Rockets vencen a Lakers y alargan la serie en los playoffs
Los Houston Rockets evitaron la eliminación por segundo partido consecutivo. El equipo derrotó 99-93 a Los Angeles Lakers en el Juego 5 y mantiene viva la serie. El triunfo cambia la dinámica de la eliminatoria y obliga a los Lakers a cerrar la serie como visitantes. Houston responde en momento crítico Los Rockets llegaban al […]
Publicado el29/04/2026 a las 21:13
Los Houston Rockets evitaron la eliminación por segundo partido consecutivo.
El equipo derrotó 99-93 a Los Angeles Lakers en el Juego 5 y mantiene viva la serie.
El triunfo cambia la dinámica de la eliminatoria y obliga a los Lakers a cerrar la serie como visitantes.
Houston responde en momento crítico
Los Rockets llegaban al partido con la obligación de ganar.
Con el triunfo, redujeron la serie a 3-2 a favor de los Lakers.
El próximo juego se disputará en Houston.
Actuación colectiva marca la diferencia
Jabari Smith Jr. lideró con 22 puntos.
Tari Eason aportó 18 unidades en una ofensiva equilibrada.
Alperen Sengun sumó 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.
Lakers fallan en momentos clave
El equipo angelino cometió 15 pérdidas de balón.
Fue una de sus peores actuaciones en casa en la serie.
La falta de control ofensivo terminó siendo determinante.
LeBron lidera, pero no alcanza
LeBron James anotó 25 puntos, 17 de ellos en la segunda mitad.
También aportó siete asistencias en el encuentro.
Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.
Regreso de Reaves no cambia el resultado
Austin Reaves volvió tras una ausencia por lesión.
Terminó con 22 puntos y seis asistencias.
Su presencia no logró revertir el rumbo del partido.
Rockets compiten sin su máxima figura
Houston ha ganado dos partidos consecutivos sin Kevin Durant.
El jugador se ha perdido la mayoría de la serie por lesión.
El equipo ha respondido con mayor juego colectivo.
Serie sigue abierta pese a desventaja histórica
Ningún equipo ha remontado un 0-3 en playoffs de la NBA.
Houston ya logró dos victorias consecutivas en esa situación.
Aún necesita dos triunfos más para completar la hazaña.
El Juego 6 será decisivo para definir el rumbo de la serie.
Lakers buscarán cerrar la eliminatoria, mientras Rockets intentarán forzar un séptimo partido.
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