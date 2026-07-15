El trastorno silencioso que afecta a millones de mujeres sin que lo sepan
Publicado el15/07/2026 a las 10:07
- Síntomas que debes conocer
- Riesgos para la salud
- Cuándo consultar al médico
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es uno de los trastornos hormonales más frecuentes en mujeres en edad reproductiva, pero también uno de los más subdiagnosticados.
Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con la infertilidad o los quistes en los ovarios, la realidad es que esta condición puede afectar el metabolismo, el corazón, la salud mental y la calidad de vida durante muchos años si no se detecta a tiempo.
De acuerdo con información de Mayo Clinic, la Oficina para la Salud de la Mujer (OASH) de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y publicaciones médicas de Elsevier, el SOP es un trastorno complejo que combina alteraciones hormonales, metabólicas y reproductivas.
Su origen exacto todavía no se conoce.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que intervienen factores genéticos, hormonales y ambientales.
Lo más importante es que el diagnóstico temprano puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones futuras.
El problema de salud que muchas descubren demasiado tarde
¿El síndrome de ovario poliquístico son solo quistes en los ovarios?
El nombre puede resultar engañoso.
Aunque muchas pacientes presentan pequeños folículos alrededor de los ovarios, estos no son quistes peligrosos.
En realidad, son óvulos inmaduros que no logran completar el proceso normal de ovulación.
El problema principal está relacionado con el exceso de andrógenos —hormonas presentes tanto en hombres como en mujeres— y con alteraciones en la forma en que el organismo utiliza la insulina.
Esto explica por qué el SOP puede manifestarse de maneras muy distintas entre una persona y otra.
Algunas presentan síntomas muy evidentes.
Otras apenas muestran señales durante años.
Los especialistas consideran que el diagnóstico suele realizarse cuando existen al menos dos de estas características:
- Períodos menstruales irregulares o ausencia de menstruación.
- Signos de exceso de andrógenos, como crecimiento excesivo de vello, acné severo o caída del cabello.
- Ovarios con múltiples folículos observados mediante ultrasonido.
Las señales que pueden indicar síndrome de ovario poliquístico
Los síntomas suelen comenzar desde la adolescencia, poco después de la primera menstruación.
En algunos casos aparecen varios años después.
Los más frecuentes incluyen:
- Menstruaciones poco frecuentes o muy abundantes.
- Ciclos mayores de 35 días.
- Menos de ocho períodos al año.
- Dificultad para quedar embarazada por falta de ovulación.
- Crecimiento de vello en rostro, barbilla, pecho, espalda o muslos.
- Acné persistente o severo.
- Caída del cabello con patrón similar al masculino.
- Aumento de peso o dificultad para adelgazar.
- Oscurecimiento de la piel en cuello, axilas, ingles o debajo de los senos.
- Pequeños papilomas cutáneos en cuello o axilas.
Según la Oficina para la Salud de la Mujer de EE. UU., alrededor del 70 % de las mujeres con SOP presentan hirsutismo, es decir, crecimiento excesivo de vello.
No todas desarrollan todos los síntomas.
Su intensidad también puede cambiar con el paso del tiempo.
¿Qué relación tiene la insulina con el síndrome de ovario poliquístico?
Uno de los aspectos menos conocidos del síndrome de ovarios poliquísticos es la resistencia a la insulina.
La insulina permite que la glucosa entre en las células para producir energía.
Cuando el organismo deja de responder correctamente a esta hormona, el páncreas fabrica cantidades cada vez mayores para compensar.
Ese exceso favorece la producción de andrógenos.
Como consecuencia, aumenta la aparición de síntomas hormonales y se dificulta la ovulación.
Los NIH explican que este proceso crea un círculo difícil de romper, ya que la resistencia a la insulina incrementa los andrógenos y estos, a su vez, empeoran las alteraciones hormonales.
Además, la resistencia a la insulina puede manifestarse mediante zonas oscuras y aterciopeladas en la piel, aumento del apetito y facilidad para subir de peso.
La genética también influye en el desarrollo del SOP
Los investigadores todavía buscan la causa exacta del trastornode los ovarios.
Sin embargo, los antecedentes familiares aumentan el riesgo.
Diversos estudios citados por los NIH han identificado al menos 19 variantes genéticas que podrían estar relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico.
Incluso se han identificado distintos subtipos.
Entre ellos destacan:
- Subtipo reproductivo, asociado con mayores alteraciones hormonales.
- Subtipo metabólico, relacionado con resistencia a la insulina, obesidad y glucosa elevada.
Estas diferencias ayudan a explicar por qué dos mujeres con SOP pueden experimentar síntomas completamente distintos.
¿Cuáles son las complicaciones que puede causar el síndrome de ovario poliquístico?
Aunque muchas mujeres descubren que tienen SOP cuando intentan quedar embarazadas, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del sistema reproductivo.
Entre las principales complicaciones descritas por Mayo Clinic destacan:
- Infertilidad por alteraciones de la ovulación.
- Diabetes tipo 2 o prediabetes.
- Diabetes gestacional durante el embarazo.
- Hipertensión arterial en el embarazo.
- Aborto espontáneo y parto prematuro.
- Enfermedad por hígado graso relacionada con alteraciones metabólicas.
- Síndrome metabólico.
- Apnea del sueño.
- Ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.
- Mayor riesgo de cáncer de endometrio.
Elsevier añade que el síndrome debe considerarse una enfermedad familiar y metabólica, por lo que el tratamiento no solo busca regular la menstruación.
También pretende disminuir el riesgo cardiovascular, metabólico y reproductivo a largo plazo.
Cuándo acudir al médico y qué puede ayudar
Los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud si existen menstruaciones muy irregulares, dificultad para lograr un embarazo, crecimiento excesivo de vello, acné persistente o pérdida importante del cabello.
El diagnóstico es de exclusión.
Esto significa que antes deben descartarse otras enfermedades que pueden producir síntomas similares.
En cuanto al tratamiento, las guías médicas coinciden en que debe adaptarse a cada paciente.
Entre las medidas que pueden formar parte del manejo se encuentran:
- Mantener un peso saludable.
- Realizar actividad física de forma regular.
- Seguir una alimentación equilibrada.
- Controlar la resistencia a la insulina cuando esté presente.
- Recibir tratamiento médico para regular el ciclo menstrual o controlar los síntomas hormonales cuando sea necesario.
La Oficina para la Salud de la Mujer señala que incluso una pérdida aproximada del 10 % del peso corporal puede mejorar la regularidad de los ciclos menstruales y aumentar las probabilidades de ovulación en algunas pacientes.
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Advertencia: Este contenido tiene fines informativos y no sustituye la evaluación, el diagnóstico ni el tratamiento realizado por un profesional de la salud. Ante cualquier síntoma o duda, consulta con tu médico.
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¿Conocías los síntomas del síndrome de ovario poliquístico o has tenido alguna experiencia con esta condición?
FUENTE: Mayo Clinic / National Institutes of Health (NIH) / Elsevier / Office on Women’s Health (OASH)