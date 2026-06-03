Abuela es arrestada tras presuntamente usar un pitbull para intimidar a cinco menores en Florida
Publicado el02/06/2026 a las 17:36
- Abuela arrestada en Florida
- Menores se refugian
- Pitbull involucrado en disputa
Una mujer de 64 años y su nieta de 13 fueron arrestadas en Florida luego de un incidente que terminó con cinco menores refugiados dentro de un baño público mientras un pitbull permanecía en el exterior.
Por qué importa: Las autoridades del condado de Flagler investigaban inicialmente el robo de objetos personales, pero el caso derivó en acusaciones relacionadas con amenazas, intimidación, privación ilegal de la libertad y robo mayor.
El conflicto comenzó tras una disputa entre adolescentes
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler, los hechos ocurrieron en el parque Ralph Carter, ubicado en la ciudad de Palm Coast.
La investigación comenzó después de que se reportara el robo de un teléfono celular y una sudadera.
Durante las pesquisas, las autoridades identificaron a Milan Pease, una adolescente de 13 años que presuntamente mantenía un conflicto con otra menor.
Los investigadores señalaron que un día antes del incidente la joven habría intentado iniciar una pelea física en el parque.
De acuerdo con la versión oficial, también habría jalado del cabello a una de las víctimas antes de que otras personas intervinieran para separarlas.
Las autoridades indicaron que, tras ese altercado, la adolescente continuó contactando a varios menores mediante llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales.
Según los investigadores, esos mensajes buscaban presionar a otros adolescentes para que pelearan con ella.
La oficina del sheriff afirmó además que durante la madrugada del 25 de mayo la joven habría enviado amenazas de muerte contra dos de las víctimas.
Las autoridades sostienen que tanto la menor como su abuela advirtieron que acudirían al parque acompañadas por un perro de raza pitbull.
Cinco menores se refugiaron en un baño público
Segun Heraldo de mexico, Horas después, cinco adolescentes se encontraban en el parque cuando recibieron nuevas amenazas.
Según la investigación, un grupo compuesto por adultos y adolescentes llegó al lugar en tres vehículos.
Uno de esos vehículos transportaba al perro mencionado por las autoridades.
Al observar la llegada del grupo, los cinco menores corrieron hacia un baño público y se encerraron en su interior.
La oficina del sheriff indicó que Allyson Pease-Frankel tomó el control del pitbull y se dirigió hacia la entrada del baño.
Al llegar al lugar, presuntamente soltó la correa mientras se acercaba a la puerta.
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Las autoridades señalaron que la adolescente y otros integrantes del grupo también se aproximaron al baño.
De acuerdo con la investigación, la mujer empujó la puerta con suficiente fuerza para doblarla.
Asimismo, las autoridades sostienen que su nieta golpeó y pateó repetidamente la entrada.
Aunque el perro no ingresó al baño, los menores permanecieron refugiados durante varios minutos.
Según la versión oficial, los adolescentes solicitaron ayuda mientras permanecían encerrados hasta que el grupo abandonó la zona.
Las detenidas enfrentan múltiples cargos
Mientras los menores permanecían dentro del baño, la adolescente presuntamente tomó un teléfono celular, ropa y otros objetos personales que habían quedado sobre una mesa de picnic.
La investigación determinó posteriormente que esos artículos fueron arrojados a un estanque cercano.
Debido al valor del teléfono celular, las autoridades presentaron contra la menor un cargo por robo mayor.
Además, enfrenta dos cargos por amenazas escritas de muerte.
Por su parte, Allyson Pease-Frankel fue acusada de privación ilegal de la libertad.
Los investigadores consideran que sus acciones contribuyeron a impedir que los menores pudieran abandonar el baño.
La mujer de 64 años fue arrestada y quedó detenida con una fianza fijada en 5.000 dólares.
Su nieta fue procesada por las autoridades y posteriormente transferida al sistema de justicia juvenil de Florida.
El sheriff Rick Staly criticó la participación de la adulta en el incidente.
El funcionario afirmó que padres y abuelos deben dar ejemplo sobre cómo resolver conflictos sin recurrir a la violencia.