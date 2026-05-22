Programa de alimentos Calfresh exigirá nuevos requisitos en California: lo que debes saber
Publicado el22/05/2026 a las 05:38
Miles de residentes en California podrían perder acceso a ayuda alimentaria a partir del 1 de junio debido a nuevos requisitos federales vinculados al programa CalFresh, conocido a nivel nacional como SNAP.
- Bancos de alimentos y organizaciones comunitarias ya comenzaron a prepararse ante un posible aumento en la demanda de asistencia básica.
Por qué importa: El cambio llega en un momento donde muchas familias todavía enfrentan altos costos de vivienda, alimentos y servicios esenciales. Las nuevas reglas afectarán principalmente a adultos sin hijos dependientes en casa y podrían dejar fuera del programa a cientos de miles de personas en el estado.
Nuevos requisitos de CalFresh comenzarán el 1 de junio
Los cambios fueron aprobados dentro del presupuesto federal 2025-26 mediante la HR 1, también llamada Ley de la Gran Ley Unificada, según informó The Center Square.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la legislación reduce aproximadamente 211 mil millones de dólares en fondos federales destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria durante la próxima década.
Como parte de las nuevas normas, los beneficiarios de CalFresh entre 18 y 65 años que no tengan hijos en el hogar deberán cumplir actividades obligatorias para conservar la ayuda alimentaria.
Las personas afectadas tendrán que:
- Trabajar al menos 20 horas semanales.
- Estudiar o participar en programas educativos.
- Realizar servicio comunitario.
- Completar un promedio de 80 horas mensuales de actividad.
Quienes no cumplan con esos requisitos podrían perder sus beneficios alimentarios.
Algunos grupos beneficiarios quedarán exentos de los requisitos
No todos los beneficiarios estarán obligados a cumplir las nuevas condiciones federales.
Las excepciones son:
- Personas mayores de 65 años.
- Niños y menores de edad.
- Mujeres embarazadas.
- Veteranos.
- Personas con discapacidad.
- Cuidadores de personas discapacitadas.
- Padres o tutores de menores de 14 años.
- Participantes en programas de tratamiento por drogas o alcohol.
Aun así, organizaciones comunitarias consideran que miles de residentes vulnerables podrían quedar atrapados en procesos burocráticos difíciles de cumplir.
El asambleísta demócrata Alex Lee afirmó durante una conferencia virtual que las nuevas normas podrían empeorar la situación económica de muchos californianos.
Según Lee, aproximadamente 665.000 personas podrían perder acceso a CalFresh como resultado de los nuevos requisitos laborales.
Bancos de alimentos temen mayor demanda en California
Ante la posibilidad de que más personas pierdan beneficios, bancos de alimentos en distintas regiones del estado ya comenzaron a movilizar recursos adicionales.
- Representantes de organizaciones comunitarias aseguran que históricamente los requisitos laborales no han demostrado mejorar el empleo de los beneficiarios.
- Jared Call, director de políticas públicas de la Asociación de Bancos de Alimentos de California, afirmó que las restricciones únicamente terminan reduciendo acceso a ayuda alimentaria esencial.
La preocupación principal es que más familias comiencen a depender de bancos de alimentos en un contexto donde muchas organizaciones ya operan bajo fuerte presión financiera.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que las nuevas restricciones podrían reducir el número nacional de beneficiarios del programa SNAP en aproximadamente 2,4 millones de personas por mes entre 2025 y 2034.
También cambian reglas del programa SNAP en California para algunos inmigrantes
Las modificaciones federales llegan acompañadas de restricciones adicionales para ciertos grupos migratorios.
Desde el pasado 1 de abril, algunos residentes permanentes que no son ciudadanos estadounidenses ya comenzaron a perder elegibilidad para recibir CalFresh.
De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California, otros grupos afectados incluyen:
- Refugiados humanitarios.
- Personas con libertad condicional migratoria.
- Víctimas de trata de personas.
Legisladores demócratas también expresaron preocupación por jóvenes en hogares de acogida entre 18 y 21 años, quienes anteriormente estaban exentos de requisitos laborales federales.
Sin embargo, algunos republicanos respaldan las nuevas reglas. El asambleísta David Tangipa afirmó anteriormente que los requisitos laborales no son excesivos y que pueden formar parte de una transición responsable hacia la vida adulta.
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Estado de California enfrentará nuevos costos
Además del impacto social, funcionarios estatales advierten que California deberá asumir mayores gastos administrativos y financieros bajo las nuevas disposiciones federales.
Alex Lee señaló que el estado y los condados tendrán que cubrir costos adicionales relacionados con el funcionamiento del programa.
- Mientras tanto, organizaciones de ayuda alimentaria continúan monitoreando el impacto que podrían tener las nuevas normas una vez entren oficialmente en vigor durante junio.