Lupillo Rivera rechaza acuerdo con Belinda y endurece batalla legal sin intención de negociar
Publicado el17/06/2026 a las 11:40
- Lupillo Rivera rechaza acuerdo
- Pleito legal continúa
- Libro genera conflicto
La disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda sigue escalando, luego de que el cantante dejara claro que no tiene intención de llegar a ningún acuerdo con la artista.
A casi un año de que iniciara el conflicto, el intérprete reafirmó que el proceso continúa y que no existe ningún tipo de negociación en curso entre ambas partes.
“Nosotros vamos hacia adelante sin freno, vamos a darle para adelante hasta donde lleguemos”, expresó Rivera ante medios, marcando su postura firme frente al caso.
El cantante también desmintió cualquier acercamiento de su parte para resolver el conflicto, dejando todo en manos de sus abogados.
Rechaza eliminar contenido de su libro
Uno de los puntos clave del conflicto gira en torno a su autobiografía, donde el cantante relata aspectos personales que involucran a Belinda.
Ante la posibilidad de modificar o retirar fragmentos del libro, Lupillo Rivera fue tajante al asegurar que no eliminará ninguna de esas páginas.
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“No ha habido ningún acuerdo, ningún intento de nuestra parte por tratar de arreglar nada”, afirmó, reiterando que no piensa ceder ante presiones externas.
El artista dejó claro que el contenido permanecerá intacto, incluso frente a las acciones legales que enfrenta por parte de la cantante.
El origen del conflicto legal
El enfrentamiento comenzó tras la publicación del libro “Tragos amargos” en septiembre de 2025, donde Rivera incluyó detalles sobre su vida personal.
El capítulo que generó polémica fue el que aborda un supuesto romance con Belinda, incluyendo aspectos íntimos que captaron la atención pública.
En ese relato, el cantante menciona que ambos consideraron formar una familia y que la relación terminó por una presunta infidelidad.
Estas declaraciones provocaron la reacción de la actriz, quien decidió llevar el caso a instancias legales semanas después.
Demanda, contrademanda y proceso en curso
En octubre de 2025, Belinda presentó una demanda contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática derivada del contenido publicado.
Como parte del proceso, autoridades impusieron medidas cautelares que incluyen evitar contacto entre ambos y retirar material considerado perjudicial.
Ante esto, el cantante respondió con una contrademanda, lo que ha prolongado el conflicto y mantiene activo el proceso judicial.
“Hay que aguantarla bara… no nos interesa arreglar nada de ese asunto”, concluyó Rivera, dejando claro que la disputa continuará sin señales de conciliación.