A 27 años del crimen de Paco Stanley: revelan quién habría disparado contra el conductor
Publicado el07/06/2026 a las 09:44
- Crimen de Paco Stanley
- Revelan presunto autor
- Caso reabre debate
El 7 de junio de 1999 quedó marcado como una de las fechas más impactantes para la televisión mexicana, cuando se confirmó la muerte de Paco Stanley horas después de haber conducido su programa “Una tras otra”.
Aquel lunes parecía transcurrir con normalidad para el presentador, quien atravesaba un momento de alta popularidad y mantenía una presencia constante en la pantalla nacional.
Tras concluir la emisión, Stanley acudió a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur, acompañado por colaboradores cercanos como Mario Bezares y el periodista Jorge Gil.
Lo que comenzó como una reunión cotidiana terminó en tragedia cuando, al dirigirse a su camioneta, hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego a plena luz del día.
El ataque que conmocionó al país
De acuerdo con los reportes del caso, el conductor recibió cuatro impactos de bala en un atentado que ocurrió en cuestión de segundos frente a testigos.
Jorge Gil resultó herido durante el ataque, mientras los escoltas no lograron impedir la agresión debido a la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.
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La noticia se propagó con velocidad y ocupó los principales espacios informativos, generando incredulidad entre millones de espectadores que seguían su carrera.
Esa misma noche, figuras del espectáculo y familiares acudieron a despedirlo en una funeraria del sur de la Ciudad de México, en un velorio que se convirtió en un evento de alto impacto mediático.
Sospechas y procesos judiciales
Uno de los elementos que generó mayor controversia fue la presencia de Mario Bezares dentro del restaurante al momento del ataque, situación que levantó sospechas en los primeros días de la investigación.
Semanas después, Bezares y la edecán Paola Durante fueron detenidos como parte del proceso judicial que buscaba esclarecer lo ocurrido.
Tras meses de audiencias y amplia cobertura mediática, ambos recuperaron su libertad en enero de 2001 al no encontrarse pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
El caso quedó marcado por versiones encontradas y teorías que circularon durante años sobre posibles móviles y vínculos no comprobados.
Nuevas revelaciones tras documental
A casi tres décadas del asesinato, un nuevo documental ha vuelto a colocar el caso en el centro del debate público al presentar conclusiones distintas sobre el crimen.
El productor Juan Carlos Uribe afirmó que Stanley no pertenecía a ningún cártel, como se especuló en el pasado, sino que el ataque estaría vinculado con una presunta deuda económica.
“La razón que dio es porque le habían dado 4 millones de dólares para lavar a finales de los 80 y nunca los regresó”, señaló Uribe al explicar la hipótesis central de su investigación.
Además, reveló el nombre de quien, según sus hallazgos, habría disparado contra el conductor: “Esa persona ya no vive… se llama Carlos Acevedo, alias el Pato”, declaró, reabriendo la discusión sobre uno de los crímenes más recordados del espectáculo mexicano.
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