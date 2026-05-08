Así cambiará la forma de ver el Mundial 2026 en EE.UU.
Publicado el08/05/2026 a las 07:03
Atlanta fue sede de un exclusivo showcase donde Comcast, a través de Xfinity, presentó su innovadora experiencia para seguir la Copa del Mundo 2026, en un evento encabezado por Javier García, SVP Multicultural de Comcast.
La presentación reunió a medios e influencers en una velada amena, donde se mostró cómo la tecnología está transformando la forma en que los aficionados consumen deportes en vivo.
El Mundial, clave para la audiencia hispana
El impacto del torneo en Estados Unidos será enorme, especialmente dentro de la comunidad latina:
48% de los adultos hispanos planea ver el Mundial 2026
60% de los hogares dependen de cable o internet de fibra
54% tendrá tres o más dispositivos conectados el día del partido
Estas cifras impulsan una nueva forma de consumo: más conectada, simultánea y personalizada.
Todo en un solo lugar
Xfinity apuesta por una experiencia integral que combina internet, móvil y entretenimiento en una sola plataforma.
El objetivo es simple: que el usuario pueda ver, cambiar y disfrutar partidos sin complicaciones ni saltos entre servicios.
Entre los beneficios destacan el acceso a plataformas como Peacock y la posibilidad de fijar el precio del internet por varios años para clientes elegibles.
Multiview y navegación inteligente
Uno de los puntos más innovadores presentados fue el sistema de multiview, que permite ver hasta cuatro partidos al mismo tiempo en una sola pantalla.
Además, la navegación entre juegos en vivo es inmediata, facilitando seguir varias competencias sin perder detalle.
La plataforma también integra AI Highlights, una función que genera automáticamente los momentos clave de cada partido.
Esto permite al usuario mantenerse actualizado sin abandonar la transmisión principal.
Experiencia inmersiva
Xfinity TV ofrecerá partidos en RealTime 4K, con mejor calidad de imagen y sonido, incluso adelantados frente a otras transmisiones.
También incorpora Fan View, con estadísticas en vivo, posiciones y contenido personalizado por selección.
A esto se suma el control por voz bilingüe, que permite acceder rápidamente a partidos y contenido en inglés o español.
Con Xfinity Mobile Now, los usuarios podrán seguir el Mundial desde cualquier lugar gracias a cobertura global, protección de dispositivos y mayor flexibilidad en el servicio.
Más fútbol todo el año
El ecosistema incluye opciones como World Soccer Ticket, con más de 1,500 partidos, y NOW TV Latino, con más de 200 canales en español.
Además, la app Xfinity Stream permitirá ver los encuentros desde cualquier dispositivo.
El futuro del deporte
Lo presentado por Xfinity deja claro que el consumo deportivo está evolucionando hacia experiencias más dinámicas, personalizadas y conectadas.
El Mundial 2026 no solo será más grande en la cancha, sino también en la forma en que se vive.