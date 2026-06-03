Abuela es arrestada tras presuntamente usar un pitbull para intimidar a cinco menores en Florida

Abuela arrestada en Florida

Menores se refugian

Pitbull involucrado en disputa

Una mujer de 64 años y su nieta de 13 fueron arrestadas en Florida luego de un incidente que terminó con cinco menores refugiados dentro de un baño público mientras un pitbull permanecía en el exterior.

Por qué importa: Las autoridades del condado de Flagler investigaban inicialmente el robo de objetos personales, pero el caso derivó en acusaciones relacionadas con amenazas, intimidación, privación ilegal de la libertad y robo mayor.

El conflicto comenzó tras una disputa entre adolescentes



Según la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler, los hechos ocurrieron en el parque Ralph Carter, ubicado en la ciudad de Palm Coast.

La investigación comenzó después de que se reportara el robo de un teléfono celular y una sudadera.

Durante las pesquisas, las autoridades identificaron a Milan Pease, una adolescente de 13 años que presuntamente mantenía un conflicto con otra menor.

Los investigadores señalaron que un día antes del incidente la joven habría intentado iniciar una pelea física en el parque.

De acuerdo con la versión oficial, también habría jalado del cabello a una de las víctimas antes de que otras personas intervinieran para separarlas.

Las autoridades indicaron que, tras ese altercado, la adolescente continuó contactando a varios menores mediante llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales.

Según los investigadores, esos mensajes buscaban presionar a otros adolescentes para que pelearan con ella.

La oficina del sheriff afirmó además que durante la madrugada del 25 de mayo la joven habría enviado amenazas de muerte contra dos de las víctimas.

Las autoridades sostienen que tanto la menor como su abuela advirtieron que acudirían al parque acompañadas por un perro de raza pitbull.