Rockets vencen a Lakers y alargan la serie en los playoffs

Los Houston Rockets evitaron la eliminación por segundo partido consecutivo.

El equipo derrotó 99-93 a Los Angeles Lakers en el Juego 5 y mantiene viva la serie.

El triunfo cambia la dinámica de la eliminatoria y obliga a los Lakers a cerrar la serie como visitantes.

Houston responde en momento crítico

Los Rockets llegaban al partido con la obligación de ganar.

Con el triunfo, redujeron la serie a 3-2 a favor de los Lakers.