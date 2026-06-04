MundoNow lanza Política NOW, su nuevo podcast político

A medida que se acercan las elecciones de 2026 en Estados Unidos, la conversación política se vuelve cada vez más relevante para millones de hispanos que buscan entender cómo las decisiones de Washington impactan su vida diaria.

Con ese objetivo, MundoNow presenta «Política NOW», un nuevo videopodcast que busca acercar la política a la comunidad latina de una forma clara, directa y sin complicaciones.

Un espacio para entender la política sin filtros

Moderado por el reconocido periodista político Carlos Chirinos, Política NOW analizará los temas que dominan la agenda nacional con conversaciones profundas, explicaciones sencillas y diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos que están definiendo el rumbo del país.

Elecciones, inmigración, economía, relaciones internacionales, seguridad fronteriza y los debates más importantes del momento serán parte de la conversación en cada episodio.

La política también impacta la vida diaria

Más allá de los titulares y los discursos de campaña, Política NOW busca mostrar cómo las decisiones tomadas por los líderes políticos tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de familias hispanas.

Desde el costo de vida y el empleo hasta las políticas migratorias y la educación, el programa abordará los temas que realmente preocupan a la comunidad.

Carlos Chirinos lidera la conversación