Autobús volcó en Nayarit

11 muertos y heridos

Operativo de emergencia activo

Un accidente de un autobús turístico en el Pacífico de México dejó un saldo de 11 personas muertas y 31 heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Nayarit tras la volcadura ocurrida en el municipio de Amatlán de Cañas.

El siniestro evidencia la magnitud de los riesgos en el transporte turístico y movilizó a múltiples autoridades estatales para atender a las víctimas y coordinar labores de emergencia.

Accidente deja víctimas mortales y heridos

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Segun la agencia EFE, el autobús pertenecía a la línea Transportation y había salido desde San Pedro Tlaquepaque.

Su destino era un centro recreativo en Nayarit.

La volcadura ocurrió a siete kilómetros de Amatlán de Cañas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta.

Las autoridades no han especificado las causas del accidente.

Seis personas murieron en el lugar de los hechos.