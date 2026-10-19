Trump dice que serían «interesantes» unas elecciones entre Delcy Rodríguez y Machado

Trump comenta posible enfrentamiento electoral en Venezuela

Delcy Rodríguez y María Corina Machado, protagonistas

Washington impulsa diálogo sin fecha electoral.

Delcy Rodríguez y Machado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que sería «interesante» que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

«Bueno, eso sería interesante», se limitó a responder a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas.

La Administración de Trump impulsa un diálogo entre el chavismo

La Administración de Trump impulsa un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera sobre diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo.