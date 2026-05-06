Revelan presunta carta de Epstein

Documento surge años después

Caso mantiene atención pública Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein. El documento habría sido encontrado por Nicholas Tartaglione, excompañero de celda del magnate, dentro de una novela gráfica en julio de 2019. La nota fue divulgada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso relacionado con Tartaglione. “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, comienza el texto publicado por el tribunal. La autenticidad de la nota no ha sido confirmada por medios estadounidenses.

La revelación ocurre años después de la muerte de Epstein dentro del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. El empresario murió a los 66 años mientras permanecía detenido por acusaciones relacionadas con abuso sexual y tráfico de menores. La supuesta nota habría sido hallada por su compañero de celda Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Opinión (@laopinionla)

Segun la agencia EFE, de acuerdo con registros judiciales, Nicholas Tartaglione aseguró haber encontrado el mensaje después de que Epstein fuera hallado inconsciente dentro de su celda. Según la declaración, el magnate tenía una tira de tela alrededor del cuello durante aquel incidente ocurrido en julio de 2019. Epstein sobrevivió en ese momento. Sin embargo, dos semanas después fue encontrado sin vida dentro de la misma prisión federal. TE PUEDE INTERESAR: Telemundo renueva derechos del soccer estadounidense en español hasta 2030

El documento salió a la luz luego de que The New York Times solicitara al tribunal la divulgación de los registros relacionados con la supuesta nota. La publicación del mensaje forma parte de documentos judiciales supervisados por el juez Karas. La supuesta carta no apareció previamente entre las millones de páginas y archivos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia entre diciembre y enero. La ausencia del documento había generado atención debido al interés público que todavía rodea el caso Epstein. El caso Epstein continúa bajo atención pública y política La muerte de Jeffrey Epstein sigue generando nuevas revelaciones y cuestionamientos dentro de Estados Unidos.

El caso mantiene interés mediático debido a las conexiones del empresario con figuras políticas, empresariales y del entretenimiento. Antes de que la supuesta nota fuera revelada públicamente, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso. Las comparecencias forman parte de nuevas citaciones relacionadas con personas que mantuvieron vínculos con Epstein. Durante este mes también deberán responder preguntas ante representantes estadounidenses otras figuras públicas. Entre ellas se encuentran la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates.

Las investigaciones y revisiones documentales relacionadas con Epstein continúan desarrollándose años después de su fallecimiento. El caso sigue siendo objeto de interés tanto judicial como político debido al alcance de las relaciones personales y empresariales que rodeaban al magnate. La divulgación reabre el interés sobre los documentos judiciales La publicación de la supuesta nota vuelve a colocar atención sobre los archivos judiciales vinculados a Epstein. El contenido del mensaje y las circunstancias en las que habría sido encontrado forman parte de los nuevos documentos divulgados. Hasta ahora, medios estadounidenses han señalado que la autenticidad del texto no ha sido verificada.