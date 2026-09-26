Meta bloquea anuncios de Lula a días de las elecciones: ¿qué ocurrió con su campaña en Facebook?

Meta restringió anuncios de Lula

Campaña exige explicación a Meta

Brasil vota el 4 de octubre

Meta deshabilitó temporalmente la cuenta utilizada por la campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para contratar anuncios en Facebook, a pocos días de las elecciones generales.

La campaña presentó un recurso y aseguró que la restricción ocurrió sin una explicación clara sobre qué contenido o conducta habría infringido las reglas de la plataforma.

El episodio adquiere relevancia por el calendario: Brasil celebrará la primera vuelta presidencial el 4 de octubre, cuando más de 155 millones de brasileños están convocados a las urnas.

La cuenta de anuncios fue normalizada posteriormente, según informó Agência Brasil, pero el equipo de Lula mantiene su reclamo para conocer las razones y consecuencias de la interrupción.

¿Por qué importa?: La publicidad digital forma parte de la estrategia para alcanzar votantes durante la recta final de una campaña.

El dato: Meta recibió más de R$144 millones de las campañas brasileñas durante el primer mes del período electoral, según datos del TSE citados por UOL.

El proceso: La campaña presentó un recurso y solicitó explicaciones sobre la decisión y sus efectos.

¿Qué pueden hacer?: Los electores pueden contrastar mensajes políticos con información oficial del TSE y evitar compartir contenidos electorales cuya procedencia no puedan verificar.

Meta bloquea anuncios de Lula a días de las elecciones

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El Partido de los Trabajadores sostiene que Meta suspendió repentinamente la cuenta de anuncios de la campaña sin ofrecer inicialmente una explicación concreta.

Éden Valadares, secretario de Comunicación del PT, dijo que buscan conocer cuánto duró la restricción y qué impacto tuvo durante la campaña electoral.

El partido evalúa acudir al Tribunal Superior Electoral si considera insuficientes las explicaciones de Meta, según declaraciones públicas de Valadares.

La campaña relacionó el episodio con sus denuncias sobre posible interferencia externa, aunque no existe evidencia pública que demuestre una motivación electoral de Meta.