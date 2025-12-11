Conductor pierde control y arrolla a varios peatones en California
Publicado el11/12/2025 a las 10:46
- Nueve heridos en Anaheim
- Equipo escolar entre víctimas
- Conductor investigado por DUI
Al menos ocho peatones, incluidos miembros del equipo de atletismo de una secundaria en el sur de California, fueron arrollados la tarde de este miércoles por un conductor que perdió el control de su vehículo, informaron las autoridades.
El accidente ocurrió en Anaheim, ciudad conocida por albergar el Parque de Disney en el condado de Orange.
Las autoridades señalaron que algunos de los heridos forman parte del equipo de atletismo de la Anaheim High School.
Accidente en Anaheim deja nueve heridos
#BREAKING ; Several members of the Anaheim High School track team were seriously injured after a suspected DUI driver lost control, struck a curb, and plowed into the group near Harbor Boulevard and North Street late Tuesday.
At least six students have been transported to area… pic.twitter.com/9GVmHtCBI1
— upuknews (@upuknews1) December 11, 2025
La policía informó que entre los lesionados hay una persona en estado crítico, según NBC News.
El conductor del automóvil, identificado solo como quien manejaba un vehículo rojo, también resultó herido y fue trasladado a un hospital.
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Mike Lyster, portavoz de la ciudad de Anaheim, confirmó que nueve personas resultaron heridas en total.
Las autoridades aún trabajan en establecer cómo ocurrió exactamente el impacto.
El contexto del incidente
Chaos, bloodshed as driver slams into 8 Anaheim High School runners: Video of the incident showed multiple students lying on the ground and bleeding near where an orange sedan had driven up the sidewalk and smashed into a low brick wall. – Los Angeles Times pic.twitter.com/rqTqEQt4E1
— midwinter_japanized (@mafuyu_jp) December 11, 2025
El suceso ocurrió en una zona transitada y en un horario en el que suele haber actividad estudiantil y deportiva.
La presencia de jóvenes del equipo de atletismo entre los heridos elevó la preocupación de la comunidad escolar.
La policía indicó que el vehículo “perdió el control”, pero todavía no ha precisado las causas.
El impacto generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia del condado de Orange.
¿Qué sigue?
La policía investiga si el conductor manejaba bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas.
Las autoridades continúan entrevistando a testigos y revisando evidencia para determinar la secuencia del accidente.
El estado de los heridos, incluida la persona reportada como crítica, se seguirá actualizando conforme avancen las horas.
La ciudad de Anaheim mantiene coordinación con la escuela y las autoridades locales para manejar la situación y brindar apoyo.