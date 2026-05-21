Costco rechaza la demanda colectiva de consumidores por reembolsos de aranceles
Publicado el21/05/2026 a las 06:12
Los consumidores estadounidenses podrían quedarse sin recibir un solo dólar de los millonarios reembolsos arancelarios que aún procesa el gobierno federal.
- Costco Wholesale pidió a un juez federal desestimar una demanda colectiva presentada por clientes que exigen una parte de esos fondos, argumentando que los reclamos son “prematuros” y no tienen base legal.
Por qué importa: La disputa expone una creciente tensión entre consumidores y grandes minoristas sobre quién debe beneficiarse de los reembolsos relacionados con los aranceles impuestos durante la administración Trump.
Aunque muchas familias pagaron precios más altos por productos importados, la ley establece que los reembolsos corresponden únicamente a las empresas importadoras.
Costco enfrenta presión por los reembolsos arancelarios para consumidores
Según informó The Center Square, Costco solicitó el 18 de mayo al juez federal Steven Seeger, en Chicago, que rechace la demanda presentada por Matthew Stockov, un residente de Illinois que busca representar a consumidores afectados por el aumento de precios derivado de los aranceles.
- La compañía argumentó que los clientes no han sufrido un perjuicio legal directo porque recibieron los productos comprados y porque todavía no se ha emitido ningún reembolso oficial a Costco.
- El conflicto se origina en el sistema de devoluciones relacionado con los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
- Tras varios fallos judiciales y cambios regulatorios, miles de empresas iniciaron procesos para recuperar dinero pagado por impuestos a importaciones.
Costco es una de esas compañías. De hecho, la cadena presentó su propia demanda en noviembre de 2025 para exigir el reembolso total de los aranceles que pagó al importar mercancías.
La gente reclama reembolsos de aranceles de Costco por impacto de precios
El argumento central de los demandantes es que, aunque los aranceles fueron pagados formalmente por las empresas, el costo terminó trasladándose a los consumidores mediante precios más elevados en tiendas.
- La Tax Foundation estimó que los aranceles representaron un incremento promedio de aproximadamente $1,000 por hogar estadounidense en 2025.
- Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había adelantado en febrero que no esperaba que los consumidores recibieran devoluciones directas. La normativa actual solo contempla pagos a las compañías importadoras.
El abogado de Stockov, George Zelcs, sostiene que los compradores quedarían sin ninguna vía de compensación si los tribunales no permiten avanzar con la demanda colectiva.
La controversia también revive advertencias realizadas meses atrás por la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett. Durante audiencias en noviembre de 2025, Barrett señaló que administrar devoluciones masivas de aranceles podría convertirse en un “desastre” administrativo.
Miles de millones siguen pendientes en el sistema federal
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitó oficialmente el portal de reembolsos el 20 de abril mediante el sistema denominado Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas.
- Hasta el 11 de mayo, los importadores habían presentado más de 126,000 solicitudes de devolución. Aun así, el gobierno solo había procesado alrededor de 35,460 millones de dólares de los 166,000 millones pendientes, según documentos judiciales citados por The Center Square.
- Además, 1,880 reembolsos permanecen detenidos porque algunas empresas no proporcionaron información bancaria necesaria para completar los pagos.
El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, insinuó anteriormente que la compañía podría trasladar parte del beneficio a sus socios si finalmente recibe fondos.
- “Nuestro compromiso será encontrar la mejor manera de devolver este valor a nuestros miembros mediante precios más bajos y mejores ofertas”, afirmó durante una conferencia corporativa realizada el 5 de marzo.
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Trump vuelve a mover el tablero arancelario
El escenario legal sigue cambiando rápidamente.
Después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles de la IEEPA en febrero, el presidente Donald Trump respondió implementando un nuevo arancel global del 10 % bajo otra legislación federal.
Posteriormente, un tribunal federal de comercio también anuló esa medida el 7 de mayo.
- Trump aseguró tras el fallo que su administración siempre encontrará nuevas formas de aplicar políticas comerciales similares. Además, impulsa una tercera estrategia arancelaria que podría entrar en vigor en julio y provocar otra ronda de impuestos a las importaciones.
Lo que viene: El juez federal deberá decidir si la demanda colectiva contra Costco puede continuar.
Mientras tanto, millones de consumidores siguen observando desde fuera un proceso multimillonario de reembolsos que, al menos por ahora, parece beneficiar únicamente a las grandes empresas importadoras.