Lupillo Rivera rechaza acuerdo con Belinda y endurece batalla legal sin intención de negociar

Lupillo Rivera rechaza acuerdo

Pleito legal continúa

Libro genera conflicto

La disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda sigue escalando, luego de que el cantante dejara claro que no tiene intención de llegar a ningún acuerdo con la artista.

A casi un año de que iniciara el conflicto, el intérprete reafirmó que el proceso continúa y que no existe ningún tipo de negociación en curso entre ambas partes.

“Nosotros vamos hacia adelante sin freno, vamos a darle para adelante hasta donde lleguemos”, expresó Rivera ante medios, marcando su postura firme frente al caso.

El cantante también desmintió cualquier acercamiento de su parte para resolver el conflicto, dejando todo en manos de sus abogados.

Rechaza eliminar contenido de su libro

Uno de los puntos clave del conflicto gira en torno a su autobiografía, donde el cantante relata aspectos personales que involucran a Belinda.

Ante la posibilidad de modificar o retirar fragmentos del libro, Lupillo Rivera fue tajante al asegurar que no eliminará ninguna de esas páginas.

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“No ha habido ningún acuerdo, ningún intento de nuestra parte por tratar de arreglar nada”, afirmó, reiterando que no piensa ceder ante presiones externas.

El artista dejó claro que el contenido permanecerá intacto, incluso frente a las acciones legales que enfrenta por parte de la cantante.