Lakers quedan eliminados tras barrida de Thunder
Los Angeles Lakers quedaron eliminados de la temporada 2025/26 de la NBA tras caer ante Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste. La serie terminó con un contundente 4-0 que marcó el final del camino para la franquicia angelina. El último juego reflejó el esfuerzo, pero no alcanzó. La eliminación deja incertidumbre sobre […]
Publicado el11/05/2026 a las 23:41
Los Angeles Lakers quedaron eliminados de la temporada 2025/26 de la NBA tras caer ante Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste. La serie terminó con un contundente 4-0 que marcó el final del camino para la franquicia angelina.
El último juego reflejó el esfuerzo, pero no alcanzó.
La eliminación deja incertidumbre sobre el futuro del equipo y decisiones clave dentro de la franquicia.
Thunder impone su dominio en la serie
Oklahoma City avanzó a las finales del Oeste tras completar la barrida. El equipo mostró solidez durante toda la eliminatoria y confirmó su nivel competitivo.
El marcador final del último partido fue 115-110 a favor de los Thunder.
Lakers compiten pese a bajas importantes
La ausencia de Luka Doncic, debido a lesión, impactó el rendimiento del equipo. Aun así, lograron competir y ofrecer su mejor partido de la serie en el cierre.
El contexto condicionó sus opciones ante un rival dominante.
LeBron y Reaves lideran el esfuerzo final
LeBron James registró un doble-doble con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Austin Reaves aportó 27 unidades. También destacó Rui Hachimura con 25 puntos.
El equipo se apoyó en sus principales figuras para mantenerse en juego.
Un parcial marcó el rumbo del partido
Un tramo sin anotaciones en el segundo cuarto complicó a los Lakers. El equipo tardó varios minutos en recuperar el ritmo ofensivo.
Ese momento fue determinante en el desarrollo del encuentro.
El futuro del equipo queda en duda
La eliminación abre preguntas sobre la construcción del plantel y el rumbo del proyecto. También surge la incertidumbre en torno a decisiones clave dentro del equipo.
El cierre de temporada deja más dudas que certezas.
Los Thunder avanzan a las finales del Oeste, mientras los Lakers entran en una etapa de análisis sobre su futuro inmediato.
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