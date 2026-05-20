Tormentas severas avanzan hacia el este y amenazan con vientos destructivos e inundaciones

Tormentas con vientos destructivos

Riesgo de inundaciones repentinas

Lluvias y granizo afectan Interestatal 95

Una nueva ronda de tormentas intensas se desplegará desde el centro hasta el este de Estados Unidos durante los próximos días, con riesgo de ráfagas dañinas, granizo y lluvias torrenciales.

Aunque los meteorólogos anticipan que el impacto no será tan extremo como el registrado entre el domingo y el lunes, las condiciones siguen siendo propicias para daños en viviendas, cultivos y cortes de energía.

Las áreas más expuestas abarcan desde Texas hasta Nueva Inglaterra, incluyendo importantes corredores de transporte como la Interestatal 95.

Las autoridades recomiendan monitorear los pronósticos locales, ya que la evolución de estas tormentas podría cambiar rápidamente según las condiciones atmosféricas.

Miércoles con riesgo en dos grandes regiones

Para el miércoles, el panorama se divide en dos focos principales de inestabilidad que podrían generar tormentas eléctricas fuertes.