La NFL anunció oficialmente su calendario internacional para la temporada 2026, que marcará un récord histórico con partidos en siete países distintos. Una temporada histórica La liga tendrá nueve encuentros internacionales repartidos en: Australia

Brasil

Inglaterra

Francia

España

Alemania

México El primer partido será en Australia La temporada internacional arrancará con:

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams 📍 Melbourne Cricket Ground

📅 10 de septiembre México vuelve a recibir NFL Uno de los encuentros más esperados será: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers 📍 Estadio Banorte

📅 22 de noviembre

España y Brasil también destacan Otros juegos llamativos incluyen: Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en el Estadio Maracaná

vs. en el Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en el Estadio Santiago Bernabéu NFL expande su impacto global Your 2026 London lineup 🙌 pic.twitter.com/TJJwsmDuzn — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) May 13, 2026