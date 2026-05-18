Lucía Méndez rompe el silencio tras críticas a Alicia Villarreal por dueto en el Auditorio Nacional
Publicado el18/05/2026 a las 13:50
- Alicia Villarreal y Lucía Méndez
- Dueto desata controversia
- Alicia guarda silencio
Alicia Villarreal vivió una noche especial en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Bendita locura”.
La cantante compartió escenario con invitados como Lupillo Rivera y Lila Downs ante un recinto lleno.
Pero una de las apariciones que más llamó la atención fue la de Lucía Méndez.
Ambas interpretaron el tema “Culpable o inocente”, canción que estrenaron en marzo pasado.
Un dueto que generó polémica
Durante el concierto, Alicia presentó a su invitada con palabras de admiración.
“Es un gran honor tener a la reina de la música”, expresó al dirigirse a Lucía Méndez.
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La colaboración fue recibida con entusiasmo por muchos asistentes, pero también provocó comentarios críticos en redes sociales.
Algunos cuestionaron que la intérprete de regional mexicano compartiera escenario con la actriz y cantante.
Lucía Méndez responde sin rodeos
Ante los señalamientos, Lucía Méndez decidió pronunciarse públicamente.
La actriz replicó en su cuenta de Instagram un mensaje escrito por el productor Hugo Mejuto.
“ Ninguna grande estrella necesita cantar con nadie para demostrar quién es, y mucho menos Alicia Villarreal”, se lee en el texto difundido.
El mensaje defendió la trayectoria de la cantante frente a las críticas.
“Compartir escenario no es necesidad”
El comunicado compartido por Méndez fue aún más directo en su postura.
“ Compartir escenario no es necesidad. Es grandeza, respeto a otras carreras”, continuó el mensaje.
También añadió: “si de verdad dicen respetarla, entonces también respeten sus decisiones”.
El texto resaltó que Alicia Villarreal es “una mujer inteligente, libre y perfectamente capaz de decidir qué proyectos sumar a su vida y a su historia”.
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Silencio de Alicia Villarreal
Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia.
La cantante se enfocó en la presentación de su gira y en los invitados que la acompañaron esa noche.
El concierto reunió a distintas figuras musicales, lo que convirtió el espectáculo en una velada diversa.
La polémica surgió principalmente en plataformas digitales y algunos espacios mediáticos.
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Una colaboración que divide opiniones
El dueto entre ambas artistas abrió un debate entre seguidores sobre colaboraciones dentro del espectáculo.
Mientras algunos celebraron la unión de dos figuras consolidadas, otros cuestionaron la decisión.
Lucía Méndez dejó claro que la colaboración fue un acto de respeto artístico.
Por ahora, la conversación continúa en redes, mientras el tema “Culpable o inocente” vuelve a estar en boca del público, según ‘Univisión‘.