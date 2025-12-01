Tormenta invernal se expande desde el centro-sur hasta Maine con nieve, hielo y alerta generalizada

Tormenta invernal se expande

Nieve afectará múltiples estado

Riesgo de hielo peligroso

Una compleja combinación de perturbaciones atmosféricas avanza este martes sobre Estados Unidos, llevando nieve, lluvia helada y aguanieve desde el centro-sur del país hasta la región de Maine, en un episodio que marca el inicio activo del invierno meteorológico.

Las dos perturbaciones —una sobre el Medio Oeste y otra procedente de la Costa del Golfo— comenzaron a fusionarse, intensificando rápidamente un sistema de baja presión con potencial para generar impactos significativos.

El reciente enfriamiento tras el fin de semana de Acción de Gracias dejó instalada una masa de aire frío que potenciará las precipitaciones invernales.

Gran parte de la humedad canalizada hacia el centro del país generará condiciones peligrosas en amplios sectores del territorio.

Nieve y mezcla invernal desde Kansas hasta los Apalaches

Hoy se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) en las llanuras centrales, con máximos de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) en áreas aisladas desde Kansas hasta el oeste de los Apalaches.

Las nevadas más intensas se registrarán sotavento de los Grandes Lagos, donde el efecto del lago amplificará el volumen precipitado.

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También caerá una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada desde el norte de Oklahoma hasta el valle de Ohio.

Zonas de Arkansas, y de forma más dispersa Tennessee y Kentucky, podrían enfrentar “lluvia helada molesta” que volverá peligrosas las carreteras.