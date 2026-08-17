Oriana Marzoli aparece en bikini y todos quedan impactados por cómo luce (FOTO)

Oriana deslumbra con bikini viral.

Fans elogian su espectacular figura.

Rumores de rivalidad con Celinee

Oriana Marzoli en bikini . La influencer y figura televisiva, Oriana González Marzoli, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas tras su reciente visita a Nido Estepona.

La española-venezolana no dejó indiferente a nadie al compartir una serie de fotografías donde presume un espectacular cuerpazo, enfundada en un diminuto bikini de dos piezas en color negro.

El diseño, que destaca por el detalle de una rosa tanto en el pecho como en la parte inferior, complementó a la perfección su piel bronceada, generando una ola de reacciones inmediatas en sus perfiles sociales.

La publicación, que rápidamente acumuló decenas de miles de «me gusta», se convirtió en un escaparate para sus seguidores, quienes no escatimaron en elogios.

Comentarios como «la mejor y no pienso discutirlo con nadie: cara, cuerpo, pelo, es un todo incluido perfección» o «ese body de locos debería ser patrimonio de la humanidad» inundaron su perfil, reafirmando el estatus de ícono que mantiene entre su audiencia digital.

Oriana Marzoli en bikini: Un estilo que derrite las redes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli)

Más allá de su físico, lo que realmente ha cautivado a sus seguidores es su capacidad para lucir espectacular con cada elección de estilo. Durante su estancia en Estepona, la «cowgirl» —como la llamaron cariñosamente algunos usuarios— demostró que no solo cuida sus curvas, sino también su imagen integral, desde las extensiones de cabello hasta su elección de accesorios.

La versatilidad de la influencer sigue siendo su sello distintivo, logrando que incluso prendas con detalles arriesgados, como el bikini con aplicaciones florales, se vuelvan tendencia entre sus fans.

La comunidad digital no dejó pasar desapercibido el «look» completo, destacando incluso su peinado con ondas, el cual fue calificado por muchos como uno de los que mejor le favorece.

La interacción fue masiva, con cientos de usuarios preguntando por el origen de sus accesorios y mostrando una admiración casi unánime por su figura, la cual, según sus palabras, es fruto de una disciplina constante y, tal como señalan algunos seguidores, una notable carga genética combinada con el ejercicio.