MundoNow lanza Política NOW, su nuevo podcast político
Publicado el04/06/2026 a las 08:11
A medida que se acercan las elecciones de 2026 en Estados Unidos, la conversación política se vuelve cada vez más relevante para millones de hispanos que buscan entender cómo las decisiones de Washington impactan su vida diaria.
Con ese objetivo, MundoNow presenta «Política NOW», un nuevo videopodcast que busca acercar la política a la comunidad latina de una forma clara, directa y sin complicaciones.
Un espacio para entender la política sin filtros
Moderado por el reconocido periodista político Carlos Chirinos, Política NOW analizará los temas que dominan la agenda nacional con conversaciones profundas, explicaciones sencillas y diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos que están definiendo el rumbo del país.
Elecciones, inmigración, economía, relaciones internacionales, seguridad fronteriza y los debates más importantes del momento serán parte de la conversación en cada episodio.
La política también impacta la vida diaria
Más allá de los titulares y los discursos de campaña, Política NOW busca mostrar cómo las decisiones tomadas por los líderes políticos tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de familias hispanas.
Desde el costo de vida y el empleo hasta las políticas migratorias y la educación, el programa abordará los temas que realmente preocupan a la comunidad.
Carlos Chirinos lidera la conversación
Con una amplia trayectoria cubriendo la política estadounidense y latinoamericana, Carlos Chirinos estará al frente de este nuevo espacio, guiando entrevistas, debates y análisis con expertos, líderes comunitarios y protagonistas de la actualidad política.
El objetivo es ofrecer información útil y accesible para que la audiencia pueda comprender mejor el panorama político y formar sus propias opiniones.
Una apuesta de MundoNow rumbo a las elecciones de 2026
Política NOW forma parte de la estrategia editorial de MundoNow para ampliar su cobertura política y ofrecer contenido especializado para una audiencia hispana cada vez más interesada en los temas que influyen en su presente y futuro.
Política NOW estará disponible en video a través del canal de YouTube de MundoNow, donde la audiencia podrá ver entrevistas, debates y análisis completos de cada episodio.
Además, el podcast podrá escucharse en las principales plataformas de audio, incluyendo Spotify y Apple Podcasts, permitiendo a los usuarios mantenerse informados desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Con esta estrategia multiplataforma, MundoNow busca acercar la conversación política a una audiencia cada vez más diversa, ofreciendo contenido accesible tanto para quienes prefieren el formato de video como para quienes consumen podcasts durante sus actividades diarias.
La conversación política que nuestra comunidad estaba esperando
En un momento en el que la información circula a gran velocidad y las decisiones políticas tienen un impacto cada vez mayor, Política NOW nace como un espacio para analizar, cuestionar y entender lo que está ocurriendo.
Porque la política no solo ocurre en Washington.
También afecta tu trabajo, tu familia, tu economía y tu futuro.
Esto es Política NOW.