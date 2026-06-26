Tasas hipotecarias subieron levemente, pero la gente sigue refinanciando ¿Qué significa?
Publicado el26/06/2026 a las 09:31
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir ligeramente esta semana, aunque el cambio fue mínimo.
- La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años pasó de 6,47 % a 6,49 %, según Freddie Mac. A pesar de ello, cada vez más propietarios están optando por refinanciar sus préstamos y más estadounidenses creen que este es un buen momento para comprar una vivienda.
Por qué importa: Aunque las tasas siguen siendo altas, muchas personas están dejando de esperar una gran baja y comienzan a tomar decisiones para comprar o refinanciar su vivienda.
¿Por qué la gente sigue refinanciando si las tasas siguen altas?
Freddie Mac explicó que las tasas hipotecarias se han mantenido prácticamente estables durante las últimas seis semanas, lo que ha dado mayor confianza a quienes buscan refinanciar.
- El refinanciamiento permite reemplazar una hipoteca actual por otra con nuevas condiciones, ya sea para reducir el pago mensual, cambiar el plazo del préstamo o aprovechar una tasa que consideran conveniente.
Según la entidad, la actividad de refinanciación ha seguido aumentando en las últimas semanas porque muchos prestatarios ya consideran que los niveles actuales son una nueva realidad.
En cambio, la compra de viviendas mostró una ligera desaceleración durante el mismo periodo.
Las tasas apenas cambiaron, pero siguen cerca del 6,5 %
- Freddie Mac informó que la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 6,49 % al 25 de junio de 2026.
Hace una semana era de 6,47 %, mientras que hace un año alcanzaba el 6,77 %.
- Las hipotecas a 15 años también registraron un pequeño aumento al pasar de 5,81 % a 5,84 %.
Aunque recientemente disminuyeron los precios del petróleo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, esa mejora no ha sido suficiente para reducir la incertidumbre económica ni provocar una caída importante en las tasas hipotecarias.
Comprar una casa vuelve a ganar terreno en EE.UU.
Pese a los altos costos de financiamiento, algunas señales muestran que el mercado comienza a adaptarse.
- Según Realtor.com, tanto las ventas pendientes como las ventas de viviendas usadas registraron una ligera mejoría durante mayo.
- Los vendedores también han comenzado a ajustar sus expectativas. Los precios de venta acumulan siete meses consecutivos de caídas interanuales, lo que podría facilitar algunas operaciones.
Sin embargo, la construcción y venta de viviendas nuevas continúa enfrentando dificultades debido a los problemas de asequibilidad.
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Más estadounidenses vuelven a pensar que comprar es mejor que alquilar
Además del aumento en los refinanciamientos, una nueva encuesta muestra un cambio importante en la percepción de los consumidores.
El más reciente informe de Bank of America reveló que, por primera vez desde 2023, la mayoría de los estadounidenses considera que comprar una vivienda es una mejor opción que alquilar.
- Según el estudio, el 53 % de los encuestados prefiere comprar una casa, mientras que el 47 % optaría por seguir alquilando o vivir con familiares.
Matt Vernon, director de préstamos al consumo de Bank of America, afirmó que cada vez más compradores muestran optimismo y están decidiendo avanzar con sus planes de adquirir una vivienda, pese a los desafíos que todavía presenta el mercado.
Lo que viene: Las próximas decisiones de la Reserva Federal y el comportamiento de la inflación seguirán influyendo en las tasas hipotecarias.
- Si los intereses se mantienen estables y los precios de las viviendas continúan ajustándose, más compradores podrían decidir que este es el momento de comprar o refinanciar su préstamo.