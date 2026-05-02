Nodal y Ángela al altar

Boda prevista en mayo

Persisten rumores de crisis

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a colocarse en el centro de la conversación pública.

Aunque hace semanas se habló de una pausa en su boda religiosa, ahora surge una versión que apunta a que el enlace estaría más cerca de lo pensado.

La información fue revelada en televisión nacional y ha generado reacciones encontradas entre seguidores y críticos.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente ningún nuevo plan.

Reporte apunta a boda en mayo

Durante el programa “Venga la Alegría”, la periodista Flor Rubio aseguró que la ceremonia sí se realizaría pronto.