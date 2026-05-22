Muere Kyle Busch leyenda del automovilismo mundial Kyle Busch
Publicado el21/05/2026 a las 16:36
Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y considerado una de las máximas figuras del automovilismo estadounidense, murió este jueves a los 41 años tras ser hospitalizado por una grave enfermedad.
La noticia fue confirmada por NASCAR, la familia Busch y el equipo Richard Childress Racing mediante un comunicado conjunto.
NASCAR pierde a una leyenda
NASCAR describió a Busch como “un talento único en una generación” y aseguró que toda la comunidad del automovilismo está devastada por su pérdida.
El piloto nacido en Las Vegas conquistó los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019.
Además, acumuló 234 victorias entre las tres series nacionales de NASCAR, convirtiéndose en el piloto con más triunfos en la historia de la categoría.
“Rowdy”, una figura polarizante
Conocido como “Rowdy”, Busch se convirtió en una de las personalidades más intensas y polémicas del deporte, generando una conexión única con millones de aficionados.
Estaba hospitalizado
Horas antes de anunciarse su fallecimiento, la familia había informado que Busch sufría una enfermedad grave y que no competiría este fin de semana en la Coca-Cola 600.
El mundo del deporte reacciona
Pilotos, equipos y aficionados comenzaron a despedirse del histórico campeón en redes sociales, mientras NASCAR prepara homenajes para uno de los grandes nombres de su historia.
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