Escándalo familiar: papá de Nodal habría irrumpido y vaciado oficinas del cantante en Guadalajara
Papá de Nodal desata polémica Documentos y premios retirados Silencio tras acusaciones La polémica alrededor de Christian Nodal suma un nuevo capítulo que ahora apunta directamente a su entorno más cercano. Reportes recientes señalan que las oficinas del intérprete en Guadalajara habrían sido vaciadas en circunstancias que hoy generan más preguntas que respuestas. En el […]
Publicado el09/05/2026 a las 08:41
- Papá de Nodal desata polémica
- Documentos y premios retirados
- Silencio tras acusaciones
La polémica alrededor de Christian Nodal suma un nuevo capítulo que ahora apunta directamente a su entorno más cercano.
Reportes recientes señalan que las oficinas del intérprete en Guadalajara habrían sido vaciadas en circunstancias que hoy generan más preguntas que respuestas.
En el centro de la controversia está Jaime González, padre del artista, quien presuntamente habría ingresado en dos ocasiones para llevarse documentos, premios y hasta mobiliario completo.
La información fue revelada por la periodista Adri Toval, quien aseguró contar con una fuente cercana al entorno del cantante.
Señalan ingreso nocturno tras conflicto por la marca
“Una fuente cercana al entorno del cantante me asegura que las oficinas del artista en Guadalajara habrían sido vaciadas”, declaró la comunicadora el 7 de mayo.
Según explicó, el primer episodio habría ocurrido poco después de que se hicieran públicos documentos relacionados con la propiedad de la marca “Christian Nodal”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo”
“Según la información que recibo, presuntamente, el padre del cantante se habría llevado documentos importantes y hasta algunos de los premios que Nodal ha obtenido en su carrera”, detalló.
La periodista añadió que, de acuerdo con su fuente, el padre del artista habría reaccionado “con mucha furia” tras destaparse el conflicto legal.
Documentos bajo llave y muebles completos
“Me aseguran que el padre de Nodal habría acudido a medianoche a las oficinas del cantante en Guadalajara para sacar documentos importantes”, insistió Toval.
El presunto movimiento no solo habría implicado papeles relevantes, sino también objetos físicos que contenían información sensible.
“La fuente me dice que el propio Nodal no tendría claro a qué le temerían tanto ni qué contendrían exactamente esos documentos”, afirmó la periodista.
Incluso señaló que el cantante estaría desconcertado por la actitud de sus padres ante este tema.
Dos presuntos saqueos en pocas semanas
Uno de los puntos más impactantes es que las oficinas no habrían sido intervenidas una sola vez.
“Fueron dos veces que el papá de Nodal habría saqueado las oficinas del cantante en Guadalajara”, sostuvo Toval.
La primera habría ocurrido a mediados de abril, cuando se revelaron los documentos sobre la marca.
La segunda, según la versión difundida, se habría dado a inicios de mayo, cuando Nodal se encontraba en Chile en medio de un conflicto con sus músicos.
Ver esta publicación en Instagram
Silencio del cantante y su familia
“Lo más impactante… es que el padre de Nodal no tendría ni siquiera las llaves de algunos escritorios”, relató la periodista, señalando que incluso se habrían llevado mesas y gavetas completas.
La fuente citada insiste en que “la situación es bastante grave” y que existiría preocupación por el contenido de esos documentos.
Hasta ahora, ni Christian Nodal ni sus padres han emitido una postura oficial frente a estos señalamientos.
El silencio mantiene viva la polémica y deja abierta la incógnita sobre el verdadero alcance de este presunto conflicto familiar, según ‘Univisión‘.