Costco rechaza la demanda colectiva de consumidores por reembolsos de aranceles

Los consumidores estadounidenses podrían quedarse sin recibir un solo dólar de los millonarios reembolsos arancelarios que aún procesa el gobierno federal.

Costco Wholesale pidió a un juez federal desestimar una demanda colectiva presentada por clientes que exigen una parte de esos fondos, argumentando que los reclamos son “prematuros” y no tienen base legal.

Por qué importa: La disputa expone una creciente tensión entre consumidores y grandes minoristas sobre quién debe beneficiarse de los reembolsos relacionados con los aranceles impuestos durante la administración Trump.

Aunque muchas familias pagaron precios más altos por productos importados, la ley establece que los reembolsos corresponden únicamente a las empresas importadoras.

Costco enfrenta presión por los reembolsos arancelarios para consumidores

Según informó The Center Square, Costco solicitó el 18 de mayo al juez federal Steven Seeger, en Chicago, que rechace la demanda presentada por Matthew Stockov, un residente de Illinois que busca representar a consumidores afectados por el aumento de precios derivado de los aranceles.

La compañía argumentó que los clientes no han sufrido un perjuicio legal directo porque recibieron los productos comprados y porque todavía no se ha emitido ningún reembolso oficial a Costco.

El conflicto se origina en el sistema de devoluciones relacionado con los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Tras varios fallos judiciales y cambios regulatorios, miles de empresas iniciaron procesos para recuperar dinero pagado por impuestos a importaciones.

Costco es una de esas compañías. De hecho, la cadena presentó su propia demanda en noviembre de 2025 para exigir el reembolso total de los aranceles que pagó al importar mercancías.