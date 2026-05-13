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NFL revela calendario internacional 2026 con juegos en 7 países

La NFL anunció oficialmente su calendario internacional para la temporada 2026, que marcará un récord histórico con partidos en siete países distintos. Una temporada histórica La liga tendrá nueve encuentros internacionales repartidos en: Australia Brasil Inglaterra Francia España Alemania México El primer partido será en Australia La temporada internacional arrancará con: San Francisco 49ers vs. […]

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NFL revela calendario internacional 2026 con juegos en 7 países
Foto:NFL

Publicado el13/05/2026 a las 10:47

La NFL anunció oficialmente su calendario internacional para la temporada 2026, que marcará un récord histórico con partidos en siete países distintos.

Una temporada histórica

Imagen

La liga tendrá nueve encuentros internacionales repartidos en:

  • Australia
  • Brasil
  • Inglaterra
  • Francia
  • España
  • Alemania
  • México

El primer partido será en Australia

La temporada internacional arrancará con:

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams

📍 Melbourne Cricket Ground
📅 10 de septiembre

México vuelve a recibir NFL

Uno de los encuentros más esperados será:

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

📍 Estadio Banorte
📅 22 de noviembre

España y Brasil también destacan

Otros juegos llamativos incluyen:

  • Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en el Estadio Maracaná
  • Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en el Estadio Santiago Bernabéu

NFL expande su impacto global

La liga sigue apostando fuerte por la internacionalización y el crecimiento fuera de Estados Unidos.

Los partidos internacionales se han convertido en uno de los productos más exitosos de la NFL en los últimos años.

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