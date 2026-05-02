Accidente de autobús en el Pacífico mexicano deja múltiples víctimas mortales
Autobús volcó en Nayarit 11 muertos y heridos Operativo de emergencia activo Un accidente de un autobús turístico en el Pacífico de México dejó un saldo de 11 personas muertas y 31 heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Nayarit tras la volcadura ocurrida en el municipio de Amatlán de Cañas. El siniestro […]
Publicado el02/05/2026 a las 11:13
- Autobús volcó en Nayarit
- 11 muertos y heridos
- Operativo de emergencia activo
Un accidente de un autobús turístico en el Pacífico de México dejó un saldo de 11 personas muertas y 31 heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Nayarit tras la volcadura ocurrida en el municipio de Amatlán de Cañas.
El siniestro evidencia la magnitud de los riesgos en el transporte turístico y movilizó a múltiples autoridades estatales para atender a las víctimas y coordinar labores de emergencia.
Accidente deja víctimas mortales y heridos
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Segun la agencia EFE, el autobús pertenecía a la línea Transportation y había salido desde San Pedro Tlaquepaque.
Su destino era un centro recreativo en Nayarit.
La volcadura ocurrió a siete kilómetros de Amatlán de Cañas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta.
Las autoridades no han especificado las causas del accidente.
Seis personas murieron en el lugar de los hechos.
Otras cinco fallecieron posteriormente en hospitales.
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El número total de víctimas mortales asciende a 11 personas.
Además, se reportaron 31 personas heridas tras el incidente.
Entre los lesionados se encuentran al menos cuatro menores de edad.
Uno de ellos es un niño de 2 años identificado como Dereck Uriel Hernández.
Autoridades coordinan rescate y atención médica
Tras el accidente, se desplegó un operativo conjunto entre diversas instituciones.
Participaron elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos.
También intervinieron Bomberos de Nayarit, Policía Estatal, Protección Civil Municipal y la Unidad de Drones Cóndor.
Las autoridades realizaron labores de atención, procesamiento de la escena y apoyo a las víctimas.
El gobierno de Jalisco informó que colaboró con los servicios médicos de emergencia de Nayarit.
En total, 21 personas fueron atendidas y trasladadas.
De ellas, 20 presentaban lesiones de urgencia relativa por diversos politraumatismos.
Un hombre de 38 años fue trasladado en estado grave a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tala, Jalisco.
Este paciente presentaba contusión torácica.
Gobiernos estatales responden tras la tragedia
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que su estado asumirá los costos funerarios.
También cubrirá el traslado de las personas fallecidas.
Además, se hará cargo de la atención médica de los heridos.
El mandatario indicó que mantiene comunicación con el gobernador de Nayarit.
El objetivo es coordinar las acciones y brindar apoyo a las familias afectadas.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, lamentó el accidente.
También expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
El operativo de atención y seguridad se mantiene activo en la zona.