Lakers quedan eliminados tras barrida de Thunder

Los Angeles Lakers quedaron eliminados de la temporada 2025/26 de la NBA tras caer ante Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste. La serie terminó con un contundente 4-0 que marcó el final del camino para la franquicia angelina.

El último juego reflejó el esfuerzo, pero no alcanzó.

La eliminación deja incertidumbre sobre el futuro del equipo y decisiones clave dentro de la franquicia.

Thunder impone su dominio en la serie

Oklahoma City avanzó a las finales del Oeste tras completar la barrida. El equipo mostró solidez durante toda la eliminatoria y confirmó su nivel competitivo.

El marcador final del último partido fue 115-110 a favor de los Thunder.