Hallan a familia sin vida en su casa tras brutal ataque; uno de los hijos es detenido.
Familia asesinada en Sídney Escena del crimen violenta Hijo arrestado como sospechoso Una familia fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la ciudad de Sídney, Australia. El hallazgo ocurrió tras la llegada de la policía, que describió el lugar como una “espeluznante escena del crimen”. El caso ha conmocionado a la comunidad local […]
Publicado el03/05/2026 a las 09:15
- Familia asesinada en Sídney
- Escena del crimen violenta
- Hijo arrestado como sospechoso
Una familia fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la ciudad de Sídney, Australia.
El hallazgo ocurrió tras la llegada de la policía, que describió el lugar como una “espeluznante escena del crimen”.
El caso ha conmocionado a la comunidad local y expone la gravedad de un ataque ocurrido dentro de un hogar.
Hallazgo de una escena “espeluznante”
Segun el Heraldo de mexico, cuando los agentes ingresaron a la vivienda encontraron a los padres y a dos de sus hijos sin vida.
Los cuerpos presentaban signos de haber sido atacados varias veces antes de fallecer.
De acuerdo con el primer informe policial, la causa de muerte fue por golpes contundentes.
El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 3 de mayo.
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La policía llegó alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local.
Las autoridades calificaron el sitio como una escena extremadamente violenta.
El superintendente Grant Healey señaló que se trataba de un caso “horrendo”.
También describió el lugar como una escena “muy sangrienta”.
Un sobreviviente y un arresto
Jacky Feng allegedly killed his parents & brother in a violent attack at their family home.
Police say the 32-year-old returned to the scene an hour later & was arrested.
A surviving sibling raised the alarm.https://t.co/g6sA8PaVFD pic.twitter.com/moxYhbrrwR
— Khyden999 (@khyden999) May 3, 2026
Uno de los hijos de la familia fue arrestado como principal sospechoso.
Fue identificado como Jacky Feng, de 32 años de edad.
Las autoridades lo señalaron debido a que fue el único sobreviviente del ataque.
El hombre presentaba algunas heridas, pero no de gravedad.
Otro de los hermanos, que también estaba en la vivienda, logró sobrevivir.
Este tercer hermano fue quien llamó a la policía para pedir ayuda.
Tras ser atendido en el hospital, fue dado de alta horas después.
El caso continúa bajo investigación por las autoridades locales.
Identidad de las víctimas y contexto
Las víctimas fueron identificadas como Ruvena Lam, de 65 años, y su hijo Justin, de 25.
Ambos fueron encontrados sin vida dentro de la propiedad.
El padre de familia, Charles Feng, de 64 años, fue hallado con graves lesiones en la cabeza.
Fue trasladado de urgencia a un hospital.
Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció posteriormente.
El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en Juliet Close, en Rosemeadow.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque.
Tampoco se han confirmado detalles adicionales sobre los responsables.
El caso ha dejado conmocionada a la comunidad local, que sigue a la espera de respuestas.