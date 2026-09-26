Meta bloquea anuncios de Lula a días de las elecciones: ¿qué ocurrió con su campaña en Facebook?
Publicado el25/09/2026 a las 22:00
- Meta restringió anuncios de Lula
- Campaña exige explicación a Meta
- Brasil vota el 4 de octubre
Meta deshabilitó temporalmente la cuenta utilizada por la campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para contratar anuncios en Facebook, a pocos días de las elecciones generales.
La campaña presentó un recurso y aseguró que la restricción ocurrió sin una explicación clara sobre qué contenido o conducta habría infringido las reglas de la plataforma.
El episodio adquiere relevancia por el calendario: Brasil celebrará la primera vuelta presidencial el 4 de octubre, cuando más de 155 millones de brasileños están convocados a las urnas.
La cuenta de anuncios fue normalizada posteriormente, según informó Agência Brasil, pero el equipo de Lula mantiene su reclamo para conocer las razones y consecuencias de la interrupción.
- ¿Por qué importa?: La publicidad digital forma parte de la estrategia para alcanzar votantes durante la recta final de una campaña.
- El dato: Meta recibió más de R$144 millones de las campañas brasileñas durante el primer mes del período electoral, según datos del TSE citados por UOL.
- El proceso: La campaña presentó un recurso y solicitó explicaciones sobre la decisión y sus efectos.
- ¿Qué pueden hacer?: Los electores pueden contrastar mensajes políticos con información oficial del TSE y evitar compartir contenidos electorales cuya procedencia no puedan verificar.
Meta bloquea anuncios de Lula a días de las elecciones
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El Partido de los Trabajadores sostiene que Meta suspendió repentinamente la cuenta de anuncios de la campaña sin ofrecer inicialmente una explicación concreta.
Éden Valadares, secretario de Comunicación del PT, dijo que buscan conocer cuánto duró la restricción y qué impacto tuvo durante la campaña electoral.
El partido evalúa acudir al Tribunal Superior Electoral si considera insuficientes las explicaciones de Meta, según declaraciones públicas de Valadares.
La campaña relacionó el episodio con sus denuncias sobre posible interferencia externa, aunque no existe evidencia pública que demuestre una motivación electoral de Meta.
Amnistía detectó fallas en anuncios electorales de Facebook
OS EUA, TRUMP e MARCO RUBIO já estão interferindo nas eleições brasileiras. O Facebook pertencente a Meta bloqueia a conta de Lula para anúncios causando prejuízo a campanha. pic.twitter.com/VHZSqIEiyz
— Conrado Matos – Psicanalista, Poeta e Escritor. (@ConradoM3) September 25, 2026
La controversia ocurre después de que Amnistía Internacional publicara una investigación independiente sobre los controles de publicidad electoral de Facebook antes de las elecciones brasileñas.
La organización presentó 15 anuncios ficticios en portugués, 14 de ellos con desinformación y uno neutral, para comprobar cómo funcionaban los mecanismos de revisión de Meta.
Según Amnistía, ocho anuncios fueron aceptados y otros siete quedaron sujetos a verificación de identidad, pese a que los contenidos de prueba incluían falsas afirmaciones electorales. Los investigadores cancelaron los anuncios antes de que fueran publicados.
Amnistía informó que escribió a Meta el 21 de julio para solicitar explicaciones sobre sus sistemas de moderación. La organización publicó los resultados el 25 de agosto.
Meta y las elecciones de Brasil quedan bajo la lupa
Los dos episodios plantean cuestiones diferentes: la campaña de Lula reclama por una restricción temporal, mientras Amnistía cuestiona la capacidad de Facebook para detectar determinados anuncios con desinformación electoral.
La primera vuelta del 4 de octubre elegirá presidente, gobernadores, senadores y diputados; una eventual segunda vuelta presidencial está prevista para el 25 de octubre.
La publicidad digital tiene además un peso económico considerable: Meta aparece entre los principales proveedores contratados durante la campaña electoral brasileña de 2026.
Con la votación cada vez más cerca, la respuesta pendiente de Meta será clave para esclarecer por qué ocurrió la restricción y si obedeció a una aplicación ordinaria de sus políticas o a otro problema técnico o de cumplimiento.
Fuentes: Parabolica,