Tormenta invernal se expande desde el centro-sur hasta Maine con nieve, hielo y alerta generalizada
Publicado el01/12/2025 a las 17:06
- Tormenta invernal se expande
- Nieve afectará múltiples estado
- Riesgo de hielo peligroso
Una compleja combinación de perturbaciones atmosféricas avanza este martes sobre Estados Unidos, llevando nieve, lluvia helada y aguanieve desde el centro-sur del país hasta la región de Maine, en un episodio que marca el inicio activo del invierno meteorológico.
Las dos perturbaciones —una sobre el Medio Oeste y otra procedente de la Costa del Golfo— comenzaron a fusionarse, intensificando rápidamente un sistema de baja presión con potencial para generar impactos significativos.
El reciente enfriamiento tras el fin de semana de Acción de Gracias dejó instalada una masa de aire frío que potenciará las precipitaciones invernales.
Gran parte de la humedad canalizada hacia el centro del país generará condiciones peligrosas en amplios sectores del territorio.
Nieve y mezcla invernal desde Kansas hasta los Apalaches
Hoy se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) en las llanuras centrales, con máximos de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) en áreas aisladas desde Kansas hasta el oeste de los Apalaches.
Las nevadas más intensas se registrarán sotavento de los Grandes Lagos, donde el efecto del lago amplificará el volumen precipitado.
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También caerá una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada desde el norte de Oklahoma hasta el valle de Ohio.
Zonas de Arkansas, y de forma más dispersa Tennessee y Kentucky, podrían enfrentar “lluvia helada molesta” que volverá peligrosas las carreteras.
Sistema se convertirá en un nor’easter el miércoles
Las dos perturbaciones se habrán fusionado completamente para el miércoles, transformándose en un nor’easter que se desplazará por la costa atlántica.
Aunque el sistema habrá salido del país en horas de la mañana, sus efectos se sentirán desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra.
Otro corredor de nieve alcanzará el lago Erie y se extenderá hasta la costa de Maine, con acumulaciones de entre 12 y 25 centímetros.
Algunas zonas montañosas del noreste interior podrían superar los 30 centímetros, mientras que el interior del Atlántico Medio registrará entre 5 y 12 centímetros.
Hielo peligroso en los Apalaches y alertas extendidas
En las montañas de Carolina del Norte y las laderas de los Alleghenies se prevé la formación de hasta 6 milímetros de hielo durante la mañana del martes.
Una amplia franja de lluvia helada hará que viajar sea especialmente riesgoso, mientras que la mayor parte de la lluvia asociada al sistema afectará al sur del país.
Las autoridades han emitido avisos de clima invernal desde Kansas hasta Illinois y desde Oklahoma hasta las montañas Adirondacks, abarcando también zonas de Utah, Colorado, Wyoming, Idaho y Montana.
Recomendaciones ante un sistema invernal amplio
El noreste, incluyendo Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine, permanece bajo advertencias de tormenta invernal.
Las autoridades recuerdan que nunca es demasiado pronto para preparar un kit de emergencia con agua, mantas, radio meteorológica, pilas y alimentos no perecederos.
También aconsejan evitar viajes innecesarios debido al riesgo de carreteras resbaladizas y cortes de energía provocados por el hielo y la nieve, señaló ‘Weatherbug‘.