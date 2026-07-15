El trastorno silencioso que afecta a millones de mujeres sin que lo sepan

Síntomas que debes conocer

Riesgos para la salud

Cuándo consultar al médico

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es uno de los trastornos hormonales más frecuentes en mujeres en edad reproductiva, pero también uno de los más subdiagnosticados.

Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con la infertilidad o los quistes en los ovarios, la realidad es que esta condición puede afectar el metabolismo, el corazón, la salud mental y la calidad de vida durante muchos años si no se detecta a tiempo.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la Oficina para la Salud de la Mujer (OASH) de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y publicaciones médicas de Elsevier, el SOP es un trastorno complejo que combina alteraciones hormonales, metabólicas y reproductivas.

Su origen exacto todavía no se conoce.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que intervienen factores genéticos, hormonales y ambientales.

Lo más importante es que el diagnóstico temprano puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones futuras.

El problema de salud que muchas descubren demasiado tarde

¿El síndrome de ovario poliquístico son solo quistes en los ovarios?

El nombre puede resultar engañoso.

Aunque muchas pacientes presentan pequeños folículos alrededor de los ovarios, estos no son quistes peligrosos.

En realidad, son óvulos inmaduros que no logran completar el proceso normal de ovulación.

El problema principal está relacionado con el exceso de andrógenos —hormonas presentes tanto en hombres como en mujeres— y con alteraciones en la forma en que el organismo utiliza la insulina.

Esto explica por qué el SOP puede manifestarse de maneras muy distintas entre una persona y otra.

Algunas presentan síntomas muy evidentes.

Otras apenas muestran señales durante años.

Los especialistas consideran que el diagnóstico suele realizarse cuando existen al menos dos de estas características: