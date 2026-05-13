NFL revela calendario internacional 2026 con juegos en 7 países
La NFL anunció oficialmente su calendario internacional para la temporada 2026, que marcará un récord histórico con partidos en siete países distintos. Una temporada histórica La liga tendrá nueve encuentros internacionales repartidos en: Australia Brasil Inglaterra Francia España Alemania México El primer partido será en Australia La temporada internacional arrancará con: San Francisco 49ers vs. […]
Publicado el13/05/2026 a las 10:47
La NFL anunció oficialmente su calendario internacional para la temporada 2026, que marcará un récord histórico con partidos en siete países distintos.
Una temporada histórica
La liga tendrá nueve encuentros internacionales repartidos en:
- Australia
- Brasil
- Inglaterra
- Francia
- España
- Alemania
- México
El primer partido será en Australia
La temporada internacional arrancará con:
San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
📍 Melbourne Cricket Ground
📅 10 de septiembre
México vuelve a recibir NFL
Uno de los encuentros más esperados será:
Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
📍 Estadio Banorte
📅 22 de noviembre
España y Brasil también destacan
Otros juegos llamativos incluyen:
- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en el Estadio Maracaná
- Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en el Estadio Santiago Bernabéu
NFL expande su impacto global
Your 2026 London lineup 🙌 pic.twitter.com/TJJwsmDuzn
— NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) May 13, 2026
La liga sigue apostando fuerte por la internacionalización y el crecimiento fuera de Estados Unidos.
Los partidos internacionales se han convertido en uno de los productos más exitosos de la NFL en los últimos años.
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