Rauw Alejandro visita complejo deportivo.

Rauw Alejandro Mundial 2026 : Reencuentro con entrenador

Realizó un recorrido por el RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center La superestrella puertorriqueña Rauw Alejandro, ganador de dos premios Latin GRAMMY® y nominado en cinco ocasiones al GRAMMY®, protagonizó un emotivo reencuentro con su pasado deportivo. El cantante realizó un recorrido por el RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center, ubicado en Morris Township, Nueva Jersey, antes del emocionante partido de la MLS.

Esta especial visita tuvo como objetivo celebrar la duradera conexión de Rauw Alejandro con el balompié, uniendo el deporte y la cultura latina en el marco de las próximas celebraciones mundiales. Durante el evento, el artista estuvo acompañado por Iván Rivera Gutiérrez, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, lo que dio un fuerte respaldo institucional a la jornada. Tiene encuentro con jugador de la Sub-17 También estuvo presente Marcus Nazaire, jugador de la academia Sub-17 del Red Bull New York que actualmente representa con orgullo a la selección nacional Sub-17 de Puerto Rico. El momento cumbre de la jornada fue el emotivo reencuentro de Rauw con su entrenador de fútbol de la infancia, Andrés Mirabelli, cerrando un círculo perfecto en su vida. Esta reunión recordó los inicios del artista en las canchas locales antes de alcanzar el estrellato mundial y consolidarse como uno de los líderes de la música urbana actual.

Recorrido por instalaciones de primer nivel El recorrido por las espectaculares instalaciones de 80 acres estuvo completamente guiado por Zsolt Löw, actual jefe de desarrollo de fútbol de Red Bull Soccer en la región. Este complejo deportivo ha sido recientemente catalogado como el centro de entrenamiento de fútbol más avanzado y tecnológico de toda Norteamérica para el desarrollo de nuevos talentos. Durante el trayecto por los campos y los modernos vestidores, Rauw Alejandro y el joven Marcus Nazaire recibieron regalos sumamente exclusivos por parte de los directivos del club. Ambos fueron sorprendidos con tacos y camisetas personalizadas de los New York Red Bulls con el estampado oficial «RA93», un detalle especial cortesía de la marca Adidas.

Comparte experiencias con los entrenadores El complejo sirve como el centro de operaciones principal para el primer equipo del club, así como para su destacada academia y los múltiples programas de desarrollo juvenil. Rauw Alejandro aprovechó la oportunidad para conocer a fondo la tecnología aplicada al rendimiento físico y compartir experiencias con los entrenadores sobre los métodos actuales de preparación. La visita no solo sirvió para el entretenimiento del cantante, sino también para estrechar los lazos entre el talento musical y las promesas del balompié de Puerto Rico.

Noche histórica en la MLS: Rauw Alejandro Mundial 2026 Para culminar la gran experiencia, todos los invitados de honor asistieron al Sports Illustrated Stadium para presenciar el esperado encuentro frente al Columbus Crew. Previo al silbatazo inicial del partido, el entrenador de la infancia de Rauw, Andrés Mirabelli, tuvo el honor de participar en el tradicional volado de la moneda. Mirabelli actualmente es el director técnico de la Selección Femenina Sub-17 de Puerto Rico y logró una clasificación histórica al Mundial de Marruecos 2026. Este logro representa la primera vez en la historia de la isla que una selección nacional de fútbol clasifica de manera directa a una Copa del Mundo de la FIFA.