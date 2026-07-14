Emiliano Aguilar reacciona con humor tras revelar su calvicie en una pelea: «Pelón como mi apá»
Publicado el13/07/2026 a las 16:16
- Emiliano Aguilar protagoniza altercado.
- Revela calvicie en concierto.
- Reacciona con bastante humor
Emiliano Aguilar acepta calvicie. Un altercado físico en el Bélico Fest 2026. El pasado domingo 12 de julio de 2026, el ambiente del festival musical «Bélico Fest», celebrado en las instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, California, se vio sacudido por un incidente ajeno a las presentaciones sobre el escenario.
Emiliano Aguilar, el primogénito del reconocido cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar, fue captado por varios de los asistentes mientras protagonizaba una brutal pelea a golpes con otro individuo en la planta baja del recinto, en medio de la multitud que esperaba el inicio del espectáculo principal.
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A través de diversos videos viralizados en plataformas digitales, se constató el momento en que el rapero terminó en el suelo intercambiando agresiones físicas, requiriendo la intervención inmediata del personal de seguridad del estadio para separar a los involucrados.
Hasta el momento, los reportes oficiales y las grabaciones difundidas no han confirmado la identidad del otro sujeto ni los motivos exactos que originaron el violento enfrentamiento en el concierto.
Emiliano Aguilar rompe el silencio en redes sociales
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Horas después de que las imágenes del altercado inundaran el internet, el intérprete de «Soy El Vato» recurrió a sus historias en su cuenta oficial de Instagram para dar pormenores y fijar su postura sobre los hechos.
Lejos de mostrar arrepentimiento, el artista de origen tijuanense aclaró que la confrontación se debió a un conflicto añejo y acusó a su contrincante de haberlo intimidado durante un largo período.
A través de un video en el que mostró que su rostro no presentaba heridas visibles, Aguilar se dirigió a sus seguidores expresando de manera textual:
«¿Qué onda, mis carnales?, ¿cómo andan?, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*, todo está bien, no pasó nada, ese pendej*, que me la peló bien macizo, la neta, una disculpa, ese wey, desde hace como un año, está cagand* el palo, que me va a hacer algo; por fin se atrevió el hijo de su put* madre, le dimos en su madre como se tiene que hacer, pero acá andamos a la mera orden, los quiero un chingmadral, la neta y, puro Tijuana 664, yo no me dejo de nadie, a mi me vale verg, perro».
Con este mensaje, el rapero dejó en claro que no tolera provocaciones y que respondió a lo que consideró una amenaza directa.
El descubrimiento de su secreto: Emiliano Aguilar acepta calvicie
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No obstante, más allá del intercambio de golpes, el detalle que verdaderamente acaparó la atención de los internautas ocurrió durante la agitación del altercado.
Al caer al suelo, el cantante perdió su característica gorra, dejando al descubierto por primera vez la escasez de filamentos en la parte superior y trasera de su cuero cabelludo, evidenciando que padece de una notable calvicie temprana.
Fiel a su estilo directo y despreocupado, Emiliano Aguilar no esquivó los comentarios de los usuarios y decidió abordar su alopecia con humor en un segundo clip en Instagram, bromeando al respecto y señalando que es un legado de su progenitor.
«Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… que acaba de pasar, es que, chale, estoy pelón como mi apá. Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos», manifestó entre risas y con visible buen humor ante la cámara.
Gala Montes le responde: Emiliano Aguilar acepta calvicie
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La publicación del rapero generó interacciones en el medio artístico, destacando el comentario de la actriz Gala Montes, con quien se ha especulado en fechas recientes sobre el inicio de un romance.
Montes reaccionó escribiendo «Alto» junto a un emoji de carita carcajeándose.
Por otra parte, su padre Pepe Aguilar no ha emitido ninguna respuesta pública sobre el incidente de su primogénito, manteniendo el distanciamiento que, de acuerdo con fuentes cercanas, sostienen desde hace aproximadamente cuatro años.
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