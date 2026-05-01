Nodal elimina todas sus fotos

Fans hablan de nueva era

Coincide con estreno musical

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al eliminar todo el contenido de su cuenta oficial de Instagram.

La acción ocurrió la mañana del viernes 1 de mayo y desató especulaciones inmediatas.

El perfil del cantante, que cuenta con 10.6 millones de seguidores, apareció completamente vacío.

La decisión coincidió con el reciente lanzamiento musical de su expareja, la cantante argentina Cazzu.

Perfil en blanco y nueva imagen

En la descripción del perfil ahora solo aparecen tres emojis: la bandera de México, un nopal y un corazón en llamas.