Premios Emmy 2026 ya tiene favoritos: HBO domina las nominaciones y redefine la competencia

Premios Emmy 2026

Emmy presenta novedades

Streaming lidera competencia

La Academia de la Televisión dio a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Emmy 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

El anuncio fue realizado por los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller durante una presentación en la que se revelaron las producciones con mayores aspiraciones al galardón.

La selección de este año vuelve a colocar a HBO como la cadena con mayor protagonismo, gracias al desempeño de dos de sus series más exitosas.

Además del dominio de una plataforma, la edición 2026 también destaca por cambios en la ceremonia y por varios hitos entre los nominados.

HBO lidera la carrera con dos de las series más exitosas

El drama médico «The Pitt» encabeza la lista tras conseguir un total de 25 nominaciones en distintas categorías.

Muy cerca aparece la comedia «Hacks», que cerró su quinta y última temporada con 24 candidaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”

Apple TV+ también logró una destacada participación gracias a «Widow’s Bay», con 19 nominaciones, y «Pluribus», que obtuvo 18 menciones.

Por su parte, Netflix mantiene presencia entre los favoritos con «Beef», producción que alcanzó 16 nominaciones.