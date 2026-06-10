Investigan misteriosa cruz en llamas en un parque de Chicago que genera preocupación entre residentes

Cruz arde en Chicago

Policía investiga el incidente

Testigos expresan preocupación

Una gran cruz de madera envuelta en llamas apareció la tarde del martes en Grant Park, uno de los espacios públicos más concurridos de Chicago, provocando sorpresa entre conductores y peatones que presenciaron la escena.

El incidente ocurrió cerca del lago Michigan, donde una cruz de aproximadamente 1,83 metros de altura fue vista ardiendo junto a un árbol antes de que las autoridades lograran extinguir el fuego.

La Policía de Chicago confirmó que no se reportaron personas heridas y abrió una investigación para determinar cómo llegó la estructura al lugar y cuál era la intención detrás del hecho.

Una cruz en llamas provoca conmoción en pleno Grant Park

The Southern Poverty Law Center is back at it. This cross was burned in Grant Park on a Tuesday afternoon on a nice day in Chicago. Are you trying to tell me that nobody saw someone carrying a +7’ cross on Columbus Drive, setting it up against the tree & setting it on fire? Is… pic.twitter.com/OPQ33rlLAO — Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) June 10, 2026

Las imágenes captadas por un automovilista muestran la cruz de madera consumida por intensas llamas de color naranja mientras permanecía apoyada contra un árbol en una de las zonas más visitadas de la ciudad.

El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto incendiado era una cruz y señaló que los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación.

Aunque el fuego fue extinguido sin mayores consecuencias, el hallazgo generó inquietud entre quienes transitaban por el parque y observaron la escena.

Entre los testigos se encontraba Keinika Carlton, de 43 años, quien regresaba a casa junto a su hija y su suegra cuando se encontró con la inesperada imagen.

Carlton relató que la experiencia le produjo una mezcla de emociones difíciles de procesar.

“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, preguntó Carlton.

“Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.