Atlanta fue sede de un exclusivo showcase donde Comcast, a través de Xfinity, presentó su innovadora experiencia para seguir la Copa del Mundo 2026, en un evento encabezado por Javier García, SVP Multicultural de Comcast.

La presentación reunió a medios e influencers en una velada amena, donde se mostró cómo la tecnología está transformando la forma en que los aficionados consumen deportes en vivo.

El Mundial, clave para la audiencia hispana

El impacto del torneo en Estados Unidos será enorme, especialmente dentro de la comunidad latina:

48% de los adultos hispanos planea ver el Mundial 2026

60% de los hogares dependen de cable o internet de fibra

54% tendrá tres o más dispositivos conectados el día del partido