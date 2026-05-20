Tormentas severas avanzan hacia el este y amenazan con vientos destructivos e inundaciones
Publicado el20/05/2026 a las 09:20
- Tormentas con vientos destructivos
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Lluvias y granizo afectan Interestatal 95
Una nueva ronda de tormentas intensas se desplegará desde el centro hasta el este de Estados Unidos durante los próximos días, con riesgo de ráfagas dañinas, granizo y lluvias torrenciales.
Aunque los meteorólogos anticipan que el impacto no será tan extremo como el registrado entre el domingo y el lunes, las condiciones siguen siendo propicias para daños en viviendas, cultivos y cortes de energía.
Las áreas más expuestas abarcan desde Texas hasta Nueva Inglaterra, incluyendo importantes corredores de transporte como la Interestatal 95.
Las autoridades recomiendan monitorear los pronósticos locales, ya que la evolución de estas tormentas podría cambiar rápidamente según las condiciones atmosféricas.
Miércoles con riesgo en dos grandes regiones
Para el miércoles, el panorama se divide en dos focos principales de inestabilidad que podrían generar tormentas eléctricas fuertes.
En el noreste y el Atlántico Medio, ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington podrían experimentar ráfagas intensas y caída de granizo.
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El sistema también podría extenderse hacia el suroeste por el corredor de la Interestatal 81, alcanzando zonas de Virginia y Tennessee.
En esta franja de más de 1,600 kilómetros, el mayor peligro será el viento fuerte, aunque las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas en áreas urbanas.
Texas y Nuevo México bajo amenaza
Más al suroeste, otro núcleo de tormentas severas se concentrará en el oeste de Texas y el este de Nuevo México.
Localidades como Amarillo, Lubbock y Odessa podrían enfrentar granizo de gran tamaño y ráfagas que superen las 60 millas por hora.
Algunas proyecciones advierten que las ráfagas podrían alcanzar picos locales cercanos a las 85 millas por hora.
Además de los vientos intensos, las precipitaciones abundantes podrían generar acumulaciones rápidas de agua en caminos y zonas bajas.
Jueves con mayor riesgo de inundaciones
El jueves, el epicentro del tiempo severo se desplazará hacia el centro-sur del país, desde Texas y Oklahoma hasta Arkansas, Luisiana y el oeste de Misisipi.
En esta etapa, la amenaza principal no será tanto el viento como las inundaciones repentinas derivadas de lluvias persistentes.
Las tormentas aún podrían producir ráfagas de entre 50 y 60 millas por hora en sectores aislados.
Los acumulados en cortos periodos podrían saturar el suelo y aumentar el riesgo en zonas urbanas y cerca de arroyos pequeños.
Viernes con tormentas en las Grandes Llanuras
Para el viernes, el riesgo regresará a partes de las Grandes Llanuras, especialmente en el sureste de Colorado y el noreste de Nuevo México.
El oeste de Oklahoma también se encuentra dentro del área señalada para tormentas con granizo y aguaceros intensos.
Las ráfagas podrían oscilar nuevamente entre 60 y 70 millas por hora, con picos aislados más elevados.
Este patrón inestable podría complicar actividades agrícolas y traslados en carretera antes del fin de semana.
Lluvias entre alivio y peligro
De cara al fin de semana festivo, las tormentas podrían extenderse desde Alabama y Georgia hacia las Carolinas.
En algunas zonas con sequía severa, estas lluvias representarían un alivio temporal para los suelos resecos.
Sin embargo, si las precipitaciones se concentran en pocas horas, podrían desencadenar inundaciones repentinas.
Se estima que acumulaciones de entre una y cuatro pulgadas en lapsos breves serían suficientes para provocar desbordamientos localizados y afectar actividades al aire libre en varios estados, señaló ‘AccuWeather‘.