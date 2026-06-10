Investigan misteriosa cruz en llamas en un parque de Chicago que genera preocupación entre residentes
Publicado el10/06/2026 a las 08:16
- Cruz arde en Chicago
- Policía investiga el incidente
- Testigos expresan preocupación
Una gran cruz de madera envuelta en llamas apareció la tarde del martes en Grant Park, uno de los espacios públicos más concurridos de Chicago, provocando sorpresa entre conductores y peatones que presenciaron la escena.
El incidente ocurrió cerca del lago Michigan, donde una cruz de aproximadamente 1,83 metros de altura fue vista ardiendo junto a un árbol antes de que las autoridades lograran extinguir el fuego.
La Policía de Chicago confirmó que no se reportaron personas heridas y abrió una investigación para determinar cómo llegó la estructura al lugar y cuál era la intención detrás del hecho.
Una cruz en llamas provoca conmoción en pleno Grant Park
The Southern Poverty Law Center is back at it. This cross was burned in Grant Park on a Tuesday afternoon on a nice day in Chicago.
Are you trying to tell me that nobody saw someone carrying a +7’ cross on Columbus Drive, setting it up against the tree & setting it on fire? Is… pic.twitter.com/OPQ33rlLAO
— Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) June 10, 2026
Las imágenes captadas por un automovilista muestran la cruz de madera consumida por intensas llamas de color naranja mientras permanecía apoyada contra un árbol en una de las zonas más visitadas de la ciudad.
El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto incendiado era una cruz y señaló que los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación.
Aunque el fuego fue extinguido sin mayores consecuencias, el hallazgo generó inquietud entre quienes transitaban por el parque y observaron la escena.
Entre los testigos se encontraba Keinika Carlton, de 43 años, quien regresaba a casa junto a su hija y su suegra cuando se encontró con la inesperada imagen.
Carlton relató que la experiencia le produjo una mezcla de emociones difíciles de procesar.
“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, preguntó Carlton.
“Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.
Testigos observan la escena mientras las autoridades buscan respuestas
Un video captó una cruz en llamas en Grant Park. La policía de Chicago investiga cómo llegó allí y cuál fue el motivo. https://t.co/HlmqXgSj4z
— Telemundo Chicago (@TelemundoCHI) June 10, 2026
Carlton estimó que la cruz medía al menos seis pies de altura y explicó que ninguna de las personas que la acompañaban había presenciado algo similar anteriormente.
Incluso su suegra, quien creció en Kentucky, quedó impactada por lo ocurrido.
Según relató, mientras reducían la velocidad para grabar un video de las llamas, observaron cómo otros conductores hacían lo mismo y varios peatones se detenían para mirar fijamente la cruz incendiándose.
La presencia del objeto en un lugar tan concurrido llamó la atención de numerosos ciudadanos y rápidamente comenzó a generar preguntas sobre el posible significado detrás del acto.
Por ahora, las autoridades no han informado sobre sospechosos ni han determinado si se trató de una acción con motivaciones ideológicas, religiosas o raciales.
El simbolismo histórico de las cruces quemadas aumenta la preocupación
Aunque el motivo sigue siendo desconocido, la cruz en llamas tienen una fuerte carga histórica en Estados Unidos.
Durante décadas, este símbolo fue asociado con actos de intimidación y violencia vinculados al Ku Klux Klan, especialmente contra comunidades afroestadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos abordó este tema en una decisión emitida en 2003 y redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor.
En ese fallo, el máximo tribunal señaló que las quemas de cruces pueden ser consideradas una forma de intimidación cuando existe la intención de amenazar o infundir miedo.
La joven Alyna Carlton, de 22 años, aseguró que nunca imaginó presenciar una escena de este tipo.
“De verdad me abrió los ojos; me hizo darme cuenta de que no estoy tan lejos del pasado”.
Mientras continúan las investigaciones, el caso ha reavivado conversaciones sobre el significado histórico de estos símbolos y el impacto que generan en comunidades que aún recuerdan episodios de discriminación y violencia racial en Estados Unidos.
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FUENTE: Telemundo