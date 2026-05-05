¿Por qué Antonelli está dominando la F1?

Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en la gran revelación de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El joven piloto de Mercedes lidera el campeonato tras ganar sus tres primeros Grandes Premios saliendo desde la pole position.

Su inicio ha superado las expectativas y lo ha colocado por encima de nombres más experimentados dentro de la parrilla.

El dominio de Antonelli cambia el panorama de la Fórmula 1 y desafía la jerarquía dentro de Mercedes.

Un inicio histórico en la Fórmula 1

Antonelli logró algo inédito al ganar sus tres primeras carreras desde la pole position. Además, igualó registros de pilotos históricos al conseguir poles y victorias consecutivas en el arranque de su trayectoria.