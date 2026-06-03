La presidenta de México responde al embajador estadounidense y defiende la soberanía nacional

Sheinbaum defiende la soberanía

Pide respeto a México

Crece tensión bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que respete los asuntos internos del país tras una serie de declaraciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

El intercambio de mensajes ocurre en un momento de tensión entre ambos países y reabre el debate sobre la soberanía, la no intervención y la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Sheinbaum defiende la soberanía de México

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Segun EFE , durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que es importante que el embajador estadounidense mantenga su labor dentro del ámbito bilateral.

La mandataria sostuvo que los asuntos internos de México corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.

En ese sentido, consideró que la labor diplomática debe centrarse en los temas de coordinación y colaboración entre ambas naciones.

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La presidenta señaló que los representantes diplomáticos mexicanos en otros países no emiten opiniones sobre asuntos políticos internos de las naciones donde desempeñan sus funciones.

Por ello, insistió en que el respeto mutuo debe formar parte de la relación entre ambos gobiernos.

Sheinbaum también recordó que la Constitución mexicana establece principios relacionados con la autodeterminación de los pueblos, el respeto entre naciones y la no intervención.

La mandataria subrayó que esos principios continúan siendo una referencia para la política exterior mexicana.