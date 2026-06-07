A 27 años del crimen de Paco Stanley: revelan quién habría disparado contra el conductor

Crimen de Paco Stanley

Revelan presunto autor

Caso reabre debate

El 7 de junio de 1999 quedó marcado como una de las fechas más impactantes para la televisión mexicana, cuando se confirmó la muerte de Paco Stanley horas después de haber conducido su programa “Una tras otra”.

Aquel lunes parecía transcurrir con normalidad para el presentador, quien atravesaba un momento de alta popularidad y mantenía una presencia constante en la pantalla nacional.

Tras concluir la emisión, Stanley acudió a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur, acompañado por colaboradores cercanos como Mario Bezares y el periodista Jorge Gil.

Lo que comenzó como una reunión cotidiana terminó en tragedia cuando, al dirigirse a su camioneta, hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego a plena luz del día.

El ataque que conmocionó al país

De acuerdo con los reportes del caso, el conductor recibió cuatro impactos de bala en un atentado que ocurrió en cuestión de segundos frente a testigos.

Jorge Gil resultó herido durante el ataque, mientras los escoltas no lograron impedir la agresión debido a la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

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La noticia se propagó con velocidad y ocupó los principales espacios informativos, generando incredulidad entre millones de espectadores que seguían su carrera.

Esa misma noche, figuras del espectáculo y familiares acudieron a despedirlo en una funeraria del sur de la Ciudad de México, en un velorio que se convirtió en un evento de alto impacto mediático.