Oriana Marzoli aparece en bikini y todos quedan impactados por cómo luce (FOTO)
Publicado el17/08/2026 a las 18:52
- Oriana deslumbra con bikini viral.
- Fans elogian su espectacular figura.
- Rumores de rivalidad con Celinee
Oriana Marzoli en bikini . La influencer y figura televisiva, Oriana González Marzoli, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas tras su reciente visita a Nido Estepona.
La española-venezolana no dejó indiferente a nadie al compartir una serie de fotografías donde presume un espectacular cuerpazo, enfundada en un diminuto bikini de dos piezas en color negro.
El diseño, que destaca por el detalle de una rosa tanto en el pecho como en la parte inferior, complementó a la perfección su piel bronceada, generando una ola de reacciones inmediatas en sus perfiles sociales.
La publicación, que rápidamente acumuló decenas de miles de «me gusta», se convirtió en un escaparate para sus seguidores, quienes no escatimaron en elogios.
Comentarios como «la mejor y no pienso discutirlo con nadie: cara, cuerpo, pelo, es un todo incluido perfección» o «ese body de locos debería ser patrimonio de la humanidad» inundaron su perfil, reafirmando el estatus de ícono que mantiene entre su audiencia digital.
Oriana Marzoli en bikini: Un estilo que derrite las redes
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Más allá de su físico, lo que realmente ha cautivado a sus seguidores es su capacidad para lucir espectacular con cada elección de estilo. Durante su estancia en Estepona, la «cowgirl» —como la llamaron cariñosamente algunos usuarios— demostró que no solo cuida sus curvas, sino también su imagen integral, desde las extensiones de cabello hasta su elección de accesorios.
La versatilidad de la influencer sigue siendo su sello distintivo, logrando que incluso prendas con detalles arriesgados, como el bikini con aplicaciones florales, se vuelvan tendencia entre sus fans.
La comunidad digital no dejó pasar desapercibido el «look» completo, destacando incluso su peinado con ondas, el cual fue calificado por muchos como uno de los que mejor le favorece.
La interacción fue masiva, con cientos de usuarios preguntando por el origen de sus accesorios y mostrando una admiración casi unánime por su figura, la cual, según sus palabras, es fruto de una disciplina constante y, tal como señalan algunos seguidores, una notable carga genética combinada con el ejercicio.
La rivalidad con Celinee y el debate estético
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Como es habitual en el ecosistema de las redes sociales, el impacto de las imágenes de Marzoli no tardó en alimentar las comparativas.
Tras su publicación en Nido Estepona, algunos internautas iniciaron un encendido debate sobre la «rivalidad» con Celinee, sugiriendo que la figura de Oriana posee una estética superior.
«Se lleva a Celinee«, se lee entre los comentarios más destacados del post, lo que ha avivado las discusiones en las plataformas digitales sobre quién posee el cuerpo más impactante del panorama mediático actual.
Oriana Marzoli en bikini : Entre la naturalidad y los retoques
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La constante exposición de Oriana también ha traído a colación el eterno tema de sus intervenciones estéticas. Si bien la influencer ha sido transparente en el pasado, aclarando que «ha cambiado mucho desde que empezó en la televisión», siempre ha mantenido una postura firme frente a las críticas.
En este sentido, ha confirmado abiertamente procesos específicos: «Aumento de pecho: Es una de las pocas cirugías corporales grandes que ella misma ha confirmado abiertamente».
Asimismo, ha reconocido realizarse arreglos sutiles en los labios, el uso de vitaminas faciales o el lifting tipo «Reina Nefertiti». Sin embargo, Marzoli es tajante al desmentir rumores sobre otros procedimientos.
«Ha negado haberse operado la nariz o hacerse la cirugía de foxy eyes», además de aclarar que no utiliza carillas dentales, sino ortodoncia invisible. Recientemente, la influencer ha mostrado en sus redes el proceso para disolver retoques faciales previos, buscando un efecto más natural.