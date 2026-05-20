¡OFICIAL! La NFL anuncia la sede del Super Bowl 2030
Publicado el20/05/2026 a las 06:39
La NFL confirmó oficialmente que Nashville será sede del Super Bowl 2030.
El partido se disputará en el nuevo Nissan Stadium, futura casa de los Tennessee Titans.
Será la primera vez que la Ciudad de la Música reciba el evento más importante de la NFL.
Un estadio de 2 mil millones
El nuevo Nissan Stadium tendrá techo y una inversión superior a los 2 mil 100 millones de dólares.
La NFL espera que esté completamente listo en 2027.
El Draft también tiene nueva sede
La liga anunció además que Minnesota albergará el Draft NFL 2028.
Así quedan las próximas sedes del Super Bowl
Super Bowl 2027
📍 SoFi Stadium
🏟 Casa de Los Angeles Rams
Super Bowl 2028
📍 Mercedes-Benz Stadium
🏟 Casa de Atlanta Falcons
Super Bowl 2029
📍 Allegiant Stadium
🏟 Casa de Las Vegas Raiders
Super Bowl 2030
📍 Nissan Stadium
🏟 Casa de Tennessee Titans
Washington apunta al 2031
La NFL también proyecta que Washington D.C. sea sede del Super Bowl 2031 en el futuro estadio de los Washington Commanders.
