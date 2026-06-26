Tasas hipotecarias subieron levemente, pero la gente sigue refinanciando ¿Qué significa?

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir ligeramente esta semana, aunque el cambio fue mínimo.

La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años pasó de 6,47 % a 6,49 %, según Freddie Mac. A pesar de ello, cada vez más propietarios están optando por refinanciar sus préstamos y más estadounidenses creen que este es un buen momento para comprar una vivienda.

Por qué importa: Aunque las tasas siguen siendo altas, muchas personas están dejando de esperar una gran baja y comienzan a tomar decisiones para comprar o refinanciar su vivienda.

¿Por qué la gente sigue refinanciando si las tasas siguen altas?

Freddie Mac explicó que las tasas hipotecarias se han mantenido prácticamente estables durante las últimas seis semanas, lo que ha dado mayor confianza a quienes buscan refinanciar.

El refinanciamiento permite reemplazar una hipoteca actual por otra con nuevas condiciones, ya sea para reducir el pago mensual, cambiar el plazo del préstamo o aprovechar una tasa que consideran conveniente.

Según la entidad, la actividad de refinanciación ha seguido aumentando en las últimas semanas porque muchos prestatarios ya consideran que los niveles actuales son una nueva realidad.

En cambio, la compra de viviendas mostró una ligera desaceleración durante el mismo periodo.

Las tasas apenas cambiaron, pero siguen cerca del 6,5 %