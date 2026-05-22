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Muere Kyle Busch leyenda del automovilismo mundial Kyle Busch
Horas antes de anunciarse su fallecimiento, la familia había informado que sufría una enfermedad grave y que no competiría este fin de semana
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Muere Kyle Busch leyenda del automovilismo mundial Kyle Busch

Publicado el21/05/2026 a las 16:36

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y considerado una de las máximas figuras del automovilismo estadounidense, murió este jueves a los 41 años tras ser hospitalizado por una grave enfermedad.

La noticia fue confirmada por NASCAR, la familia Busch y el equipo Richard Childress Racing mediante un comunicado conjunto.

NASCAR pierde a una leyenda

Foto: Getty/ Nascar

NASCAR describió a Busch como “un talento único en una generación” y aseguró que toda la comunidad del automovilismo está devastada por su pérdida.

El piloto nacido en Las Vegas conquistó los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019.

Además, acumuló 234 victorias entre las tres series nacionales de NASCAR, convirtiéndose en el piloto con más triunfos en la historia de la categoría.

“Rowdy”, una figura polarizante

Foto: Nascar/Getty Images

Conocido como “Rowdy”, Busch se convirtió en una de las personalidades más intensas y polémicas del deporte, generando una conexión única con millones de aficionados.

Estaba hospitalizado

Foto: Nascar/Getty Images

Horas antes de anunciarse su fallecimiento, la familia había informado que Busch sufría una enfermedad grave y que no competiría este fin de semana en la Coca-Cola 600.

El mundo del deporte reacciona

Foto: Nascar/Getty Images

Pilotos, equipos y aficionados comenzaron a despedirse del histórico campeón en redes sociales, mientras NASCAR prepara homenajes para uno de los grandes nombres de su historia.

 

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