Jaylen Brown multado por criticar a árbitros de NBA

La NBA sancionó a Jaylen Brown con una multa de 50.000 dólares tras sus declaraciones públicas contra el arbitraje.

El jugador de los Boston Celtics acusó a los oficiales de tener una “agenda” en su contra durante los playoffs.

La sanción llega después de la eliminación de Boston ante Philadelphia 76ers.

La decisión refuerza la postura de la NBA contra críticas públicas al arbitraje y pone límites a las declaraciones de los jugadores.

La NBA castiga declaraciones contra el arbitraje

La liga confirmó la multa luego de que Brown cuestionara el trabajo de los árbitros en una transmisión en vivo.