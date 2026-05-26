Posible tormenta tropical podría formarse antes del inicio oficial de la temporada de huracanes
Publicado el26/05/2026 a las 12:24
- Posible primer tormenta tropical
- Riesgo antes de junio
- Lluvias podrían intensificarse
Los trópicos podrían comenzar a activarse antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.
Meteorólogos vigilan una zona de interés que podría desarrollarse en el Caribe occidental o en el sur del Golfo de México hacia finales de mayo.
De organizarse, el sistema se desplazaría hacia el este del Golfo y podría acercarse a la costa sureste de Estados Unidos.
Aunque todavía no existe una tormenta formada, los expertos advierten que las condiciones son favorables para un posible desarrollo.
Lluvias con o sin sistema tropical
Durante esta semana ya se esperan precipitaciones en varias áreas del centro-sur y el sureste del país.
“Esta semana lloverá en algunas zonas del centro-sur y sureste de Estados Unidos, independientemente de si se desarrolla actividad tropical”, explicó el meteorólogo Adam Douty.
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Sin embargo, añadió que un sistema organizado podría intensificar los efectos previstos.
“Cualquier sistema tropical que se organice en esa zona podría intensificarse ligeramente, aumentar los vientos y producir lluvias localmente fuertes en la península de Florida hacia finales de mes”, indicó.
¿Dónde podría formarse y hacia dónde se movería?
Los especialistas consideran más probable la formación de una tormenta tropical que de un sistema más intenso con nombre.
Alex DaSilva, experto en huracanes, señaló que existe la posibilidad de que el sistema surja cerca de la península de Yucatán.
“Si se forma más al oeste, podría terminar más al norte en el Golfo y dirigirse hacia la costa norte u oeste del Golfo de Florida”, afirmó.
Las temperaturas del agua en gran parte de la región superan los promedios históricos y rondan los 80 grados Fahrenheit, nivel propicio para la formación de ciclones.
Impacto potencial en el Caribe y el Atlántico
Fuera de Estados Unidos, partes de Cuba, las Bahamas y hasta Bermudas podrían experimentar lluvias intensas y ráfagas de viento.
Las autoridades recomiendan que quienes planeen viajes a playas o actividades marítimas en el Golfo y el Caribe permanezcan atentos a actualizaciones.
Aunque las lluvias podrían aliviar zonas afectadas por sequía, también existe el riesgo de inundaciones localizadas.
El patrón climático actual mantiene en vigilancia a meteorólogos ante la posibilidad de cambios rápidos en la intensidad del sistema.
Temporada 2026 bajo la influencia de El Niño
Hasta el momento no se ha registrado ninguna tormenta tropical en 2026, pese a que ocasionalmente se forman sistemas antes de junio.
Se prevé que un fenómeno fuerte de El Niño pueda limitar la actividad tropical en el Atlántico este año.
No obstante, los expertos advierten que esto no elimina la posibilidad de impactos en Estados Unidos o el Caribe.
El equipo de AccuWeather proyecta entre 11 y 16 tormentas con nombre en 2026, de las cuales varias podrían tocar territorio estadounidense, mientras en el Pacífico oriental también se vigilan posibles desarrollos a inicios de junio.