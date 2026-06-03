Trump evalúa cancelar fondo de US$1.800 millones destinado a sus aliados

Trump reconsidera fondo millonario

Republicanos rechazan iniciativa polémica

Justicia suspende implementación temporal

La Casa Blanca enfrenta una nueva controversia después de que trascendiera que el presidente Donald Trump está reconsiderando seguir adelante con un fondo de 1.800 millones de dólares diseñado para compensar a personas que, según su administración, fueron objeto de persecución política durante el gobierno de Joe Biden.

La información se conoció este lunes, coincidiendo con el anuncio del Departamento de Justicia de suspender temporalmente la implementación de la iniciativa para cumplir con una orden judicial federal.

La presión política obliga a Trump a replantear el fondo

La posible retirada del denominado Fondo contra la Instrumentalización representa un importante revés para una de las iniciativas más polémicas impulsadas recientemente por la administración Trump.

El programa, dotado con 1.776 millones de dólares, surgió como parte de un acuerdo alcanzado para resolver una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) relacionada con la filtración de sus declaraciones fiscales.

La administración había defendido el fondo como una herramienta destinada a reparar daños causados por lo que considera una utilización política de las instituciones de justicia durante la presidencia de Biden.

Sin embargo, desde su anuncio hace apenas dos semanas, la iniciativa ha enfrentado una creciente ola de críticas tanto en los tribunales como dentro del propio Partido Republicano.

Diversos legisladores conservadores han expresado preocupación por la falta de mecanismos claros de supervisión sobre la distribución de los recursos.

Además, algunos republicanos han cuestionado la posibilidad de que entre los beneficiarios pudieran encontrarse participantes del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.