Premios Emmy 2026 ya tiene favoritos: HBO domina las nominaciones y redefine la competencia
Publicado el11/07/2026 a las 15:50
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La Academia de la Televisión dio a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Emmy 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.
El anuncio fue realizado por los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller durante una presentación en la que se revelaron las producciones con mayores aspiraciones al galardón.
La selección de este año vuelve a colocar a HBO como la cadena con mayor protagonismo, gracias al desempeño de dos de sus series más exitosas.
Además del dominio de una plataforma, la edición 2026 también destaca por cambios en la ceremonia y por varios hitos entre los nominados.
HBO lidera la carrera con dos de las series más exitosas
El drama médico «The Pitt» encabeza la lista tras conseguir un total de 25 nominaciones en distintas categorías.
Muy cerca aparece la comedia «Hacks», que cerró su quinta y última temporada con 24 candidaturas.
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Apple TV+ también logró una destacada participación gracias a «Widow’s Bay», con 19 nominaciones, y «Pluribus», que obtuvo 18 menciones.
Por su parte, Netflix mantiene presencia entre los favoritos con «Beef», producción que alcanzó 16 nominaciones.
Las principales categorías reúnen a grandes producciones
En la categoría de Mejor Serie Dramática competirán títulos como «The Diplomat», «The Gilded Age», «The Pitt», «Paradise», «Slow Horses» y «Pluribus», entre otros.
La contienda por el premio al Mejor Actor Dramático incluye a Sterling K. Brown, Gary Oldman, Mark Ruffalo, Rufus Sewell y Noah Wyle.
Entre las actrices nominadas figuran Carrie Coon, Keri Russell, Rhea Seehorn y Zendaya, quien vuelve a competir gracias a «Euphoria».
Las categorías de drama muestran una competencia equilibrada entre HBO, Apple TV+, Netflix y Hulu.
Las comedias también presentan una competencia cerrada
En Mejor Serie de Comedia destacan «Hacks», «The Bear», «Abbott Elementary», «Only Murders in the Building» y «Shrinking».
Por el premio a Mejor Actor de Comedia competirán Steve Carell, Jason Segel, Martin Short, Matthew Rhys y Yahya Abdul-Mateen II.
Entre las actrices aparecen Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning, Lisa Kudrow y Jean Smart.
Las plataformas de streaming vuelven a dominar prácticamente todas las categorías principales de la premiación.
Noah Wyle logra uno de los grandes hitos del año
Uno de los nombres que más llamó la atención durante el anuncio fue el de Noah Wyle por su trabajo en «The Pitt».
El actor consiguió tres nominaciones distintas gracias a su participación en la misma producción.
Además de competir como actor, también fue reconocido por su trabajo como director y productor.
Ese triple reconocimiento lo convierte en uno de los protagonistas de la presente edición de los Emmy.
La ceremonia tendrá un momento histórico
La Academia confirmó que Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia de este año.
Con ese anuncio, la protagonista y productora ejecutiva de «La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales» hará historia.
Se convertirá en la primera mujer en presentar los Premios Emmy en los últimos 15 años.
Su participación representa uno de los cambios más importantes para la gala de 2026.
La Academia adapta los premios a la nueva televisión
La edición de este año recibió inscripciones de 110 series dramáticas, 71 comedias y 31 miniseries o producciones antológicas.
También participaron 34 películas para televisión, 18 series de variedades y 45 realities de competencia.
Como parte de la evolución del medio, la Academia implementó una nueva categoría para reconocer las series de variedades.
La ceremonia del 14 de septiembre definirá a los grandes ganadores de una edición marcada por la fuerte competencia entre plataformas y la consolidación del streaming como protagonista de la industria televisiva, señaló ‘La Vibra‘.