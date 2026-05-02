¿Boda secreta? Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar irían al altar en mayo pese a rumores de crisis
Nodal y Ángela al altar Boda prevista en mayo Persisten rumores de crisis Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a colocarse en el centro de la conversación pública. Aunque hace semanas se habló de una pausa en su boda religiosa, ahora surge una versión que apunta a que el enlace estaría más cerca de lo […]
Publicado el02/05/2026 a las 10:38
- Nodal y Ángela al altar
- Boda prevista en mayo
- Persisten rumores de crisis
Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a colocarse en el centro de la conversación pública.
Aunque hace semanas se habló de una pausa en su boda religiosa, ahora surge una versión que apunta a que el enlace estaría más cerca de lo pensado.
La información fue revelada en televisión nacional y ha generado reacciones encontradas entre seguidores y críticos.
Hasta el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente ningún nuevo plan.
Reporte apunta a boda en mayo
Durante el programa “Venga la Alegría”, la periodista Flor Rubio aseguró que la ceremonia sí se realizaría pronto.
“Sí viene la boda y es el mes de mayo”, afirmó al aire.
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Rubio explicó que el dato provendría de una cuenta privada de fans de Ángela Aguilar conocida por compartir información acertada.
La declaración encendió nuevamente las especulaciones sobre los planes de la pareja.
Evento más íntimo por seguridad
Según el mismo reporte, la celebración no sería tan ostentosa como se había planeado inicialmente.
“Igual no va a ser la gran fiesta que tenían planeada por cuestión de seguridad, pero al parecer viene boda”, detalló la periodista.
La decisión estaría relacionada con la situación de inseguridad en la región.
En febrero de 2026 se registró un tiroteo cercano al rancho de Pepe Aguilar, hecho que habría obligado a reconsiderar la logística del evento.
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Un matrimonio civil rodeado de polémica
Nodal y Aguilar contrajeron matrimonio civil el 24 de julio de 2024.
El anuncio ocurrió poco después de que el cantante terminara su relación con Cazzu, lo que generó fuertes críticas.
Desde entonces, la pareja ha enfrentado constantes comentarios en redes sociales.
Cada aparición pública ha sido analizada bajo la lupa por seguidores y detractores.
Crisis, rumores y silencio oficial
En días recientes surgieron versiones sobre una posible crisis matrimonial.
El periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que estarían atravesando tensiones personales y profesionales.
Además, el estreno del video musical “Vals” reavivó polémicas por el parecido de la modelo protagonista con Cazzu.
Mientras crecen los rumores, ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado detalles sobre una boda religiosa, dejando en suspenso si mayo marcará un nuevo capítulo en su historia.