Muere Kyle Busch leyenda del automovilismo mundial Kyle Busch

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y considerado una de las máximas figuras del automovilismo estadounidense, murió este jueves a los 41 años tras ser hospitalizado por una grave enfermedad.

La noticia fue confirmada por NASCAR, la familia Busch y el equipo Richard Childress Racing mediante un comunicado conjunto.

NASCAR pierde a una leyenda

NASCAR describió a Busch como “un talento único en una generación” y aseguró que toda la comunidad del automovilismo está devastada por su pérdida.

El piloto nacido en Las Vegas conquistó los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019.

Además, acumuló 234 victorias entre las tres series nacionales de NASCAR, convirtiéndose en el piloto con más triunfos en la historia de la categoría.