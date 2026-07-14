Emiliano Aguilar reacciona con humor tras revelar su calvicie en una pelea: «Pelón como mi apá»

Emiliano Aguilar protagoniza altercado.

Revela calvicie en concierto.

Reacciona con bastante humor

Emiliano Aguilar acepta calvicie. Un altercado físico en el Bélico Fest 2026. El pasado domingo 12 de julio de 2026, el ambiente del festival musical «Bélico Fest», celebrado en las instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, California, se vio sacudido por un incidente ajeno a las presentaciones sobre el escenario.

Emiliano Aguilar, el primogénito del reconocido cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar, fue captado por varios de los asistentes mientras protagonizaba una brutal pelea a golpes con otro individuo en la planta baja del recinto, en medio de la multitud que esperaba el inicio del espectáculo principal.

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A través de diversos videos viralizados en plataformas digitales, se constató el momento en que el rapero terminó en el suelo intercambiando agresiones físicas, requiriendo la intervención inmediata del personal de seguridad del estadio para separar a los involucrados.

Hasta el momento, los reportes oficiales y las grabaciones difundidas no han confirmado la identidad del otro sujeto ni los motivos exactos que originaron el violento enfrentamiento en el concierto.

Emiliano Aguilar rompe el silencio en redes sociales

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Horas después de que las imágenes del altercado inundaran el internet, el intérprete de «Soy El Vato» recurrió a sus historias en su cuenta oficial de Instagram para dar pormenores y fijar su postura sobre los hechos.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el artista de origen tijuanense aclaró que la confrontación se debió a un conflicto añejo y acusó a su contrincante de haberlo intimidado durante un largo período.

A través de un video en el que mostró que su rostro no presentaba heridas visibles, Aguilar se dirigió a sus seguidores expresando de manera textual:

«¿Qué onda, mis carnales?, ¿cómo andan?, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*, todo está bien, no pasó nada, ese pendej*, que me la peló bien macizo, la neta, una disculpa, ese wey, desde hace como un año, está cagand* el palo, que me va a hacer algo; por fin se atrevió el hijo de su put* madre, le dimos en su madre como se tiene que hacer, pero acá andamos a la mera orden, los quiero un chingmadral, la neta y, puro Tijuana 664, yo no me dejo de nadie, a mi me vale verg, perro».

Con este mensaje, el rapero dejó en claro que no tolera provocaciones y que respondió a lo que consideró una amenaza directa.