La presidenta de México responde al embajador estadounidense y defiende la soberanía nacional
Publicado el02/06/2026 a las 16:57
- Sheinbaum defiende la soberanía
- Pide respeto a México
- Crece tensión bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que respete los asuntos internos del país tras una serie de declaraciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
El intercambio de mensajes ocurre en un momento de tensión entre ambos países y reabre el debate sobre la soberanía, la no intervención y la cooperación bilateral en temas de seguridad.
Sheinbaum defiende la soberanía de México
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Segun EFE, durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que es importante que el embajador estadounidense mantenga su labor dentro del ámbito bilateral.
La mandataria sostuvo que los asuntos internos de México corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.
En ese sentido, consideró que la labor diplomática debe centrarse en los temas de coordinación y colaboración entre ambas naciones.
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La presidenta señaló que los representantes diplomáticos mexicanos en otros países no emiten opiniones sobre asuntos políticos internos de las naciones donde desempeñan sus funciones.
Por ello, insistió en que el respeto mutuo debe formar parte de la relación entre ambos gobiernos.
Sheinbaum también recordó que la Constitución mexicana establece principios relacionados con la autodeterminación de los pueblos, el respeto entre naciones y la no intervención.
La mandataria subrayó que esos principios continúan siendo una referencia para la política exterior mexicana.
El intercambio surge tras declaraciones del embajador
Las declaraciones de la presidenta se producen después de que Ronald Johnson publicara un mensaje relacionado con la lucha contra los carteles del narcotráfico.
El diplomático estadounidense señaló que el combate a estas organizaciones criminales debe servir para unir a ambos países y no para generar divisiones.
Johnson afirmó que las personas que viven a ambos lados de la frontera desean vivir con seguridad y en paz.
También sostuvo que los ciudadanos merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo asociados a los carteles.
Además, indicó que convertir los desafíos compartidos de seguridad en discusiones políticas representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral.
Sus declaraciones generaron una respuesta directa por parte del Gobierno mexicano.
La postura expresada por Sheinbaum insistió en la necesidad de mantener separados los asuntos internos de los mecanismos de colaboración entre ambos países.
La tensión bilateral marca el contexto del debate
Durante su intervención, la presidenta recordó el discurso que pronunció el pasado domingo con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.
En aquella ocasión, acusó a Washington de mantener una postura injerencista.
Asimismo, llamó a la población mexicana a mantenerse informada sobre lo que definió como la transformación y la defensa de la soberanía nacional.
Sheinbaum reiteró que mantener una buena relación con Estados Unidos es importante para México.
Sin embargo, señaló que esa relación debe desarrollarse bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.
La mandataria argumentó que la defensa de la soberanía no corresponde únicamente al Gobierno federal, sino a todas y todos los mexicanos.
El intercambio de mensajes ocurre en un contexto de fricción diplomática entre ambos países.
La tensión aumentó después de que Estados Unidos acusara a diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos crímenes relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Este escenario ha mantenido bajo atención la relación bilateral y los debates sobre cooperación en seguridad, soberanía y política exterior entre México y Estados Unidos.