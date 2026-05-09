Papá de Nodal desata polémica

Documentos y premios retirados

Silencio tras acusaciones

La polémica alrededor de Christian Nodal suma un nuevo capítulo que ahora apunta directamente a su entorno más cercano.

Reportes recientes señalan que las oficinas del intérprete en Guadalajara habrían sido vaciadas en circunstancias que hoy generan más preguntas que respuestas.

En el centro de la controversia está Jaime González, padre del artista, quien presuntamente habría ingresado en dos ocasiones para llevarse documentos, premios y hasta mobiliario completo.

La información fue revelada por la periodista Adri Toval, quien aseguró contar con una fuente cercana al entorno del cantante.

Señalan ingreso nocturno tras conflicto por la marca

“Una fuente cercana al entorno del cantante me asegura que las oficinas del artista en Guadalajara habrían sido vaciadas”, declaró la comunicadora el 7 de mayo.