Familia asesinada en Sídney

Escena del crimen violenta

Hijo arrestado como sospechoso

Una familia fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la ciudad de Sídney, Australia.

El hallazgo ocurrió tras la llegada de la policía, que describió el lugar como una “espeluznante escena del crimen”.

El caso ha conmocionado a la comunidad local y expone la gravedad de un ataque ocurrido dentro de un hogar.

Hallazgo de una escena “espeluznante”



Segun el Heraldo de mexico, cuando los agentes ingresaron a la vivienda encontraron a los padres y a dos de sus hijos sin vida.

Los cuerpos presentaban signos de haber sido atacados varias veces antes de fallecer.