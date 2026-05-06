Jaylen Brown multado por criticar a árbitros de NBA
La NBA sancionó a Jaylen Brown con una multa de 50.000 dólares tras sus declaraciones públicas contra el arbitraje. El jugador de los Boston Celtics acusó a los oficiales de tener una “agenda” en su contra durante los playoffs. La sanción llega después de la eliminación de Boston ante Philadelphia 76ers. La decisión refuerza la […]
Publicado el05/05/2026 a las 23:14
La NBA sancionó a Jaylen Brown con una multa de 50.000 dólares tras sus declaraciones públicas contra el arbitraje.
El jugador de los Boston Celtics acusó a los oficiales de tener una “agenda” en su contra durante los playoffs.
La sanción llega después de la eliminación de Boston ante Philadelphia 76ers.
La decisión refuerza la postura de la NBA contra críticas públicas al arbitraje y pone límites a las declaraciones de los jugadores.
La NBA castiga declaraciones contra el arbitraje
La liga confirmó la multa luego de que Brown cuestionara el trabajo de los árbitros en una transmisión en vivo.
El motivo de la sanción fue criticar públicamente el desempeño arbitral.
El castigo económico refleja la política de la NBA para controlar este tipo de comentarios.
Brown acusó una “agenda” en su contra
Durante su intervención, el jugador analizó jugadas específicas y comparó decisiones arbitrales.
Aseguró que movimientos similares no eran sancionados de la misma forma dependiendo del jugador.
Según sus palabras, consideró que las decisiones en su caso fueron más estrictas que con otros.
Las faltas ofensivas marcaron la serie
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En la primera ronda de playoffs, Brown acumuló 10 faltas en ataque, la cifra más alta entre los jugadores en esa instancia.
Este dato fue uno de los argumentos utilizados por el jugador para respaldar su inconformidad con el arbitraje.
La eliminación ante 76ers aumenta la tensión
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Los Celtics quedaron fuera tras una serie de siete partidos frente a Philadelphia. El contexto competitivo intensificó las reacciones posteriores del jugador.
A pesar de las críticas, las faltas totales entre ambos equipos se mantuvieron relativamente equilibradas durante la serie.
La NBA mantiene control sobre declaraciones públicas
La sanción a Brown se suma a otras medidas similares tomadas por la liga para evitar cuestionamientos directos al arbitraje en medios o plataformas públicas.
Este tipo de decisiones buscan proteger la imagen del arbitraje dentro de la competencia.
Se espera que la NBA continúe aplicando sanciones en casos similares, mientras los jugadores ajustan sus declaraciones tras decisiones arbitrales polémicas.