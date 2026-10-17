Clienta encuentra un diente en su taco.

La demanda reclama hasta 250,000 dólares.

Torchy’s Tacos confirma que era dental.

Encuentran diente en tacos. Una clienta de Austin, Texas, presentó una demanda contra la cadena de comida rápida informal Torchy’s Tacos después de encontrar un diente de vaca en uno de los tacos que compró en uno de sus restaurantes. La empresa confirmó posteriormente que el objeto encontrado correspondía a un diente bovino.

De acuerdo con información publicada por la cadena local KVUE el 16 de octubre de 2026, la mujer descubrió el objeto el 9 de junio, cuando comía un taco llamado “Democrat”, adquirido en el establecimiento ubicado en 1822 S. Congress Ave., en Austin.

Este platillo contiene barbacoa de res elaborada con carne de la mejilla del animal, suministrada por un proveedor, según explicó la propia compañía. La demanda sostiene que el hallazgo provocó repulsión y malestar en la clienta, quien acudió al médico esa misma noche y recibió medicamentos recetados.

Encuentran diente en tacos: La clienta reclama 250,000 dólares

A customer in Austin, Texas, is suing Torchy’s Tacos after she found a cow tooth in her food, which the fast-casual chain confirmed in a statement. https://t.co/j2x79R8mz2 — KGW News (@KGWNews) October 16, 2026

La demanda, obtenida por KVUE, reclama 250,000 dólares o una cantidad menor que determine un jurado. La mujer acusa a Torchy’s Tacos de negligencia por vender un producto que, según la denuncia, no cumplía con los estándares correspondientes.

El documento también señala que el gerente del restaurante fue informado de lo ocurrido, aunque cuestiona qué medidas tomó para resolver el problema relacionado con el alimento que estaba bajo su responsabilidad.

Scott Vasquez, abogado de la clienta y miembro de Vasquez Law Firm, afirmó que su representada se comunicó con él inmediatamente después de descubrir el diente. Según el litigante, la reacción inicial de la mujer fue de asco y desconcierto.

“Su reacción fue repulsión: ‘¿Qué es esto?’”, declaró Vasquez, de acuerdo con KVUE.

El abogado también cuestionó la respuesta que recibió al intentar obtener explicaciones sobre el incidente. A su juicio, tanto un gerente como un abogado de la cadena trasladaron la responsabilidad a otras partes, en lugar de ofrecer una solución inmediata.