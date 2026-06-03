Trump evalúa cancelar fondo de US$1.800 millones destinado a sus aliados
Publicado el03/06/2026 a las 05:39
- Trump reconsidera fondo millonario
- Republicanos rechazan iniciativa polémica
- Justicia suspende implementación temporal
La Casa Blanca enfrenta una nueva controversia después de que trascendiera que el presidente Donald Trump está reconsiderando seguir adelante con un fondo de 1.800 millones de dólares diseñado para compensar a personas que, según su administración, fueron objeto de persecución política durante el gobierno de Joe Biden.
La información se conoció este lunes, coincidiendo con el anuncio del Departamento de Justicia de suspender temporalmente la implementación de la iniciativa para cumplir con una orden judicial federal.
La presión política obliga a Trump a replantear el fondo
La posible retirada del denominado Fondo contra la Instrumentalización representa un importante revés para una de las iniciativas más polémicas impulsadas recientemente por la administración Trump.
El programa, dotado con 1.776 millones de dólares, surgió como parte de un acuerdo alcanzado para resolver una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) relacionada con la filtración de sus declaraciones fiscales.
La administración había defendido el fondo como una herramienta destinada a reparar daños causados por lo que considera una utilización política de las instituciones de justicia durante la presidencia de Biden.
Sin embargo, desde su anuncio hace apenas dos semanas, la iniciativa ha enfrentado una creciente ola de críticas tanto en los tribunales como dentro del propio Partido Republicano.
Diversos legisladores conservadores han expresado preocupación por la falta de mecanismos claros de supervisión sobre la distribución de los recursos.
Además, algunos republicanos han cuestionado la posibilidad de que entre los beneficiarios pudieran encontrarse participantes del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.
El rechazo republicano crece dentro del Congreso
Aunque algunos simpatizantes de Trump celebraron la creación del fondo, la reacción entre los republicanos del Congreso ha sido considerablemente más crítica.
La controversia alcanzó uno de sus momentos más tensos durante una reunión privada entre senadores republicanos y el fiscal general interino Todd Blanche.
El senador Ted Cruz describió posteriormente el encuentro en su pódcast como:
“Una de las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.
La polémica también ha complicado las negociaciones legislativas en el Senado.
Los republicanos regresaron a Washington esta semana advirtiendo que no cuentan con los votos suficientes para aprobar el proyecto de gasto destinado al Departamento de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca aclare el futuro del fondo.
Muchos legisladores han pedido establecer límites estrictos para el programa o abandonarlo por completo.
En medio de este escenario, una fuente familiarizada con las deliberaciones presidenciales aseguró que Trump está evaluando seriamente si continuar o no con la iniciativa.
La justicia federal frena temporalmente la implementación
El Departamento de Justicia anunció que cumplirá con una decisión emitida por la jueza federal Leonie Brinkema, de Virginia.
La magistrada ordenó suspender temporalmente la implementación del fondo mientras se analiza una impugnación presentada por terceros.
Asimismo, fijó una audiencia para el próximo 12 de junio con el objetivo de determinar si la medida cautelar debe mantenerse durante más tiempo.
En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia reiteró su desacuerdo con la decisión judicial, aunque confirmó que respetará la orden.
“Este fondo estaba abierto a cualquier persona que hubiera sido instrumentalizada, señalada o perseguida injustamente, ya fuera demócrata, republicana, conservadora, independiente o de cualquier otra afiliación”.
“El Departamento cumplirá con la resolución judicial”.
Nuevos cuestionamientos amenazan el acuerdo con el IRS
Los problemas para la administración Trump no terminan ahí.
La jueza federal Kathleen Williams, quien supervisa en Florida la demanda de Trump contra el IRS, ordenó a los abogados del presidente responder a lo que calificó como “graves acusaciones” presentadas por críticos del acuerdo.
Los opositores sostienen que Trump retiró determinadas reclamaciones para impedir que el tribunal examinara más a fondo un pacto que consideran potencialmente ilegal.
Williams otorgó plazo hasta el 12 de junio para responder a las acusaciones de colusión y explicar si el caso debería reabrirse debido a que el tribunal habría sido “víctima de un fraude”.
Como parte del acuerdo original, el IRS aceptó cerrar todas las investigaciones pasadas y pendientes relacionadas con Trump, miembros de su familia y otros colaboradores respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La incertidumbre rodea el futuro del programa
Por ahora, no está claro si una eventual retirada del fondo significaría también que la administración Trump renunciaría a otras disposiciones incluidas en el acuerdo.
Entre ellas figura la promesa de otorgar inmunidad frente a futuras auditorías fiscales para determinadas personas vinculadas al caso.
Mientras continúan las disputas legales y políticas, el futuro del multimillonario fondo permanece en suspenso y podría convertirse en un nuevo frente de batalla para la administración Trump tanto en los tribunales como en el Congreso.
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FUENTE: France 24