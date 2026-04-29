Trump amenaza a Irán

Crisis energética global crece

Negociaciones siguen estancadas La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar con un mensaje del presidente Donald Trump que combina advertencias directas con una imagen de alto impacto, en medio de un conflicto que sigue sin una salida clara. Por qué es importante: El endurecimiento del discurso de Trump ocurre en un momento crítico, con negociaciones estancadas, presión internacional creciente y efectos visibles en la economía global, especialmente en el mercado energético. Trump eleva el tono con imagen provocadora y advertencia directa El presidente Donald Trump emitió una nueva y sorprendente amenaza contra Irán al publicar una imagen manipulada de sí mismo empuñando un rifle de asalto con el lema: “¡Se acabó el señor buena gente!”. “Irán no puede ponerse de acuerdo”, escribió el presidente en Truth Social la madrugada del miércoles.

“No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale ponerse las pilas pronto!” La imagen muestra a Trump frente a un escenario de explosiones en Medio Oriente, vestido con traje oscuro y gafas de sol, sosteniendo un arma de alto calibre, lo que intensificó el tono del mensaje político y militar. Negociaciones estancadas tras semanas de conflicto sin avances Las conversaciones con Irán han llegado a un punto muerto después de ocho semanas de guerra, con una nueva ronda de negociaciones recientemente cancelada. Este bloqueo diplomático ha incrementado la incertidumbre sobre una posible solución pacífica.

Mientras tanto, Trump se encuentra en Washington, D.C., recibiendo al rey Carlos III en una visita oficial de cuatro días. Durante un discurso en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que el monarca “está de acuerdo” en que Irán no debe desarrollar armas nucleares, sumándolo al delicado contexto político del conflicto. Escalada militar impacta el mercado energético global Más temprano el martes, Trump también aseguró: “Irán nos acaba de informar que se encuentra en un ‘Estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que podrán hacer!)”. La respuesta de Teherán a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel incluyó ofensivas contra países del Golfo con presencia militar estadounidense e israelí, además del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Esto provocó un alza global en los precios del combustible.

En respuesta, Estados Unidos ha cerrado los puertos iraníes, mientras persiste un frágil alto el fuego sin avances diplomáticos concretos. Trump lanza críticas a Alemania en medio de la crisis internacional El presidente también dirigió críticas al canciller alemán Friedrich Merz. “El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla!”

Añadió: “Si Irán tuviera un arma nuclear, todo el mundo estaría bajo amenaza. Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones o presidentes debieron haber hecho hace mucho tiempo. ¡No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!” Presión política interna y dudas dentro del propio gobierno Aunque Trump ha insistido en que no tiene “presión de tiempo” para alcanzar un acuerdo, la cercanía de las elecciones de medio término en noviembre aumenta la presión política. El conflicto ya genera preocupación por su impacto en la economía estadounidense. Expertos advierten que, pese al alto costo económico del bloqueo del estrecho para Irán, el país ha mostrado una resistencia mayor a la esperada, lo que podría prolongar el conflicto.