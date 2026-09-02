Arrestan a padres de niña de 5 años hallada muerta: ¿qué pasó con su rastreador?

Los padres de Saylor Hayes fueron arrestados tras la muerte de la niña de 5 años. Su dispositivo de Project Lifesaver estaba en Virginia.

Saylor tenía solo 5 años

Sus padres fueron arrestados

Su rastreador quedó a 300 millas Los padres de Saylor Hayes, una niña de 5 años hallada muerta en Carolina del Sur, fueron arrestados en Tennessee mientras las autoridades investigan las circunstancias de su desaparición. John Herb Hayes III, de 70 años, y Geordyn Nichole Hayes, de 31, enfrentan cargos relacionados con poner ilegalmente a una menor en riesgo y abandonarla deliberadamente. El arresto ocurrió el martes en el condado de Carter, Tennessee, un día después de que equipos de búsqueda localizaran el cuerpo de Saylor en aguas cercanas a Hagley Landing. La niña había desaparecido el domingo mientras permanecía con su familia en una vivienda alquilada en la zona de Pawleys Island, según las autoridades. Autoridades investigan por qué Saylor no llevaba su dispositivo de rastreo Las órdenes de arresto sostienen que los padres no proporcionaron la supervisión y protección adecuadas para una niña descrita como “severamente no verbal”, con autismo y conocida afinidad por el agua. Saylor participaba en Project Lifesaver, un programa que ayuda a las autoridades a localizar a personas vulnerables que pueden deambular debido a condiciones cognitivas u otras necesidades especiales. Sin embargo, el transmisor que debía llevar la menor había sido retirado antes del viaje familiar y estaba a más de 300 millas del lugar de la desaparición. Autoridades de Virginia encontraron el dispositivo dentro de un vehículo en la residencia familiar en el condado de Washington, donde Saylor estaba inscrita en Project Lifesaver desde junio de 2024.

Órdenes de arresto revelan nuevas acusaciones contra los padres Según las órdenes judiciales, después de encontrar el cuerpo de Saylor, la pareja habría alentado a los equipos de búsqueda a utilizar el sistema de rastreo pese a saber que la niña no llevaba el transmisor. Los padres también son acusados de haber dirigido la búsqueda lejos del agua, un elemento relevante porque las autoridades conocían la afinidad de la menor por este entorno. Project Lifesaver explicó que sus transmisores emiten una frecuencia de radio individual que permite a personal especialmente capacitado localizar a una persona desaparecida. El dispositivo está diseñado para permanecer colocado continuamente y, según responsables del programa y autoridades, su banda no debería desprenderse accidentalmente. Project Lifesaver explica cómo se retira la banda “Cortan la banda para hacerlo porque es muy difícil acceder a ella deliberadamente”, explicó Nora Firestone, directora de marketing de Project Lifesaver. “La banda también es muy difícil de quitar. Así que la cortan”. El teniente James Ketcham, coordinador de Project Lifesaver en el condado de Georgetown, describió un procedimiento similar para retirar el dispositivo. “En realidad tenemos que cortar la banda con unas tijeras para acceder a la batería”, dijo Ketcham. “Así que, una vez que la colocamos, alguien tiene que cortarla físicamente”. Las autoridades no han informado cuándo fue retirado el transmisor ni por qué quedó en Virginia, mientras Saylor viajó con su familia a Carolina del Sur.

Sheriff afirma que el dispositivo pudo acelerar la búsqueda Ver este video en su propia página → La Oficina del Sheriff del condado de Washington informó que la batería del transmisor de Saylor había sido reemplazada exitosamente el 11 de agosto. “Es importante entender que Project Lifesaver es un programa voluntario. Un padre, tutor o cuidador es responsable de garantizar que el transmisor permanezca correctamente asegurado al usuario”, señaló la oficina. “El transmisor se coloca mediante una banda especializada diseñada para uso continuo. El usuario no puede simplemente desabrocharla o retirarla; la banda debe cortarse físicamente para retirar el transmisor”. El sheriff del condado de Washington, Blake Andis, sostuvo que el sistema funcionó de la manera para la cual había sido diseñado. “Lo que hace que esta situación sea especialmente desgarradora es que Saylor no tenía su transmisor con ella cuando desapareció”, declaró Andis. “Si Saylor hubiera llevado puesto su transmisor Project Lifesaver, creemos que la tecnología podría haber ayudado a los equipos de búsqueda a localizarla mucho antes. Aunque ninguna tecnología puede garantizar un resultado, cada minuto cuenta cuando desaparece un niño o adulto vulnerable”. Sheriff de Georgetown defiende los arrestos tras la muerte de Saylor El sheriff del condado de Georgetown, Carter Weaver, calificó la muerte de la niña como una tragedia y explicó las razones que llevaron al arresto de sus padres. “La muerte de Saylor Hayes es una tragedia desgarradora que ha afectado profundamente a nuestra comunidad y a todos los que trabajaron tan arduamente para encontrarla. Desde el principio, nuestra responsabilidad ha sido seguir las pruebas hasta donde nos llevaran”. “Los padres y cuidadores tienen la responsabilidad fundamental de proteger a los niños que no pueden protegerse por sí mismos. Cuando las pruebas establecen causa probable para creer que un niño fue colocado ilegalmente en circunstancias que ponen en peligro su seguridad, las fuerzas del orden tienen la responsabilidad de actuar”. “Saylor era una niña vulnerable de cinco años que dependía de los adultos responsables de su cuidado y protección. Merecía estar segura. Merecía estar protegida”. “Estos arrestos se basan en las pruebas desarrolladas durante esta investigación y en la legislación aplicable. No deben interpretarse como una determinación de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que sean declarados culpables ante un tribunal”. “Nada de lo que hagamos puede traer de vuelta a Saylor. Lo que podemos hacer es buscar la verdad, exigir responsabilidades a través de nuestro sistema de justicia y continuar haciendo todo lo que esté dentro de nuestra autoridad para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.