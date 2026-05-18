Lucía Méndez rompe el silencio tras críticas a Alicia Villarreal por dueto en el Auditorio Nacional

Alicia Villarreal y Lucía Méndez

Dueto desata controversia

Alicia guarda silencio

Alicia Villarreal vivió una noche especial en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Bendita locura”.

La cantante compartió escenario con invitados como Lupillo Rivera y Lila Downs ante un recinto lleno.

Pero una de las apariciones que más llamó la atención fue la de Lucía Méndez.

Ambas interpretaron el tema “Culpable o inocente”, canción que estrenaron en marzo pasado.

Un dueto que generó polémica

Durante el concierto, Alicia presentó a su invitada con palabras de admiración.