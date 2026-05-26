Posible tormenta tropical podría formarse antes del inicio oficial de la temporada de huracanes

Posible primer tormenta tropical

Riesgo antes de junio

Lluvias podrían intensificarse

Los trópicos podrían comenzar a activarse antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Meteorólogos vigilan una zona de interés que podría desarrollarse en el Caribe occidental o en el sur del Golfo de México hacia finales de mayo.

De organizarse, el sistema se desplazaría hacia el este del Golfo y podría acercarse a la costa sureste de Estados Unidos.

Aunque todavía no existe una tormenta formada, los expertos advierten que las condiciones son favorables para un posible desarrollo.

Lluvias con o sin sistema tropical

Durante esta semana ya se esperan precipitaciones en varias áreas del centro-sur y el sureste del país.

“Esta semana lloverá en algunas zonas del centro-sur y sureste de Estados Unidos, independientemente de si se desarrolla actividad tropical”, explicó el meteorólogo Adam Douty.

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Sin embargo, añadió que un sistema organizado podría intensificar los efectos previstos.

“Cualquier sistema tropical que se organice en esa zona podría intensificarse ligeramente, aumentar los vientos y producir lluvias localmente fuertes en la península de Florida hacia finales de mes”, indicó.