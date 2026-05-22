Programa de alimentos Calfresh exigirá nuevos requisitos en California: lo que debes saber

Miles de residentes en California podrían perder acceso a ayuda alimentaria a partir del 1 de junio debido a nuevos requisitos federales vinculados al programa CalFresh, conocido a nivel nacional como SNAP.

Bancos de alimentos y organizaciones comunitarias ya comenzaron a prepararse ante un posible aumento en la demanda de asistencia básica.

Por qué importa: El cambio llega en un momento donde muchas familias todavía enfrentan altos costos de vivienda, alimentos y servicios esenciales. Las nuevas reglas afectarán principalmente a adultos sin hijos dependientes en casa y podrían dejar fuera del programa a cientos de miles de personas en el estado.

Nuevos requisitos de CalFresh comenzarán el 1 de junio

Los cambios fueron aprobados dentro del presupuesto federal 2025-26 mediante la HR 1, también llamada Ley de la Gran Ley Unificada, según informó The Center Square.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la legislación reduce aproximadamente 211 mil millones de dólares en fondos federales destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria durante la próxima década.

Como parte de las nuevas normas, los beneficiarios de CalFresh entre 18 y 65 años que no tengan hijos en el hogar deberán cumplir actividades obligatorias para conservar la ayuda alimentaria.