

Equipo escolar entre víctimas

Conductor investigado por DUI

Al menos ocho peatones, incluidos miembros del equipo de atletismo de una secundaria en el sur de California, fueron arrollados la tarde de este miércoles por un conductor que perdió el control de su vehículo, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en Anaheim, ciudad conocida por albergar el Parque de Disney en el condado de Orange.

Las autoridades señalaron que algunos de los heridos forman parte del equipo de atletismo de la Anaheim High School.

Accidente en Anaheim deja nueve heridos

#BREAKING ; Several members of the Anaheim High School track team were seriously injured after a suspected DUI driver lost control, struck a curb, and plowed into the group near Harbor Boulevard and North Street late Tuesday.

At least six students have been transported to area… pic.twitter.com/9GVmHtCBI1 — upuknews (@upuknews1) December 11, 2025

La policía informó que entre los lesionados hay una persona en estado crítico, según NBC News.

El conductor del automóvil, identificado solo como quien manejaba un vehículo rojo, también resultó herido y fue trasladado a un hospital.

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Mike Lyster, portavoz de la ciudad de Anaheim, confirmó que nueve personas resultaron heridas en total.

Las autoridades aún trabajan en establecer cómo ocurrió exactamente el impacto.